Quando o dérbi decidiu o campeonato: aqui estão os cinco episódios

Nunca na história um dérbi entre Benfica e Sporting permitiu dar título para ambos os rivais de Lisboa. Poderá acontecer este sábado, a partir das 18h00, no Estádio da Luz.

Para haver campeão, o Sporting precisa de vencer ou as águias precisam de ganhar, por dois golos de diferença. Em caso de triunfo das águias por um golo, ou de empate, as decisões do título ficam adiadas para a última ronda do campeonato.

A primeira vez que um dérbi decidiu um título foi em 1935/36, numa fase em que o campeonato existia ainda na sua forma experimental. Na 13.ª e penúltima jornada do campeonato, o Benfica recebeu o Sporting no Campo das Amoreiras e venceu por 3-1, com um "hat-trick" de Alfredo Valadas, fechando as contas do título.

Valadas, avançado que até tinha jogado no Sporting alguns anos antes, vivia a sua segunda época nas águias, clube que viria a representar até ao final da carreira, já a meio da década de 40, com mais de 150 golos confirmados pelo Benfica.

Para encontrar um dérbi que tenha confirmado campeão é preciso avançar quase três décadas, até maio de 1962, mas com os papéis trocados.

O Sporting recebeu o Benfica, em Alvalade, venceu por 3-1 e confirmou o troféu. A equipa encarnada, orientada por Béla Guttman, tinha vencido a Taça dos Campeões Europeus no ano anterior e venceu, também, nessa época. Mas não foi além do terceiro lugar no campeonato.

A vitória leonina, com golos de Morais, Hugo Sarmento e um autogolo de Costa Pereira, anularam o golo solitário de Eusébio. Foi o FC Porto que ficou no segundo lugar.