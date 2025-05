Seis perguntas a Henrique Calisto e André Reis, os candidatos à presidência da ANTF

Associado ao momento em que tivemos esta conversa, deu-se a situação do João Pereira no Sporting, o mesmo que aconteceu com Silas, Moreno, Ruben Amorim, entre outros. Entendemos que a conduta da ANTF perante o treinador, que precisava do apoio e que ela pugnasse por uma solução, foi de atacar e condenar o treinador em praça pública com a apresentação de uma queixa. Entendemos que esse não é o papel de um sindicato e a ANTF, estatuariamente, é um sindicato."

O acesso aos cursos mais altos é o principal obstáculo que os treinadores reclamam. Como pode a ANTF agir para resolver o problema?

Henrique Calisto: "Em relação ao terceiro nível, foram dados substantivos para melhorar a oferta. Durante muito tempo, havia um curso por ano de nível três, este ano houve três, no próximo haverá cinco. O caminho do alargamento da oferta formativa deve ser ainda mais. Propomos que os cursos de terceiro nível sejam no mesmo modelo do primeiro e segundo, ou seja, em sede das associações distritais. Para isso, é preciso fazer já curso de formação de formadores para se descentralizar e aumentar a oferta. Isso está no bom caminho.

Problema pior é o quarto nível, que depende de considerações e exigências da UEFA, que só permite um curso de dois em dois anos e com limite de 20 alunos. Isto pode ser alterado sob solicitações, já houve casos em que fizemos mais do que um por ano.

É preciso um período transitório para dar resposta à procura que existe. Isso só não chega, é preciso que os cursos tenham os programas atualizados, a criação de manuais digitais e, no futebol de praia, criar um curso específico que ainda não existe. Defendemos ainda a diminuição dos custos, o curso de terceiro e quarto nível rondam os cinco mil euros, é demasiado."

André Reis: "Há uma forma muito fácil de concretizar, que é a ANTF capacitar-se para ministrar, ela própria, os cursos de todos os níveis do UEFA C ao UEFA Pro. Não estamos aqui para enganar ninguém e temos perfeita noção que todo o processo de capacitação da ANTF requere diálogo e negociação com a FPF, o IPDJ e, em certas situações, até com a UEFA.

O que dizemos é que o caminho a seguir tem de ser este. Por esta via, criar mais oferta. Contrariamente ao que se diz, o mercado não está saturado de oferta. Existe muita nos cursos UEFA C e B, que são lecionados nas associações distritias, que fazem um excelente trabalho e é para continuar, seria sempre em complemento, nunca em substituição.

A UEFA nem limita número máximo de cursos por ano de UEFA A e temos a FPF a fazer dois ou três anuais. Entendemos que é precisamente neste que podemos atacar, de imediato, o mercado. Portanto, o UEFA A tem de passar de imediato para a esfera da ANTF, tem de se dar essa possibilidade, em complemento com a lecionação por parte da FPF. O UEFA Pro é uma situação um pouco mais complexa, requere negociação com a UEFA, mas defendemos que o caminho passa por estas soluções."