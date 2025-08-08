E se a Liga 3 tivesse um VAR low cost como na terceira divisão espanhola?

08 ago, 2025 - 13:50 • Hugo Tavares da Silva
Gary Lineker jogou no Barcelona quando o VAR pertencia a uma qualquer gaveta da ficção científica. Em fevereiro de 2024 e 40 anos depois daquela aventura na Catalunha, o antigo avançado irritou-se pela enésima vez com o VAR e sugeriu uma medida. À imagem do ténis, cada treinador teria X pedidos de challenges e o árbitro teria de rever uma jogada.
A Renascença falou na altura com antigos árbitros e treinadores no ativo. A ideia não colheu especial simpatia. Mas o tema volta agora à ribalta, pois a terceira divisão espanhola, a Primera RFEFF, vai contar com um ‘VAR low cost’ nesta temporada. Trata-se do FVS, ou Football Video Support, que entra assim inesperada e revolucionariamente no futebol modesto.
O FVS é, segundo a FIFA, "a resposta a vários pedidos das federações membros que não podem implementar o sistema de árbitro assistente de vídeo (VAR) devido aos seus recursos humanos e financeiros limitados e ao facto de muito poucas câmaras serem utilizadas nas suas competições".
Lineker, o senhor que jamais viu um árbitro mostrar-lhe um cartão, pode gargalhar à vontade, pois o seu sistema inspirado no ténis vai ser aplicado. Cada treinador terá duas oportunidades e, caso tenha razão quando pedir a revisão de um lance, mantém o challenge. De resto, a lógica do VAR mantém-se aqui: as ações de jogo previstas no protoloco são lances de golo, de penálti, de cartão vermelho e erros de identidade.
Em Portugal, o VAR existe apenas nas duas principais divisões do futebol português, ambas profissionais. A Liga 3, uma competição que pertence à Federação Portuguesa de Futebol e já com vários requisitos, não goza dessa ajuda tecnológica. E se a FPF imitasse o que vai acontecer na Primera RFEFF?
“Obviamente que a intervenção do VAR é sempre positiva e via sempre com bons olhos todas as ferramentas que fossem úteis para ajudar o jogo”, admite em Bola Branca Tarantini, treinador do recém-promovido Paredes, que dá o pontapé de saída da Liga 3 esta noite, na casa do SC Braga B. Idealmente, explica o antigo médio, seria ter “em pleno”, mas, para já, “seria super positivo”.
Também Miguel Valença, do Amora, e António Barbosa, da Académica, veem com bons olhos a medida implementada no terceiro escalão do futebol espanhol, que arranca no último dia do mês. “Especialmente por democratizar o acesso à tecnologia de vídeo, que até agora estava muito limitada às grandes ligas”, reflete Valença.
O mais arrojado nesta história, para além do sistema inovador em si, é mesmo a tal questão dos dois challenges, que gera algumas questões mas já lá vamos. Contamos a Tarantini que Lineker teve esta ideia para o futebol de elite. O histórico futebolista do Rio Ave torce imediatamente o nariz.
“É uma visão muito própria de quem está a olhar mais para o espectador. Lá dentro, as coisas não são assim tão simples”, confessa. O que parecia um elogio não é bem assim. Talvez o jogo pare demasiado, não?, mas, bom, quem está no futebol quer rendimento e quer verdade sempre, não é? “Exatamente, exatamente”, fica aliviado o treinador e ri.
Então e na Liga 3, seria aceitável? “Pode fazer sentido pelos recursos”, concede. “No VAR em pleno não sei se o futebol vai passar por aí.”
O técnico da Académica lembra que estamos a falar de “verdade desportiva” e que, por isso, “todos os lances mereceriam a pena, não é?”. Mas não deixa de ser uma experiência que pode corrigir erros e isso seria positivo, nota.
“É uma oportunidade, acho que realmente privilegia algum maior acerto naquilo que são as possibilidades das equipas técnicas e, principalmente, dos árbitros”, explica a esta rádio, deixando um aviso: “Mas também privilegia a equipa técnica que tem mais meios e mais recursos para poder usufruir destas possibilidades de reverter. Ou seja, quem tiver a melhor visão, o melhor ângulo, a melhor câmera, também sairá beneficiado.”
É isso mesmo que assinala Miguel Valença, o treinador do Amora que subiu o clube à Liga 3 e que se estreia este sábado no estádio do Atlético. “Faria todo o sentido desde que houvesse uma infraestrutura mínima de captação de vídeo, o que ainda não é garantido em todos os estádios da competição”, lembra. “Uma medida como esta também exige formação adequada dos árbitros e clareza nas regras para evitar polémicas ou atrasos excessivos no jogo.”
Seria um “início”, celebra António Barbosa. Todos estes treinadores mencionam o lado estratégico desta revolução. Ou seja, dependeria da equipa técnica, até para saber quanto gastariam ou não o tal crédito ou challenge.
Há outro tema levantado por Afonso Cabral, o jovem treinador que levou o São João de Ver da Liga 3 até aos quartos de final da Taça de Portugal e que também é comentador de futebol nesta rádio. Os treinadores teriam de confiar ainda mais na palavra dos jogadores ou filtrar certas reações para não se gastarem créditos em vão, uma situação que se agudizaria em caso de discrepâncias no acesso à tecnologia nos bancos.
“O que acontece é que a nível de jogo, em momentos de intensidade alta, há muita emoção envolvida”, assinala Cabral. "Os jogadores sentem-se injustiçados, sobretudo quando o resultado não está a correr bem, de uma forma que não é assim tão real. O treinador ia acabar por deixar-se levar por uma emoção muitas vezes irrealista ou uma expectativa irrealista do próprio jogador."
Esta questão é “interessante”, segundo António Barbosa. “Será fundamental a veracidade do jogador e a forma como ele vai interpretar o lance, para depois comunicar à equipa técnica.”
Há um detalhe que preocupa Tarantini. “Não sei quanto tempo há para tomar a decisão…” É uma questão importante. A imprensa espanhola ainda não detalhou esse pormenor, é que ali o árbitro não pode pedir para os jogadores esperarem porque recebeu indicações da Cidade do Futebol lá do sítio. Se o jogo se desenrolou imediatamente, seja um canto, seja um lançamento lateral, qual é a janela temporal para os treinadores verem e pedirem o challenge?
“Tem que ser num timing restrito para que a dinâmica do jogo não se perca totalmente, apesar das limitações”, defende o treinador da Académica, que se estreia na Liga 3 no sábado, no campo do 1.º Dezembro, em Massamá. “Tem de se sentir e ouvir o jogador”, recupera a ideia de Afonso Cabral antes de semear algo inovador...
“Provavelmente, [essa realidade] passará por organizar o departamento de observação e análise de jogo e ter alguém específico para rever o lance e ser ele, num período de tempo relativamente rápido, a passar a informação para o banco também”, admite António Barbosa.
E o que apoquenta Miguel Valença? “Diria que são três preocupações”, prepara o terreno. “Garantir qualidade mínima das imagens, evitar que o sistema seja mais uma fonte de polémica e não uma ajuda, e assegurar que o tempo de revisão não quebra demasiado o ritmo do jogo.”
Mas, apesar dessas questiúnculas que pintam um cenário abstracto, há um mas animador. “Ainda assim, seria um passo importante para aumentar a transparência e a confiança nas decisões de arbitragem também nos escalões inferiores.”