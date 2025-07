Cristiano Ronaldo esteve no funeral de Diogo Jota? É falso

Um vídeo partilhado no perfil do Facebook de um adepto do Real Madrid oriundo de El Salvador, já com mais de 1 milhão de visualizações , alega mostrar a chegada de Cristiano Ronaldo a Portugal para participar no funeral dos futebolistas Diogo Jota e André Silva, que morreram num acidente rodoviário em Espanha na última quinta-feira.

Circulam também outras fotos e vídeos da alegada vinda do internacional português para participar nas cerimónias fúnebres, incluindo este da alegada chegada ao funeral, já com mais de 100 mil visualizações no X/Twitter.

Factos: são vídeos de arquivo dado que CR7 não esteve presente nas exéquias fúnebres

Uma análise simples dos vídeos complementada por uma pesquisa reversa de algumas frames permite constatar que ambos os vídeos correspondem a imagens de arquivo.

No primeiro caso das imagens do aeroporto, trata-se de um vídeo de 2018 relativo à partida da Seleção Portuguesa do Mundial desse ano, realizado na Rússia, informação corroborada por arquivos de vários media internacionais. Era isso que indicavam as fardas com a designação "OMOH", uma conhecida unidade especial da Guarda Nacional da Rússia.

Idem para o segundo vídeo já partilhado dezenas de vezes em várias redes sociais. Na verdade, são de imagens de arquivo de 2023, da visita de CR7 ao Jardim Botânico de Singapura.