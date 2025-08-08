Rrrrola a bola: um guia futeboleiro para conhecer a Liga (parte II)

Gil Vicente e Arouca também mantêm os treinadores e estão novamente a construir plantéis racionais e com um nível interessante de ambição. César Peixoto perdeu elementos importantes em todos os setores (com destaque para Félix Correia, Fujimoto e Rúben Fernandes), mas conseguiu garantir a permanência (até ver) de figuras relevantes em 24/25.

Exemplos disso são Santi García, Bamba, Cáseres ou Andrew, além de ter recebido laterais fiáveis (Hevertton para a direita, Konan para a esquerda), um médio cerebral como Luís Esteves e de ter recrutado atacantes promissores como Pablo Felipe (em definitivo) e Gustavo Varela (por empréstimo do Benfica).

Para os lados da Serra da Freita, verificaram-se investimentos consideráveis para a dimensão do clube, justificados em parte por épocas muito proveitosas em termos de vendas.

Vasco Seabra quer sempre uma equipa proativa em posse e para isso chegaram médios como Mateo Flores e Lee Hyun-ju, além de um extremo entusiasmante e com golo como Djouahra.

Outros nomes chegaram de divisões secundárias espanholas e confirmaram-se as contratações em definitivo de Mansilla, Nandín ou Popović, bem como as manutenções de Fukui, Fontán ou Mantl, num verão em que partiram Chico Lamba e Jason Remeseiro.