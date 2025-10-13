João Nuno: “Sem teimosia não se pode ser treinador, um treinador totalmente teimoso vai morrer cedo”

Vou aproveitar ter aqui um treinador. Porque é que defender em 4-4-2 se tornou tão consensual?

A única justificação que vejo é que por vezes é mais fácil. Ou seja, o treinador tenta passar as ideias mais fáceis ao jogador, porque por vezes temos jogadores de várias nacionalidades, várias escolas, e o tipo de pressão que eu gosto exige maior inteligência, maior perceção do jogo e por vezes sinto que os treinadores conseguem colocar dessa forma os jogadores mais confortáveis no campo, na forma de defender. Talvez por aí seja a justificação. Isto são ciclos e modas.

Hmm.

Os três centrais, de repente, com a situação do Ruben Amorim no Sporting virou [bufa]... de repente, passámos a apanhar linhas de cinco em quase todos os jogos. Não acredito muito em modas, acredito muito mais em ideias de jogo do que em sistemas, em números. [Acredito] mais na inteligência do jogador, na perceção do espaço do que propriamente se é com três ou com dois. Acho que jogava com três no Belenenses e jogávamos em 4-3-3, porque tínhamos a dinâmica para isso e jogadores inteligentes para isso. Dou muito mais valor a isso, à inteligência do jogador e à dinâmica em que conseguimos trabalhar dentro do sistema, do que fechar o sistema, em 4-4-2 ou 4-3-3 ou 3-4-3.

Há pouco falámos em Guardiola. Uma das revoluções que ele provocou foi a forma como começámos a falar de futebol. Como se defende, como não defende, a superioridade, o terceiro homem, o sair de pressão é um jogo diferente. É outro jogo dentro do jogo. Guardiola também trouxe isso, não é? Quisemos todos perceber um bocadinho mais do jogo para estarmos aptos a falar.

Se houve alguém que revolucionou, acho que o Cruijff foi logo o primeiro. O Guardiola bebe muito dele. O que Guardiola vai deixar, mais do que ganhar os títulos, é uma marca que é... por isso é que é o meu treinador referência. Ele deixou coisas no futebol. Mais que os títulos, há muitos que vão ganhar, mas não vão deixar a marca que ele conseguiu deixar no jogo. Isso é fascinante. E, depois, o lateral dentro, a forma de sair de pressão, é muito rico para nós. Lá está, não dá para fazer isso com todos os jogadores, é importante que o treinador perceba isso, na minha opinião. Mas há jogadores que, com a sua inteligência e capacidade, conseguem jogar por dentro, fora, a três ou a dois, mas não dá com todos, porque não têm a mesma perceção do jogo.

Acho que Guardiola conseguiu outra coisa, até mudou as leis de jogo. Os centrais já poderem estar dentro da área, para o pontapé de baliza, foi para beneficiar quem quer jogar. Até isso mudou, deu-lhes ali uns metros para começarem a jogar de trás.

E bem. Se há coisas que vieram trazer coisas boas ao jogo, essa é uma delas. Quando comecei a ver futebol, o central passava ao guarda-redes e o guarda-redes agarrava com a mão e ficavam ali a tocar um para o outro, a perder tempo, não é? Isso não foi há 50 anos, que eu não sou assim tão velho [risos]. As regras, para o bem do futebol, são sempre bem-vindas. Acho que ainda há mais algumas que nos podem ajudar a que exista menos chico-espertice no futebol e menos artimanhas para viciar o jogo e cortar o tempo de jogo. Acho que podemos evoluir ainda mais no sentido de termos um jogo mais justo, mais realista e mais puro. Isso é possível.

Quer deixar um ou dois exemplos?

Quando o guarda-redes for assistido, parar-se mesmo o relógio. Já que é algo tão usual ver-se dos treinadores, o jogo tem mesmo de parar, não é? Então, pode ser uma solução.

Nunca fez isso?

Já fiz, já fiz, já fiz, em situações em que as coisas estão mesmo a correr mal. Não fiz muitas, mas já fiz. E não tenho problemas em dizer, é das regras. Às vezes, é preciso mesmo um minuto ou 30 segundos com os jogadores porque eles estão mesmo perdidos no que estão a fazer. E precisam de ajuda, acho que a maior função do treinador é ajudá-los.

Já disse que lia ‘cruijffices’ e Guardiola e muita coisa de futebol, e escreveu até. Mas gosta daqueles debates sobre tendências no futebol? Ultimamente falou-se muito no jogo posicional contra o relacional, por causa do Fernando Diniz, ou nas obsessões de um de Zerbi e as virtudes de os defesas e guarda-redes jogarem com a sola… Ou até, esta é nova, o regresso do pontapé longo no início do jogo ou os lançamentos para a área. Gosta desse tipo de conversa, debate e leitura, ou já cansa um bocado?

Gosto. Sou da área, temos de estudar. Não dessa forma. Olho para isso, esta é a minha ideia que não é certa nem errada, como eu sou na parte da comida: gosto de várias coisas, gosto de vários pratos. Ou na música, gosto de vários tipos de música. Por vezes, gosto de uma saída longa se ela for pensada, se for trabalhada, se a linha defensiva contrária estiver alta [subida], acho que faz muito sentido, porque o espaço está nas costas dos defesas contrários. O Ederson que isolou tantas vezes os colegas... As pessoas olham para o Guardiola e olham só para o jogo curto, e não me lembro de um guarda-redes isolar tantas vezes avançados. Quando ele percebia que a equipa contrária estava a pressionar alto, ele colocava lá a bola no espaço. É muito nisso em que acredito, gosto de comer dessas ideias todas. Devemos sair curto e apoiado quando é para sair curto e apoiado. Devemos jogar de outra forma quando a equipa contrária nos está a dizer que o espaço está noutro sentido. Gosto que o jogador perceba isso. Gosto muito de o questionar sobre o jogo, perguntar-lhe porque tomou aquela decisão e não outra, e não digo que aquela está errada, porque às vezes o jogador, e já me aconteceu com alguns jogadores acima da média, apresenta coisas que eu não estava a ver naquele momento. Esses são os melhores, normalmente.

Nos pontapés de saída, e faz lembrar o que se fazia nas camadas jovens há 30 anos, chuta-se para fora quase.

[sorriso]

Esticar como se fosse râguebi. Isso serve para quê? É para pressionar logo em cima da área? Vou pelo mais básico.

É a única justificação que eu dou para isso. Dificilmente, vão ver uma equipa minha a fazer isso. Não gosto de perder a bola, portanto prefiro jogar para trás, estou com ela controlada, do que a dar ao adversário, mesmo perto da baliza contrária. Acho que isso é noutro desporto coletivo, mais râguebi, menos futebol. Eu não percebo, percebo que é moda e que quem o faz está no topo, portanto quem sou eu para dizer que não.

Acho que o PSG fez isso na final da Champions.

Várias equipas estão a fazer. Quem sou eu para dizer que não? Eu não concordo, não vou fazer, porque é sempre isso que faço nas minhas equipas: só copio algumas ideias que para mim fazem sentido e que gosto, não porque os outros estão a ganhar ou porque os três centrais agora é bonito, não. Nunca fui dessas modas, nunca gostei muito de ir pelo mesmo caminho da maré. Gosto de desviar-me um bocadinho.

João, fechamos com o Estrela. Que clube é este e o que esperam de si?

Primeiro que tudo, fiquei muito satisfeito com a abordagem, depois de perceberem a situação com o Belenenses. Mostraram muita vontade, com muito conhecimento, porque hoje em dia é fácil falar com jogadores e dirigentes, havia muito conhecimento do que era o meu trabalho. Claramente, acreditavam que eu era a pessoa certa para colocar o Estrela com outras ideias de jogo, lá está não são melhores ou piores que ninguém, mas diferentes. Tenho ideias diferentes para este Estrela, e espero conseguir pô-las em prática. Cheguei a um clube também com muita história. Eu estava num clube enorme, como o Belenenses, não há que esconder isso, tenho todo o prazer de ter representado.

Mas o projeto do Estrela desafiou-me, até o projeto do plantel em si, com muitos jogadores jovens e com potencial, não são produtos acabados, temos poucos produtos acabados. Temos muitos produtos para colocar no mercado, acredito que alguns jogadores deste plantel vão chegar a níveis muito altos em breve, se continuarem o nível de evolução que estão a apresentar. Esse projeto desafiou-me. E a I Liga desafiou-me. Quando começam a dizer “vais para o Estrela e vais jogar para o pontinho, para não descer”, aí ainda me dá mais motivação, porque acredito que não é isso que vai acontecer. Mas vamos ver se tenho razão ou não. Quando assinei pelo 1.º Dezembro disseram-me “João, não vás para o 1.º Dezembro, vai descer, está em último”. Depois, na época seguinte, ficámos em segundo. Acredito que o Estrela vai ser uma coisa que me vai dar muita pica. Acredito que vai correr bem.