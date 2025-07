Garrido Pereira: "O Boavista é eterno e temos o dever de o levantar com os sócios unidos"

Há alguma modalidade que saibam que não vão conseguir manter?

Neste momento, aparentemente vamos manter todas. É esse o objetivo. É evidente que estamos numa fase em que muitas estão de férias, a preparar os orçamentos e a perspetiva é que as modalidades sejam autosuficientes do ponto de vista financeiro. É evidente que na situação em que o Boavista está, não temos condições para suportar financeiramente as modalidades.

E as equipas veteranas?

Sim, também se mantém. O futebol veterano tem vencido muitos títulos, têm feito um bom trabalho até em termos institucional. Tenho gostado imenso de ver.

Afirmou que o clube está disponível para colaborar com as autoridades depois das buscas. Confirma que o clube é arguido?

Essas notícias são falsas. Compreendo que exista muita confusão na comunicação. O clube não foi constituído arguido e isto [as buscas] está demarcado num período anterior ao mandato desta direção. Está circunscrito a matérias que não posso desenvolver neste momento, mas posso assegurar que o Boavista não foi constituído arguido, porque teria certamente de assinar documentação nesse sentido como presidente e isso não aconteceu.

O clube herda ou tem a seu cargo dívidas da SAD, ou está limpo nesse sentido?

O clube só tem, infelizmente, 10% de participação nesta SAD. Já o disse várias vezes que fomos colocados à margem de toda a gestão. O clube não tem qualquer responsabilidade na dívida da SAD, já tem a sua própria dívida para gerir. O que não quer dizer que não exista dívida solidária, que é assumida também na SAD, o que acontece em todos os clubes a nível nacional. O clube gera o ativo, a SAD tem o aviamento financeiro. Clube não herda dívidas da SAD, é o que acontece até ao momento.

Disse que estão a trabalhar com parceiros para reforçar apoios ao clube. Como garantem que não há um novo caso de um parceiro nefasto, por assim dizer?

Tem a ver com a fiscalização que qualquer investimento tem que passar pelo clube. Há uma avaliação objetiva, muito racional do que pode ser, ou não ser, interessante para o clube. Posso até afirmar que já existiram diversas propostas de investimento que não foram aceites e que facilmente chegamos à conclusão que não seriam os investidores indicados. A direção está bastante atenta a tudo isso. Quando e se houver um parceiro, investidor ou algo do género, certamente terá passado por vários crivos para se perceber a viabilidade do mesmo.

O clube continua em perigo?

O clube está em perigo desde que tomamos posse. Já existiam pedidos de insolvência. Em perigo, está, por devoção a 25 anos ao futebol profissional. Fomos diminuíndo e colocando o clube em dificuldades. Quando se fala de recuperação de insolvência é uma situação limite. Se nada fizessemos, a situação seria bem pior. Como foi público, houve a recuperação de insolvência da SAD. Há credores comuns e se o clube não tivesse tomado esta decisão, aí sim o clube estaria em cheque.

Protegemos o clube, é que vamos fazer até ao último dia em que estivermos à frente dos destinos do Boavista. Garantir que o clube não vai ter dificuldades ou que vai correr tudo bem, francamente não sou adepto dessa frase. É preciso muito trabalho para correr bem e podemos prometer muito trabalho. É isso que vamos continuar a fazer.

O Boavista tem um ativo patrimonial assinalável, estamos na zona mais bonita da cidade do Porto, num sítio super valorizado. Estamos a trabalhar com os credores para encontrar soluções que viabilizem o processo de recuperação de insolvência para que no final possamos afirmar, sem qualquer risco, que o futuro do Boavista é risonho. É isso que é o objetivo.

Para chegar aí, vamos passar, como temos passado, e não me recordo de qualquer direção anterior a passar por tantos desafios como a nossa. Aproveito para pedir aos sócios que se unam em torno do clube, para irem pagar quotas e ajudar o clube a crescer e a sair desta situação e para irem à Assembleia Geral, em massa, que se encha o estádio como se fosse um dia de jogo de futebol para que todos sejam informados, o que temos perante nós no imediato e a médio e longo prazo.