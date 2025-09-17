Quem te viu e quem te vê. Foi há 50 anos que o Boavista se estreou na Europa

17 set, 2025 - 11:55 • Inês Braga Sampaio
João Alves foi um dos primeiros a levar o xadrez à Europa. Faz esta terça-feira 50 anos que subiu ao relvado, na já extinta Checoslováquia, para defrontar o Spartak Trnava, no primeiro jogo da história do Boavista nas competições europeias.
Dia 18 de setembro de 1975. O "luvas pretas" tem memória distante desse jogo da primeira ronda da Taça das Taças 1975/76, que terminou sem golos, embora até se lembre melhor da eliminatória seguinte, que ditou o adeus do Boavista à prova.
Em entrevista a Bola Branca, recorda a pantera de então, premonição do "Boavistão" da viragem do século, e de "uma grande equipa, com uma grande direção e uma grande equipa técnica, liderada pelo Sr. Pedroto".
José Maria Pedroto, que viria a tornar-se uma das grandes lendas do FC Porto, fez primeiro história a jusante, mais perto do Oceano Atlântico, no Bessa.
"Eliminámos o Spartak Trnava. Lembro-me da ida à Checoslováquia, que fomos bem melhores que os checos e seguimos na competição", lembra João Alves.
Apesar da superioridade portuguesa, Boavista e Spartak anularam-se em Trnava. Na segunda mão, no Estádio do Bessa, os axadrezados impuseram a sua força: 3-0, com golos de Mané, Celso e Salvador, aos 35, 62 e 79 minutos, respetivamente.
O jogo de estreia foi o primeiro do antigo médio nas competições europeias. Já tinha competido internacionalmente na formação do Benfica, no entanto, nunca disputara uma partida desta dimensão: "São momentos que ficam para a história. O Boavista foi um clube que me marcou muito, foi muito importante na minha carreira."
Poucos meses depois, viria a primeira chamada à seleção nacional AA. Antes disso, porém, a eliminatória com o Celtic, de que João Alves guarda má memória.
"No primeiro jogo, na nossa casa, estava o estádio completamente cheio de gente, pessoas quase em cima da linha lateral e da linha de fundo, foi uma coisa fantástica. Tenho um pequeno resumo de vídeo que há tempos me enviaram desse jogo, e lembro-me perfeitamente que falhei um penálti. Empatámos zero a zero em casa, e depois fomos a Glasgow e fizemos um grande jogo, mas perdemos 3-1", lamenta.
Foi já aos 85 minutos que os escoceses "mataram" o encontro, que "esteve sempre aberto". Ainda assim, o Boavista disse adeus à Taça das Taças.
Cinquenta anos depois, o panorama é muito diferente. O último meio século foi uma montanha russa, desde o pico — a conquista do campeonato nacional — ao fundo — a queda para os campeonatos distritais, por duas vezes.
Este verão, devido aos problemas financeiros que se foram amontoando ao longo dos anos, o Boavista não só desceu da I Liga, como foi impedido de se inscrever nos campeonatos profissionais, caindo para os distritais do Porto, em que vai defrontar, até, uma equipa formada pela sua própria claque, o Panteras Negras.
"Dá vontade de chorar", confessa João Alves, nesta entrevista à Renascença, quando confrontado com a atual realidade do clube.
O antigo internacional português salienta que o Boavista "não é caso único em Portugal", no que toca a clubes que se deixam consumir por negócios duvidosos.
"Devia ter sabido resistir, como os Benfica, Sporting, Porto, como os grandes clubes, ou a maior parte deles, que não perderam a maioria e o controlo do clube. E a ideia que eu tenho neste momento é que o Boavista perdeu o controlo, passou para as mãos de várias pessoas que não têm qualquer ligação sentimental. Não deviam ter deixado de chegar a esse ponto", afirma.
Agora, e caso o Boavista resista ao sufoco das contas, "a recuperação e aquilo que se possa fazer do clube vai ser muito penoso", comenta João Alves.
"Vai custar muito e vai exigir muito de quem tomar conta daquele barco, que será um barco muito difícil de comandar. De maneira que sinto uma revolta muito grande dentro de mim", reconhece.
Será possível ver o Boavista de volta às noites europeias? Esse "seria o desejo" do antigo médio, que, porém, avisa que "não vai ser fácil".
"Vai ser muito complicado isso voltar a acontecer, até porque o Boavista já mergulhou uma vez bem fundo, mas neste momento ainda está mais. É uma situação muito preocupante. Agora, há algo importante que é a tal réstia de esperança, que é o amor que os seus adeptos têm ao clube. Só pode ser dessa maneira", sustenta.
Se o Boavista se recompuser, será pela força social que tem, reforça João Alves: "O Boavista é um clube mítico do Portugal. Tem de se agarrar a isso, a esse misticismo, a essa história. Mas as coisas estão cada vez mais complicadas."