Centenas no adeus a Diogo Jota e André Silva. "Gostava de ver um amigável entre Penafiel e Liverpool"

“Gostava de ver um amigável entre o Penafiel e o Liverpool. Seria um jogo de honra para os dois”. Emocionado, João deixa a sugestão para ser lida e ouvida por quem de direito.

Envergando um equipamento do Liverpool, este jovem de Gondomar foi um dos muitos que, após a cerimónia fúnebre de Diogo Jota e André Silva, entrou no cemitério de São Cosme para se deter durante alguns minutos diante do jazigo, em memória dos dois irmãos tragicamente falecidos na madrugada de quinta-feira.