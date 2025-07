Diogo Jota, o menino que partia vasos da avó e não pedia chuteiras de marca

O internacional português Diogo Jota morreu esta quinta-feira, aos 28 anos, depois de um acidente de carro em Espanha, onde seguia com o irmão, André Silva, que também faleceu, com 25 anos.

No auge da carreira, depois de conquistar a Premier League pelo Liverpool e a Liga das Nações pela Seleção Nacional no último mês e meio, o avançado estava também numa das fases mais felizes da sua vida pessoal: pai de três filhos, casou-se no dia 22 de junho com Rute Cardoso, com quem começou a namorar em 2013, quando ainda estava nas camadas jovens do Gondomar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Nascido na Maternidade Júlio Dinis, no Porto, a 4 de dezembro de 1996, com pais trabalhadores fabris e de origens humildes, cedo começou a tocar na bola. A mãe, Isabel, trabalhava numa fábrica de componentes eletrónicos de automóveis. O pai, Joaquim Silva, era funcionário numa empresa de gruas em Gondomar, e lembra numa entrevista ao Mais Futebol, em 2020, a paixão pelo futebol. "O Diogo só via isso [a bola de futebol] à frente dele. No quintal da avó partiu muitos vasos e plantas. Era um espaço com três metros por 15. Ele passava grande parte do tempo livre lá", conta.

Com sete anos entrou nas escolinhas do Gondomar Sport Clube e de lá só saiu com 16. Com o nome Diogo José Teixeira da Silva, contornou o apelido comum com a inicial do segundo nome nas camadas jovens, o Jota, e a alcunha ficou. Começou como médio esquerdo e tornou-se médio ofensivo, antes de se fixar no ataque.