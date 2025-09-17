Quem te viu e quem te vê. Foi há 50 anos que o Boavista se estreou na Europa

João Alves foi um dos primeiros a levar o xadrez à Europa. Faz esta terça-feira 50 anos que subiu ao relvado, na já extinta Checoslováquia, para defrontar o Spartak Trnava, no primeiro jogo da história do Boavista nas competições europeias.

Dia 18 de setembro de 1975. O "luvas pretas" tem memória distante desse jogo da primeira ronda da Taça das Taças 1975/76, que terminou sem golos, embora até se lembre melhor da eliminatória seguinte, que ditou o adeus do Boavista à prova.

Em entrevista a Bola Branca, recorda a pantera de então, premonição do "Boavistão" da viragem do século, e de "uma grande equipa, com uma grande direção e uma grande equipa técnica, liderada pelo Sr. Pedroto".

José Maria Pedroto, que viria a tornar-se uma das grandes lendas do FC Porto, fez primeiro história a jusante, mais perto do Oceano Atlântico, no Bessa.

"Eliminámos o Spartak Trnava. Lembro-me da ida à Checoslováquia, que fomos bem melhores que os checos e seguimos na competição", lembra João Alves.

Apesar da superioridade portuguesa, Boavista e Spartak anularam-se em Trnava. Na segunda mão, no Estádio do Bessa, os axadrezados impuseram a sua força: 3-0, com golos de Mané, Celso e Salvador, aos 35, 62 e 79 minutos, respetivamente.