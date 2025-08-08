Rrrrola a bola: um guia futeboleiro para conhecer a Liga (parte II)

08 ago, 2025 - 14:15 • Francisco Sousa*
Está de volta a I Liga. O Casa Pia-Sporting desta sexta-feira abre palco a 34 rondas que prometem todo o tipo de emoções, há muitas novidades nos chamados três grandes, com um Benfica a investir forte e um FC Porto enlutado pela morte do histórico capitão Jorge Costa, mas há muitas histórias e novidades a pintar este campeonato nacional da I Divisão.
O que dizer do plantel com os olhos para a frente do Famalicão? E do novo projeto do Moreirense? Há também a continuidade no Estoril Praia e Casa Pia, que mantiveram Ian Cathro e João Pereira. Enfim, há muito para contar...
Veja a primeira parte do guião da Renascença para o arranque da Liga
O Famalicão, sétimo classificado em 2024/25, está a solidificar um plantel de gente jovem mas construído à imagem do que pretende Hugo Oliveira: uma equipa de cariz ofensivo, com capacidade para competir em qualquer campo e a saber valorizar o múltiplo talento que possui (Gustavo Sá, Sorriso ou Mathias de Amorim mantêm-se e atenção a reforços como Beney, Pedro Santos ou Marcos Peña).
O Moreirense, agora incluído no Black Knight FC de Bournemouth e outros emblemas, terá Vasco Botelho da Costa como timoneiro e promessas de um futebol atraente e bem trabalhado desde a linha defensiva. O plantel dos cónegos não está ainda fechado, mas a permanência de nomes como Alan, Teguia ou Benny, aliada à chegada de reforços como Jimi Gower (ex-Arsenal), Francisco Domingues ou Kiko Bondoso deixa no ar indicadores positivos.
Há projetos que mantêm treinadores face à última época, mesmo que alguns não tenham feito a temporada toda por lá. O Estoril, com Ian Cathro, e o Casa Pia, com João Pereira, são exemplos raros de perseverança e crença no trabalho dos treinadores, num ambiente facilitador de despedimentos rápidos. Correram riscos, viram os seus projetos proliferar e acabaram como treinadores revelação em 2024/25.
Os casapianos estão a preparar a nova época com um reforço de plantel extremamente cirúrgico (Seba Pérez é garantia de experiência e qualidade, Oukili e Nsona chegam dos Países Baixos a gerar entusiasmo), enquanto os estorilistas mantêm a base da época que fechou em maio, juntando a nomes como Holsgrove, João Carvalho ou Begraoui diferentes tipos de recrutas, do experiente Pizzi à antiga promessa nacional Ferro, passando por nomes como Patrick de Paula (três Libertadores no currículo, entre Palmeiras e Botafogo) ou Khayon Edwards (goleador nos sub-21 do Arsenal).
Gil Vicente e Arouca também mantêm os treinadores e estão novamente a construir plantéis racionais e com um nível interessante de ambição. César Peixoto perdeu elementos importantes em todos os setores (com destaque para Félix Correia, Fujimoto e Rúben Fernandes), mas conseguiu garantir a permanência (até ver) de figuras relevantes em 24/25.
Exemplos disso são Santi García, Bamba, Cáseres ou Andrew, além de ter recebido laterais fiáveis (Hevertton para a direita, Konan para a esquerda), um médio cerebral como Luís Esteves e de ter recrutado atacantes promissores como Pablo Felipe (em definitivo) e Gustavo Varela (por empréstimo do Benfica).
Para os lados da Serra da Freita, verificaram-se investimentos consideráveis para a dimensão do clube, justificados em parte por épocas muito proveitosas em termos de vendas.
Vasco Seabra quer sempre uma equipa proativa em posse e para isso chegaram médios como Mateo Flores e Lee Hyun-ju, além de um extremo entusiasmante e com golo como Djouahra.
Outros nomes chegaram de divisões secundárias espanholas e confirmaram-se as contratações em definitivo de Mansilla, Nandín ou Popović, bem como as manutenções de Fukui, Fontán ou Mantl, num verão em que partiram Chico Lamba e Jason Remeseiro.
Há também expectativas para perceber o que fará o Rio Ave de toque grego (agora também no banco, com o vencedor da Youth League pelo Olympiacos, Sotiris Silaidopoulos, como técnico principal) e que tem ainda um plantel por fechar.
O Nacional de Tiago Margarido segurou-se no escalão principal contra algumas expectativas pessimistas de início de temporada, mas os sinais no período preparatório não foram totalmente animadores, num elenco com vários nomes novos.
Joel Silva, ex-Boavista, entra para o lugar de Luís Esteves (única perda significativa) e os regressos de Witi e Lucas João à Choupana geram interesse acrescido.
Duas outras equipas que se mantiveram na última época também se apetrecharam com vários reforços. O Estrela da Amadora já vai em quase duas dezenas de novidades, das quais se destacam o veterano Renan Ribeiro para a baliza e os talentosos Ianis Stoica e Alan Godoy para o aparelho ofensivo.
O AVS mantém José Mota, "bombeiro" no play-off frente ao Vizela, e já com o ataque aparentemente fechado (Kodisang e Jordi Escobar são novidades sonantes e prometem boa parceria com Mercado, Akinsola ou Nenê), falta ainda receber reforços para o setor defensivo e intermediário.
Por último, temos a dupla de recém-promovidos. Tanto Tondela como Alverca trocaram de treinadores. Os beirões escolheram a mentalidade ofensiva de Ivo Vieira para o retorno ao escalão máximo.
A base do plantel passado permanece no geral e do mercado chegaram sobretudo jovens à procura de afirmação (bom recrutamento na América do Sul) e dois médios que prometem apurar a qualidade na ligação dos tondelenses (Joe Hodge, irlandês com formação no Man. City e Xabi Huarte, ex-Osasuna).
O Alverca trocou Vasco Botelho da Costa por Custódio Castro e recebeu literalmente um plantel novo (a excepção é o médio Diogo Martins). Há muitos nomes provenientes do futebol francês, quase todos muito jovens.
Bastien Meupiyou é o recruta mais badalado e pode firmar dupla com o experimentado Sergi Gómez. Há também curiosidade para seguir o progresso do guardião André Gomes, cedido pelo Benfica, bem como a possível afirmação de jogadores como Chiquinho, Marezi, Nuozzi ou Tiago Leite, a vedeta goleadora da Liga 3 em 24/25.
E agora, o mais importante: que role a bola, que já estamos cheios de saudades!
*é comentador de futebol da Rádio Renascença