Rrrrola a bola: um guia futeboleiro para conhecer a Liga (parte I)

08 ago, 2025 - 10:45 • Francisco Sousa*
Está de volta a I Liga. O Casa Pia-Sporting desta sexta-feira abre palco a 34 rondas que prometem todo o tipo de emoções. Depois de uma luta intensa entre Sporting e Benfica até à derradeira jornada da última época, a expectativa é de que o leque de candidatos se possa alargar, com o enlutado FC Porto a procurar dedicar uma eventual conquista a Jorge Costa e o SC Braga a tentar mirar os lugares cimeiros com um novo treinador.
E há muitas, muitas novidades...
Começando pelo bicampeão Sporting, espera-se uma reação imediata à derrota na Supertaça frente ao Benfica, que por sua vez sucedeu à partida da grande figura competitiva do plantel vencedor das duas últimas edições da Liga. Viktor Gyökeres saiu e não levou com ele apenas os golos, mas também toda uma mudança na forma de atacar do leão.
Luis Suárez chegou para o substituir, promete rendimento imediato assim que estiver na melhor condição física, mas não é uma cópia do sueco. Harder parece não ter aproveitado a pré-época para cimentar estatuto, numa equipa que parece querer agora viver em definitivo numa multiestruturas, alternando entre a saída a três e a quatro e variando também entre a defesa a quatro ou com cinco elementos.
Nada de absolutamente estranho, até com Ruben Amorim víamos replicados muitos destes comportamentos, mas a pré-temporada ainda deixou dúvidas sobre a solidez da pressão do Sporting (muitas oportunidades concedidas aos adversários) e a consistência do processo ofensivo (que pode efetivamente melhorar com um atacante mais refinado a ligar jogo como Suárez).
A nível de opções para a defesa, parece existir até excesso de nomes da direita à esquerda, antevendo-se saídas até ao fecho do mercado (e com o "fantasma" Hjulmand ainda a assombrar algumas cabeças leoninas).
O Benfica ganhou ânimo com uma Supertaça conquistada com menos duas semanas de preparação que o principal rival, num cenário de transição entre épocas pouco usual. O arranque na I Liga fica adiado para lá do fim de semana inicial, em virtude da participação na 3.ª pré-eliminatória da Champions, o que até vem a calhar para Bruno Lage cimentar processos.
O mercado trouxe caras novas, de encaixe e impacto imediato para a equipa (Dedić, Barrenechea e Ríos) e jogadores para poder potenciar a curto prazo (Franjo Ivanović). Thiago Almada ou João Félix rumaram a outras paragens, mas a ambição de contratar um atacante diferenciado a nível técnico continua a existir (que jeito daria Neres agora, a título de exemplo...).
Lage pediu uma equipa mais agressiva, com e sem bola, e, havendo indícios promissores do que já pudemos ver, percebemos também que vai ser preciso assumir outro argumento no controlo do jogo em posse. João Veloso pode ajudar nesse sentido, por exemplo (sobretudo tendo Barrenechea por perto). Outra nota é a de que Pavlidis se arrisca a continuar a ser a unidade mais criativa do onze das águias.
Já o FC Porto procura reerguer-se de época para esquecer com um novo treinador ao leme, mas a viver um luto profundo pelo trágico e precoce desaparecimento do diretor e lenda do clube Jorge Costa.
Veremos como Francesco Farioli vai conseguir galvanizar os seus rapazes depois de tão duro momento para o clube, mas de algumas coisas podemos ter a certeza: a base da encomenda tática vem em 4-3-3, com uma intenção notória de ter laterais baixos em construção para atrair a pressão, dois interiores agressivos em condução, rutura e capazes de se inserirem em zona de remate (alucinante para já o nível de Froholdt), extremos bem abertos e a ideia de ligar jogo com o avançado referência (Samu pode perder créditos perante a chegada de Luuk De Jong).
Defensivamente, espera-se uma equipa a utilizar mais a referência individual na pressão subida e a encaixar um dos médios (Varela) entre os centrais numa organização defensiva mais baixa.
A grande incógnita continua a ser a presença do prodígio Rodrigo Mora no onze, sendo que o treinador italiano parece contar sempre com ele, mesmo que não para o começo dos desafios. Na defesa, Bednarek veio trazer estaleca e capacidade de liderança (apesar de tecnicamente não criar muitas vantagens) e com isso também Nehuén pode elevar o nível.
Quanto ao SC Braga, fica a expectativa para perceber se a teima de Carlos Vicens com o preenchimento do corredor central veio para ficar ou se vai dar azo a uma opção menos intransigente e por sua vez condizente com as características de muitos jogadores.
Partindo de uma multiestrutura (sai a três, privilegiando o 3-5-2 na organização ofensiva e defende por norma em 4-4-2), o antigo adjunto de Guardiola tem-se destacado pela parca ou nula aposta em laterais no onze inicial e por privilegiar jogadores que se juntem por dentro.
Já vimos elementos, como Dorgeles ou Zalazar, em posições desconfortáveis, além de que atrair para dentro pode dar vantagem se a equipa conseguir ter soluções para desequilibrar por fora. Por aí, Roger terá de ser inevitavelmente protagonista, num onze em que a revelação recente Chissumba ou o reforço Lelo não parecem ter para já espaço.
O investimento no mercado foi considerável e é esperado que, além de Dorgeles e Lagerbielke, Pau Victor e Moscardo possam ganhar protagonismo nas escolhas iniciais do novo técnico.
Na frente europeia, é expectável que o Vitória SC possa, como é habitual, assumir papel de destaque. Orientado agora pelo homem do leme da subida e vitória na II Liga do Tondela, Luís Pinto, o emblema vimaranense deve assumir uma fórmula tática em 3-4-2-1.
O mercado mexeu com o plantel vitoriano, sobretudo no setor defensivo. A baliza será agora dividida entre Charles e o jovem Castillo e na linha defensiva chegou o patrão Abascal (ex-Boavista), além de nomes como Miguel Nóbrega ou Paulo Victor.
No meio-campo, e ainda sem novidades do mercado, Tiago Silva e Tomás Händel devem manter a dupla na zona central e a pré-época delineou a hipótese do extremo Vando Félix passar a fazer toda a ala.
No ataque, Oumar Camara, menino de 18 anos ex-PSG, promete lutar pela titularidade como extremo depois de vários sinais promissores dados nos jogos de preparação.
Há depois um lote de equipas que podem acalentar algumas esperanças de intromissão na luta europeia. A sorte do Santa Clara na Liga Conferência parece vir a encaminhar a equipa para uma inédita presença na fase final na prova, o que pode complicar a batalha na frente interna.
Ainda assim, os açorianos mantêm o ideário que levou ao sucesso na última temporada: organização defensiva coesa em 5-4-1/5-2-3 e exploração de ataques mais rápidos e contra-ataques, sobretudo em busca do velocista Gabriel Silva.
*é comentador de futebol da Rádio Renascença