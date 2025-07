"Queremos que o Moreirense mantenha a identidade e a história": uma conversa com o novo presidente da SAD

Quando Vasco Botelho da Costa, normalmente cauteloso e averso a meter o pé em areias movediças, não fugiu à questão sobre o Moreirense na Conferência Bola Branca, isso demonstrava que algo estava para acontecer.

“É um projeto muito bem consolidado na I Liga, portanto seria sem dúvida uma oportunidade fantástica, mas é algo que neste momento não é oficial. Portanto vamos esperar. Vamos ver”, disse o treinador que levou o Alverca à I Liga, no palco do auditório da Renascença, a 27 de maio. Alguns passarinhos nos bastidores garantiram que a coisa estava feita, clube e técnico já tinham acordo.

Para além da tal consolidação na primeira divisão (cinco vezes no top-10 nas últimas 12 temporadas, uma delas na II Divisão, em 2022/23 – foi campeão), os ventos da modernidade prometiam acariciar Moreira de Cónegos. A maioria da SAD do clube estava prestes a ser comprada pelo Black Knight Football Club (BNFC), um grupo que detém o Bournemouth e o Auckland FC (não é o que esteve no Mundial) e que conta com participações minoritárias no Hibernian e no Lorient, acabadinho de subir à Ligue 1 como campeão da Ligue 2.

E assim foi, no dia 31 de maio. Com 94% de votos favoráveis dos cerca de 300 associados presentes, o Black Knight garantiu 62,5% da SAD do Moreirense, que no futuro se vão converter em 70%. Para além da equipa sénior, o grupo norte-americano, criado em 2022 e propriedade do empresário Bill Foley, crava as unhas nos iniciados, juvenis e juniores do clube, ou seja, os sub-15, sub-17 e sub-19.