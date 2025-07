I Liga. Revelado o calendário da temporada 2025/2026

O calendário da temporada 2025/2026 da I Liga de futebol foi conhecido esta sexta-feira. O primeiro clássico é um Sporting - FC Porto, à quarta jornada.

Na primeira jornada da I Liga, o campeão Sporting joga fora com o Casa Pia, o Benfica recebe o Rio Ave, o FC Porto joga no Dragão com o Vitória de Guimarães — um teste de fogo para a estreia de Francesco Farioli, que salvo imprevisto será o novo treinador portista — e o Braga recebe o Tondela.

É logo à quarta jornada que acontece o primeiro jogo grande: um Sporting-Porto mesmo na fronteira entre agosto e setembro.

Duas jornadas depois, um "quentinho" dérbi do Minho, entre Vitória e Braga, em Guimarães. E é com o Braga que o Sporting joga na oitava jornada, mas aí o jogo de cartaz será outro: o maior clássico do futebol português, FC Porto-Benfica, no Estádio do Dragão.

À décima jornada, há um Porto-Braga e, à 13.ª, o dérbi da 2.ª Circular, na Luz. Quer isto dizer que haverá também um Sporting-Benfica a quatro jornadas do fim. Continuando na primeira volta, contudo, registo para um Braga-Benfica na 16.ª ronda.

Quanto à segunda metade do campeonato, Sporting vai ao Dragão na jornada 21 e o Porto à Luz na jornada 25 — em que também haverá um Braga-Sporting.

Na jornada 27 joga-se um Braga-Porto e, como referido, à 30.ª, haverá dérbi em Alvalade. Por fim, o Benfica recebe o Braga na penúltima ronda.

O Sporting termina o campeonato no terreno do Gil Vicente e o Porto no do Santa Clara; o Benfica é o único que fecha a I Liga 2025/26 em casa, frente ao Estoril.