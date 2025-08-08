Rrrrola a bola: um guia futeboleiro para conhecer a Liga (parte I)

SPORTING. Gyökeres saiu e não levou com ele apenas os golos

Começando pelo bicampeão Sporting, espera-se uma reação imediata à derrota na Supertaça frente ao Benfica, que por sua vez sucedeu à partida da grande figura competitiva do plantel vencedor das duas últimas edições da Liga. Viktor Gyökeres saiu e não levou com ele apenas os golos, mas também toda uma mudança na forma de atacar do leão.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Luis Suárez chegou para o substituir, promete rendimento imediato assim que estiver na melhor condição física, mas não é uma cópia do sueco. Harder parece não ter aproveitado a pré-época para cimentar estatuto, numa equipa que parece querer agora viver em definitivo numa multiestruturas, alternando entre a saída a três e a quatro e variando também entre a defesa a quatro ou com cinco elementos.

Nada de absolutamente estranho, até com Ruben Amorim víamos replicados muitos destes comportamentos, mas a pré-temporada ainda deixou dúvidas sobre a solidez da pressão do Sporting (muitas oportunidades concedidas aos adversários) e a consistência do processo ofensivo (que pode efetivamente melhorar com um atacante mais refinado a ligar jogo como Suárez).

A nível de opções para a defesa, parece existir até excesso de nomes da direita à esquerda, antevendo-se saídas até ao fecho do mercado (e com o "fantasma" Hjulmand ainda a assombrar algumas cabeças leoninas).