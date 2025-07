Um “líder ausente” que “aposta dinheiro que o clube não tem”. A pegada de Gérard López antes do Boavista

O Bordéus nunca conseguiu o regresso à Ligue 1 e no verão passado declarou falência.

Antes, em maio de 2020, o empresário já tinha comprado o Mouscron, um pequeno clube belga junto à fronteira francesa, a apenas 35 quilómetros de Lille.

"Era uma oportunidade de ter um clube satélite, um clube que foi vendido muitas vezes nos últimos 15 anos. Era um local para desenvolver os jovens do Lille como o Mónaco faz com o Cercle Brugge e o Leicester City com o Leuven", explica o jornalista Guillaume Gauthier, do jornal "Le Vif".

O perfil dos clubes é, no entanto, diferente. O Mouscron "não equivale ao Bordéus e ao Boavista. Não é um clube muito conhecido, é mais local", explica.

As ambições na Bélgica eram semelhantes às que demonstrou no Bordéus: "Tinha um discurso ambicioso, queria colocar o clube no meio da tabela, mas as ações nunca se seguiram a estas palavras".

No final da época seguinte, em maio de 2021, o Mouscron terminou no último lugar do campeonato belga e caiu ao segundo patamar.

"Essa descida criou problemas porque na segunda tens muito menos direitos de transmissão, há muito menos receitas, e há menos pessoas no estádio. Após a segunda época, o clube faliu", afirma. Hoje, o Mouscron não existe.

Liderança ausente

Há uma atenuante na liderança de López no Bordéus e no Mouscron: ambos já estavam em grandes dificuldades financeiras antes da chegada do empresário.

Nicolas Le Gardien descreve que a anterior gestão como “desastrosa” e que o Bordéus já estava “à beira da falência”, enquanto Guillaume Gauthier explica que o Mouscron teve de ser vendido porque “havia forte suspeita de que o clube era gerido pelos agentes Pini Zahavi e Fali Ramadani, o que não é permitido”.

“Estavam a ter muitos problemas com a comissão de licenciamento e, por isso, teve de ser vendido”, diz.