🔴 Tertúlia Bola Branca em direto. O que esperar de Farioli?

A "Tertúlia Bola Branca" reúne-se para analisar a chegada ao Dragão do treinador italiano Francesco Farioli, um homem licenciado em Filosofia e que há pouco estava no Ajax. O comentador Francisco Guimarães e o editor de Desporto da Renascença, Luís Aresta, avaliam as palavras do italiano de 36 anos e de André Villas-Boas, o presidente do FC Porto. O programa, que toca noutros temas da atualidade, é moderado por Hugo Tavares da Silva.