Durante anos, Vila Viçosa sonhou com um relvado sintético. Ardeu três dias depois da inauguração

Ao longo da última década, o Centro Cultural e Recreativo de Vila Viçosa sonhava com um relvado para substituir o último pelado no futebol distrital de Aveiro. O tapete sintético foi finalmente inaugurado no último sábado, um dia de festa para o lugar. Três dias depois, ardeu parcialmente nos incêndios que afetaram o concelho de Arouca.

A aldeia junto aos Passadiços do Paiva deverá ser uma das mais pequenas do país com um clube de futebol ativo. No lugar, não viverão muito mais do que cem habitantes.

O clube é um dos espaços dinamizadores da aldeia e há anos que se alimenta a esperança de um relvado sintético para lançar o Vila Viçosa para o futuro.

"Só durou dois dias. No ano passado jogamos a época toda em Alvarenga, cederam-nos o campo. Estivemos em obras desde setembro do ano passado até julho. A inauguração foi no sábado e agora na terça de manhã ardeu", conta Hugo Amaral, presidente e também jogador do clube.