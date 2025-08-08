E se a Liga 3 tivesse um VAR low cost como na terceira divisão espanhola?

“Obviamente que a intervenção do VAR é sempre positiva e via sempre com bons olhos todas as ferramentas que fossem úteis para ajudar o jogo”, admite em Bola Branca Tarantini, treinador do recém-promovido Paredes, que dá o pontapé de saída da Liga 3 esta noite, na casa do SC Braga B. Idealmente, explica o antigo médio, seria ter “em pleno”, mas, para já, “seria super positivo”.

Também Miguel Valença, do Amora, e António Barbosa, da Académica, veem com bons olhos a medida implementada no terceiro escalão do futebol espanhol, que arranca no último dia do mês. “Especialmente por democratizar o acesso à tecnologia de vídeo, que até agora estava muito limitada às grandes ligas”, reflete Valença.

O mais arrojado nesta história, para além do sistema inovador em si, é mesmo a tal questão dos dois challenges, que gera algumas questões mas já lá vamos. Contamos a Tarantini que Lineker teve esta ideia para o futebol de elite. O histórico futebolista do Rio Ave torce imediatamente o nariz.

“É uma visão muito própria de quem está a olhar mais para o espectador. Lá dentro, as coisas não são assim tão simples”, confessa. O que parecia um elogio não é bem assim. Talvez o jogo pare demasiado, não?, mas, bom, quem está no futebol quer rendimento e quer verdade sempre, não é? “Exatamente, exatamente”, fica aliviado o treinador e ri.

Então e na Liga 3, seria aceitável? “Pode fazer sentido pelos recursos”, concede. “No VAR em pleno não sei se o futebol vai passar por aí.”

O técnico da Académica lembra que estamos a falar de “verdade desportiva” e que, por isso, “todos os lances mereceriam a pena, não é?”. Mas não deixa de ser uma experiência que pode corrigir erros e isso seria positivo, nota.