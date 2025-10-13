João Nuno: “Sem teimosia não se pode ser treinador, um treinador totalmente teimoso vai morrer cedo”

13 out, 2025 - 07:00 • Hugo Tavares da Silva
Tem 40 anos e há não muito tempo estava na distrital de Setúbal. João Nuno, natural do Montijo, saltou da Liga 3 para a primeira categoria, de um clube histórico para outro, do Belenenses para o Estrela da Amadora.
Em conversa com Bola Branca, nos estúdios da Renascença em Lisboa, o treinador que se inspira em Pep Guardiola e Johan Cruijff aborda a ascensão meteórica, as suas ideias, uma regra do futebol que mudava, a relação e os ensinamentos do professor Manuel Sérgio, identifica o que realmente o preocupa e desabafa: “O futebol tem de ser espetáculo”.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
Da Liga 3 para a I Liga. Não tem vertigens?
Não. Quando estás há tantos anos nesta área e quando acreditas naquilo que fazes não tens vertigens. E quando, por trás, está uma equipa técnica que vem comigo desde essa divisão. Desde a distrital à I Liga, passei por todos os escalões do nosso futebol. Trabalhei no Campeonato de Portugal, na Liga 3, a única vez que fui adjunto foi no Leixões na II Liga e agora chego à I Liga. Sinto-me totalmente preparado para o desafio.
Seja em que divisão for, vê-se cada vez mais gente a treinar como se fosse profissional – infelizmente, até na formação. Quando se dá este salto que o João acabou de dar, o que muda realmente?
Há ainda mais profissionalização da minha equipa técnica. Só estamos mesmo focados nisto. Nós, na Liga 3, já trabalhávamos totalmente como profissionais, já fazíamos grande parte das rotinas aqui. A diferença é que há uma parte da equipa técnica que ainda tinha de ir completar [o salário] e dar umas aulas ou uns treinos. Neste momento, estamos totalmente concentrados, isso ajuda bastante. Conseguimos pensar de outra forma, com mais qualidade, a preparação de tudo o que é o treino e o jogo. Depois, a competição em si tem mais mediatismo, mas, de resto, o trabalho é igual.
O interino do Estrela, Luís Silva, fez-lhe uma maldade, ou não? Dois jogos, quatro pontos e zero golos sofridos…
Tenho pena que não tenha feito seis. O Luís continua na equipa técnica por uma simples razão: tive uma conversa com ele e gostei muito. As ideias dele enquadram-se naquilo que eu penso, quer como profissional, quer como pessoa. Dou muito valor a isso, porque a minha equipa técnica vem junta há muito tempo. São os mesmos, mexo muito pouco na equipa técnica, porque acredito muito na questão da confiança e da lealdade, do trabalho e eles já passaram por tanto, têm vindo a subir etapas. Não faz sentido não estarem nesta luta também. Dou muito valor a isso e gostei muito da conversa com o Luís, continua connosco e está muito bem. É um excelente ser humano.
Outra "maldade" foi começar com a equipa-sensação do campeonato, o Gil Vicente. Notou que há mais camadas e complexidade no jogo de primeira divisão ou tem a ver sobretudo com a qualidade dos jogadores?
Sim, talvez seja mais a velocidade e a qualidade dos jogadores. Quanto à preparação, não houve nada no Gil que me surpreendesse. Sabíamos que íamos ter um adversário difícil. O César [Peixoto], dou-lhe esse mérito, mantém as ideias, até no Estádio da Luz o Gil foi igual ao que foi connosco ou com o Moreirense ou Estoril. Portanto, é uma equipa que mantém sempre as mesmas ideias, não nos surpreendeu nada nesse aspeto. Agora, tem uma dinâmica muito consolidada, os jogadores individualmente estão muito preparados e na primeira parte foi superior ao Estrela. Mas na segunda não foi, fomos muito superiores, mas não fizemos [golo] e o Gil fez, aproveitou os nossos erros. Venceu uma equipa mais preparada, neste momento, que a nossa, mas no futuro, quando vierem cá à Amadora, vamos vencer.
O César Peixoto disse-lhe “bem-vindo à I Liga” quando apertaram a mão, certo?
Disse, sim senhor. Foi a frase que ele disse, "bem-vindo à I Liga".
Já disse que vem para ficar muito tempo nesta divisão e que vai chegar longe. Quais são os pilares para essas afirmações. Já falou na confiança no trabalho e na equipa técnica, mas o que sente aí dentro que tem de especial?
Comecei a sentir, com o passar dos anos, pela conversa com os jogadores. O meu maior barómetro são os jogadores. Trabalho para os jogadores, depois, por consequência, ao fazê-los evoluir temos resultados para os adeptos e para os clubes. Comecei a acreditar muito com os primeiros anos, e já são muitos, quando tive um feedback tão bom dos jogadores. Dizem que gostaram do trabalho, que acreditavam nas ideias. Quando conseguimos passar a ideia aos jogadores, ficamos mais perto de chegar a níveis superiores e é nisso que acredito.
Estive a ver quatro jogos recentes do Belenenses, bom vi 30 ou 45 minutos na verdade porque é onde o jogo está mais verdadeiro, nas ideias e plano, porque o resultado ainda não corrompeu a coisa. Jogar para ganhar sempre é um bocadinho diferente de lutar pela manutenção, que se calhar vai ser a realidade no Estrela. Um treinador já vem de fábrica com essa carapaça e as frequências todas sintonizadas? Há também aquela questão de não deixar o grupo cair em momentos difíceis e quem andou, pelo menos ultimamente, a jogar para ganhar pode não estar tão habituado a isso. O João está preparado para isso?
Quando começou a época no Belenenses, éramos claramente candidatos e, em todos os jogos, as equipas respeitavam-nos. Éramos nós que estávamos a assumir o jogo. Não tanto por diferenças de qualidade, mas sim pela forma como jogávamos. Lá está, muitas vezes olhamos só para quem vence e, para mim, um dos grandes trabalhos da minha carreira foi chegar ao 1º Dezembro na Liga 3, e se calhar por isso estou aqui, em último lugar e consegui não só a manutenção, mas na época seguinte fomos segundo classificados e fomos à fase de subida.
Hmm, hmm.
Já agarrei em projetos muito, muito piores do que este em que o Estrela já neste momento. Não estamos bem classificados, mas está muito no início. Está tudo muito perto, acredito que vamos impor as nossas ideias e ser uma equipa que em alguns momentos vamos ter de defender, mas não vamos jogar e pensar dessa forma, porque eu tenho alguma dificuldade em pensar assim.
Tem 40 anos, tinha 18 anos quando Mourinho fez aquela obra no FC Porto. Eu ia já fazer essa ligação básica, mas acabei por ver que jogou até 2019, ainda que já treinasse nas camadas jovens do Barreirense desde 2016. Qual foi o clique então? Porque decidiu ser treinador? Quem ou que momento o inspirou?
Decidi ser treinador, praticamente, desde sempre. Com oito, nove, 10 anos, já escrevia sobre futebol. Mesmo quando jogava, e adoro jogar ainda hoje com os meus amigos, quando tenho tempo, olhava para o jogo de uma forma um pouco diferente dos meus colegas. Questionava muito os treinadores, os meus colegas perguntavam-me sempre muitas coisas durante o jogo. Fui sempre pensando nesta parte, gosto muito desta parte do treino. E o maior desejo que eu quero sentir nos próximos é, como eu acordo muito cedo e vamos muito cedo para o clube, não sentir que estou a trabalhar. A fazer isto sinto-me a fazer o que mais gosto, dá-me um prazer enorme e acredito que vou fazer por muitos e muitos anos, espero eu, porque é isso que me dá prazer.
Um treinador sem teimosias é treinador? Fala-se muito nos fundamentalismos, há aquela conversa do morrer ou não morrer pelas ideias…
Um treinador sem um bocadinho de teimosia também não pode ser treinador, mas um treinador totalmente teimoso também vai morrer cedo. Eu não posso ir contra a parede e achar que a parede vai abrir para eu passar. Tenho de ser inteligente e perceber quando não estou no caminho certo. Gosto muito de ouvir as pessoas à minha volta e a única coisa que lhes digo é: têm sempre de me explicar porquê. Não é só dizer "não joga o A, para jogar o B", é dizer porque o B vai jogar. Se me derem uma boa justificação que eu considero inteligente e adequada, eu altero. Noutro caso não mudo. Tenho ideias muito bem vincadas, mas não uma teimosia a 100%, essa não dá no futebol. O João, de quando começou a treinar com 18 anos, não é o mesmo João de agora com 40. Vamos vendo outras coisas, vamos passando por outras experiências e vamos amadurecendo a nossa ideia, e ela ainda não está concluída. Não sabemos tudo, continuamos a aprender e muito. Aprendo muito com os meus jogadores e quero continuar a evoluir.
É-se mais inflexível na juventude, não é?
És um bocadinho mais. Acreditas mais que estás totalmente certo e por vezes não estás totalmente certo. Mas também convém, e se calhar isso também me trouxe até aqui, nunca mudei por opinião de outros. Tive alguns casos em que saí de um ou outro clube por não aceitar que interferissem no meu trabalho. Não vou mudar esses valores, nunca.
De que lhe serve agora ter jogado aqueles anos todos?
Perceber o jogo. Olhar para o jogo e perceber muitas vezes o que está a acontecer. Digo isto aos meus jogadores e eles vão reconhecer esta frase: gosto sempre de pensar como treinador no que não gostava que me fizessem como jogador. Isso ajuda bastante. Gosto de ter um discurso muito simples com os jogadores. Acho que o jogador, hoje em dia, gosta pouco de ser enrolado. O jogador é cada vez mais inteligente, tem cada vez mais informação com um simples clique. Temos de ser sinceros e verdadeiros com o jogador, mesmo que às vezes tenhamos de dizer coisas que eles não vão gostar de ouvir. O meu pai também me dizia algumas que eu não gostava, mas era sempre para o meu bem.
Em que posição jogava?
Médio centro.
Mais para a frente ou mais para trás?
Era 8.
E que tal?
A minha maior característica era a inteligência. Era muito inteligente no jogo. Era forte na bola parada, talvez a minha característica mais forte. Faltava-me mais ritmo para chegar a níveis superiores e faltou-me também arriscar, tive alguns convites na altura de ligas profissionais. Joguei até à IIB, agora terceira liga. Ainda fui capitão de um grande clube como o Barreirense, que é um clube enorme. Joguei em alguns clubes com bastante história, como Fabril e Barreirense. Fiz uma carreira sem arriscar nada, porque queria formar-me. Formei-me no que queria, comecei a pensar sempre como treinador. Jogava e treinava. Os fins de semana eram duros. A minha mulher, que passou por tudo isso, é uma pessoa muito importante da minha vida, porque teve essa paciência, que não é fácil. Ela é uma pessoa muito importante para eu estar aqui.
Houve algum treinador ou professor marcante?
Sim. Tenho uma história curiosa e meio arrepiante. O professor Manuel Sérgio era um grande Belenenses, foi a pessoa que mais me marcou até hoje na minha carreira académica. No segundo jogo que faço pelo Belenenses, contra o Sporting B na academia, é a semana em que, infelizmente, o professor partiu. Metemos uma fotografia do professor no balneário e acabámos por vencer o jogo. Mas é a pessoa, claramente, que mais me marcou a nível académico. Foi com quem me deu mais prazer falar, é das pessoas mais inteligentes que conheci na vida.
E se calhar as conversas tinham mais de vida do que do futebol em si. Que conversas eram essas?
O professor marcou muitos treinadores. Há pouco falou no Mourinho, já várias vezes ele referiu o professor Manuel Sérgio, outros colegas meus também. O professor não falava só de futebol. Uma história muito curiosa com o professor: eu dizia-lhe sempre que queria ser treinador, ele falava-me muito do treino e dos jogadores, foi o meu orientador de tese. Há um dia em que ele me chama ao gabinete dele para me recomendar um livro, eu pensei que ia ser algo do Guardiola ou do Mourinho, ou do Cruijff, sobre futebol e era sobre ciências humanas. Ele disse: “Primeiro, para seres treinador, tens de conhecer o homem. Se não conheceres o homem, não vais ter nenhuma hipótese nesta área". Ele começou a dar-me uma visão totalmente diferente. Cheguei à faculdade a querer falar de tática, de treino e exercícios, e ele mostrou-me que o caminho, primeiro, era pelo outro lado. Portanto, o professor Manuel Sérgio é uma pessoa muito importante no meu percurso. Tive o prazer e a honra de ser seu aluno.
Perguntei umas coisas a quem vive a Liga 3 com mais proximidade. Disseram-me que provavelmente conquistou os dirigentes do Estrela na pré-época porque, cito, deu-lhes um “chocolate”.
[sorriso] Foi um jogo de apresentação em que vencemos o Estrela. Fizemos um bom jogo, um excelente jogo. Quem assistisse ao jogo, com toda a naturalidade do que vou dizer, não conseguia perceber a diferença entre uma Liga 1 e a Liga 3. Isso é o melhor elogio a uma equipa de Liga 3. Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, com uma ideia e processo, lá está, mais consolidados. Já tinha uma base de jogadores que terminaram a época. Consegui fazer o plantel à minha imagem, para as minhas ideias. Acho que tínhamos tudo para correr bem. E acredito que o Belenenses tem tudo para fazer uma grande época e ir para onde merece, que é os campeonatos profissionais.
Também me disseram que pede boleia aos jogadores…
[risos] Não... Uma ou outra vez pode ter acontecido [risos]. Aconteceu, recordo-me de uma ou outra vez, porque morava perto do sitio que eu precisava [risos]. Foi uma altura da minha vida em que fiquei sem carro, tive um problema com o carro. Pedi uma ou outra boleia, mas por norma venho na minha viatura [risos]. Mas já sei a quem é que foi pedir informações... Era ele que me dava a boleia, de certeza.
Ah não, não era jogador.
Não era jogador?
Estou liberado. E o jogador também.
[risos]
Ia perguntar se, vindo do Belenenses, o 4-3-3 era uma convicção inegociável, mas, vendo o jogo com o Gil Vicente, obviamente não. Não quis mudar para não mudar demasiado cedo, tenciona mudar, está mais confortável em 4-3-3 e gosta mais ou os jogadores ditam como joga?
É isso mesmo, é uma boa questão. Comecei com uma linha de cinco no Belenenses, mas a minha anterior equipa, o 1.º Dezembro, que me fez chegar ali, jogámos sempre com três centrais nessa época. Depende muito dos jogadores, depende muito do plantel e das ideias. Como é óbvio, o sistema que prefiro é o 4-3-3, por várias razões. Pela minha forma de jogar, gosto de ter mais jogadores por dentro e médios, vamos ver. Acho que o Estrela vai andar entre esses dois sistemas, porque temos jogadores para isso.
Há alguma equipa do passado que inspirou a jogar nesse modelo?
A melhor equipa que vi jogar foi o Barcelona do Guardiola. Para mim, não houve sequer comparação.
Jogavam em 4-3-3.
Jogavam em 4-3-3. Foi a melhor equipa que vi jogar e aquela que me deu mais prazer. No jogo há pessoas que gostam de outras coisas, eu gosto de uma equipa que consiga jogar e reagir à perda [da posse de bola] e aquela foi a mais perfeita que eu vi.
Fala-se pouco nisso, na forma como defendiam a correr para a frente, era isso que era inovador. Não era só trocar a bola...
Olhamos só para o trocar a bola, acho que a melhor qualidade dessa equipa era mesmo a forma como reagia à perda e como rapidamente recuperava e não deixa os outros respirar. É nisso que eu acredito muito.
Até os Messis corriam. Isso mostra que quando um sistema funciona e eles acreditam, todos correm muito. João, referências como treinador? Imagino que Guardiola por causa desta equipa, mas há mais?
Acho que uns treinadores, tal como os jogadores, são mais fortes numas características, outros noutras. Há treinadores fantásticos na forma como lideram grupos, como o Ancelotti e Mourinho, mas claramente o treinador que mais me marcou foi o Guardiola e o Cruijff. São os que mais gosto, sobre quem mais leio, mais aprecio.
Aprecia o peso que os treinadores têm no futebol atual? Parecem mais importantes que os jogadores. Enfim, é uma realidade, às vezes veem-se trocas de treinador e a equipa muda completamente e os projetos mudam. O PSG é o melhor exemplo disso atualmente.
Têm uma importância muito grande, não deixando de ir sempre ao que digo aos jogadores: não há nada mais importante no futebol que o jogador. O jogador é que decide. Há jogo sem todos os intervenientes menos sem jogadores. Pode haver sem árbitro, treinador, público, sem os jogadores não existe, embora o treinador tenha um papel, hoje em dia, muito importante, porque, se conseguir liderar um processo e colocar toda a gente a pensar para o mesmo sentido...
Hmm, hmm.
Lá está, não acho que as equipas, por exemplo, do Ancelotti tenham uma ideia de jogo que seja algo que... não... mas ele consegue meter toda a gente a pensar da mesma forma, toda gente no mesmo objetivo. Ser treinador é muito isto, não é? Não é só sermos incríveis taticamente, ou conseguirmos fazer um treino inovador, mas depois, se não conseguirmos guiar todas as pessoas para o mesmo sentido, dificilmente vamos ter sucesso. Acho que é muito isso, tem um peso importante como é óbvio. Não o mais importante de todos, mas muito muito importante numa estrutura.
Com Ancelotti no Real Madrid, parecia que o futebol era mais dos jogadores do que com aquelas coisas padronizadas e que às vezes aborrecem um bocado. O seu caso é bom, nesta história de terem mais peso ou não que os jogadores, claro que não têm, não marcam golos...
[sorriso]
... mas o João pode vir a custar mais do que qualquer jogador do plantel. Isso é curioso. Quando lhe propuseram aquela cláusula de rescisão no Belenenses, como é que reagiu?
Na altura, estávamos a trocar o 1.º Dezembro pelo Belenenses, numa situação em que, lá está, as pessoas falam muito mas só saí do 1.º Dezembro com acordo dos clubes. O Belenenses pagou para eu sair do 1.º Dezembro, houve acordo entre clubes, porque eu cumpro com a minha palavra. No Belenenses, as pessoas falaram muito que o João ia rescindir. Desde o primeiro minuto, deixei bem claro que jamais ia rescindir numa casa onde me sentia tão bem. Era super feliz no Belenenses. Se continuasse no Belenenses, foram as minhas palavras, estava muito bem. Mas não podia recusar este projeto, o Estrela é um enorme clube também e de um projeto de I Liga, um clube com história. O que disse foi: se os clubes chegarem a acordo, perfeito para mim e foi isso que aconteceu. Felizmente para mim, e acho que foi bom para todas as partes.
Voltamos às ideias. O João viu futebol quando era menos “xadrez”, para usar uma classificação que se usou outro dia no clássico entre Porto e Benfica. A ordem não vai matar o futebol?
Acho que pode matar o futebol na base. Não me faz confusão num Porto-Benfica haver esse xadrez.
Na base é a formação?
Na formação. Isso não pode existir é na formação.
Existe.
Existe, isso sim é um perigo, na minha opinião. Agora, um jogo ao nível de competição de alto nível, há tanto em jogo que por vezes é difícil. Por nós, queríamos um jogo de 3-3, 4-3, mas os jogos não são todos iguais. Pode haver um Porto-Benfica, Porto-Sporting, Benfica-Sporting que vá terminar dessa forma, porque os jogos têm sempre histórias diferentes. Agora, preocupa-me muito isso acontecer na formação, na base. Fecharmos os jogadores, não darmos essa liberdade. Isso sim, é muito importante, na formação deve existir o menos de tática possível. Devemos libertar os jogadores. Isso dava para estarmos aqui muitas horas a falar, mas preocupa-me essa parte. Depois, ele chega lá acima, supostamente um jogador que chega à I Liga tem de estar preparado para todos os momentos do jogo e, com este futuro assim, podem não chegar, na minha opinião.
Estamos a falar de formatação.
É isso.
O Juanma Lillo falou no 'dostoquismo', que é jogar a dois toques. É um problema no futuro. Valdano tem uma frase que gosto de lembrar: a academia melhorou o jogador medíocre, mas piorou o génio.
Esse é um problema, é claramente algo que todos temos de pensar sobre ele. Se levamos o futebol para este caminho... O futebol tem de ser espetáculo e quanto mais o público sentir prazer no que está a ver, mais perto estamos todos de ter melhores receitas, melhores contratos, melhor futebol. Por vezes, esquecemos essa parte. Quando esquecemos essa parte, corremos um risco muito grande: existem muitas modalidades neste momento, existe muita coisa para o ser humano se entreter, muitas séries, muito espetáculo. É um bocadinho diferente de quando comecei a ver futebol, tínhamos um canal e um jogo por semana. É preciso termos muito cuidado com este excesso de futebol, ou com a forma para onde o futebol está a caminhar.
Aimar diz que somos a última geração que vê jogos de 90 minutos.
Percebo o que o Aimar está a dizer. Eu continuo a ter muito prazer em ver jogos, mesmo sem ser do meu campeonato. Claro que tenho de o fazer em trabalho, mas dou por mim a fazê-lo por prazer. Mas não sou eu, que já estou na área, é muito importante que o público sinta esse prazer.
É que depois é uma conversa desonesta, dizem que os jovens não gostam de ver futebol, mas o jogo está cada vez pior ou amarrado. É normal não atrair tanta gente, ou pelo menos não se falar com o amor que falávamos antigamente. Era um obsessão pelo jogador técnico, fino, que fintava.
Acho que sim, que não podemos perder isso, esse jogador. Esse jogador faz-nos muita falta, o futebol de rua faz-nos muita falta. O futebol com liberdade faz-nos muita falta. Cabe-nos a nós, treinadores, e a federação está a trabalhar bem em termos de formação, tem de continuar a bater nisto de a base ser muito importante, muito importante. Acho que a nossa base está com problemas. Temos de os resolver para o nosso futebol ser melhor.
Vou aproveitar ter aqui um treinador. Porque é que defender em 4-4-2 se tornou tão consensual?
A única justificação que vejo é que por vezes é mais fácil. Ou seja, o treinador tenta passar as ideias mais fáceis ao jogador, porque por vezes temos jogadores de várias nacionalidades, várias escolas, e o tipo de pressão que eu gosto exige maior inteligência, maior perceção do jogo e por vezes sinto que os treinadores conseguem colocar dessa forma os jogadores mais confortáveis no campo, na forma de defender. Talvez por aí seja a justificação. Isto são ciclos e modas.
Hmm.
Os três centrais, de repente, com a situação do Ruben Amorim no Sporting virou [bufa]... de repente, passámos a apanhar linhas de cinco em quase todos os jogos. Não acredito muito em modas, acredito muito mais em ideias de jogo do que em sistemas, em números. [Acredito] mais na inteligência do jogador, na perceção do espaço do que propriamente se é com três ou com dois. Acho que jogava com três no Belenenses e jogávamos em 4-3-3, porque tínhamos a dinâmica para isso e jogadores inteligentes para isso. Dou muito mais valor a isso, à inteligência do jogador e à dinâmica em que conseguimos trabalhar dentro do sistema, do que fechar o sistema, em 4-4-2 ou 4-3-3 ou 3-4-3.
Há pouco falámos em Guardiola. Uma das revoluções que ele provocou foi a forma como começámos a falar de futebol. Como se defende, como não defende, a superioridade, o terceiro homem, o sair de pressão é um jogo diferente. É outro jogo dentro do jogo. Guardiola também trouxe isso, não é? Quisemos todos perceber um bocadinho mais do jogo para estarmos aptos a falar.
Se houve alguém que revolucionou, acho que o Cruijff foi logo o primeiro. O Guardiola bebe muito dele. O que Guardiola vai deixar, mais do que ganhar os títulos, é uma marca que é... por isso é que é o meu treinador referência. Ele deixou coisas no futebol. Mais que os títulos, há muitos que vão ganhar, mas não vão deixar a marca que ele conseguiu deixar no jogo. Isso é fascinante. E, depois, o lateral dentro, a forma de sair de pressão, é muito rico para nós. Lá está, não dá para fazer isso com todos os jogadores, é importante que o treinador perceba isso, na minha opinião. Mas há jogadores que, com a sua inteligência e capacidade, conseguem jogar por dentro, fora, a três ou a dois, mas não dá com todos, porque não têm a mesma perceção do jogo.
Acho que Guardiola conseguiu outra coisa, até mudou as leis de jogo. Os centrais já poderem estar dentro da área, para o pontapé de baliza, foi para beneficiar quem quer jogar. Até isso mudou, deu-lhes ali uns metros para começarem a jogar de trás.
E bem. Se há coisas que vieram trazer coisas boas ao jogo, essa é uma delas. Quando comecei a ver futebol, o central passava ao guarda-redes e o guarda-redes agarrava com a mão e ficavam ali a tocar um para o outro, a perder tempo, não é? Isso não foi há 50 anos, que eu não sou assim tão velho [risos]. As regras, para o bem do futebol, são sempre bem-vindas. Acho que ainda há mais algumas que nos podem ajudar a que exista menos chico-espertice no futebol e menos artimanhas para viciar o jogo e cortar o tempo de jogo. Acho que podemos evoluir ainda mais no sentido de termos um jogo mais justo, mais realista e mais puro. Isso é possível.
Quer deixar um ou dois exemplos?
Quando o guarda-redes for assistido, parar-se mesmo o relógio. Já que é algo tão usual ver-se dos treinadores, o jogo tem mesmo de parar, não é? Então, pode ser uma solução.
Nunca fez isso?
Já fiz, já fiz, já fiz, em situações em que as coisas estão mesmo a correr mal. Não fiz muitas, mas já fiz. E não tenho problemas em dizer, é das regras. Às vezes, é preciso mesmo um minuto ou 30 segundos com os jogadores porque eles estão mesmo perdidos no que estão a fazer. E precisam de ajuda, acho que a maior função do treinador é ajudá-los.
Já disse que lia ‘cruijffices’ e Guardiola e muita coisa de futebol, e escreveu até. Mas gosta daqueles debates sobre tendências no futebol? Ultimamente falou-se muito no jogo posicional contra o relacional, por causa do Fernando Diniz, ou nas obsessões de um de Zerbi e as virtudes de os defesas e guarda-redes jogarem com a sola… Ou até, esta é nova, o regresso do pontapé longo no início do jogo ou os lançamentos para a área. Gosta desse tipo de conversa, debate e leitura, ou já cansa um bocado?
Gosto. Sou da área, temos de estudar. Não dessa forma. Olho para isso, esta é a minha ideia que não é certa nem errada, como eu sou na parte da comida: gosto de várias coisas, gosto de vários pratos. Ou na música, gosto de vários tipos de música. Por vezes, gosto de uma saída longa se ela for pensada, se for trabalhada, se a linha defensiva contrária estiver alta [subida], acho que faz muito sentido, porque o espaço está nas costas dos defesas contrários. O Ederson que isolou tantas vezes os colegas... As pessoas olham para o Guardiola e olham só para o jogo curto, e não me lembro de um guarda-redes isolar tantas vezes avançados. Quando ele percebia que a equipa contrária estava a pressionar alto, ele colocava lá a bola no espaço. É muito nisso em que acredito, gosto de comer dessas ideias todas. Devemos sair curto e apoiado quando é para sair curto e apoiado. Devemos jogar de outra forma quando a equipa contrária nos está a dizer que o espaço está noutro sentido. Gosto que o jogador perceba isso. Gosto muito de o questionar sobre o jogo, perguntar-lhe porque tomou aquela decisão e não outra, e não digo que aquela está errada, porque às vezes o jogador, e já me aconteceu com alguns jogadores acima da média, apresenta coisas que eu não estava a ver naquele momento. Esses são os melhores, normalmente.
Nos pontapés de saída, e faz lembrar o que se fazia nas camadas jovens há 30 anos, chuta-se para fora quase.
[sorriso]
Esticar como se fosse râguebi. Isso serve para quê? É para pressionar logo em cima da área? Vou pelo mais básico.
É a única justificação que eu dou para isso. Dificilmente, vão ver uma equipa minha a fazer isso. Não gosto de perder a bola, portanto prefiro jogar para trás, estou com ela controlada, do que a dar ao adversário, mesmo perto da baliza contrária. Acho que isso é noutro desporto coletivo, mais râguebi, menos futebol. Eu não percebo, percebo que é moda e que quem o faz está no topo, portanto quem sou eu para dizer que não.
Acho que o PSG fez isso na final da Champions.
Várias equipas estão a fazer. Quem sou eu para dizer que não? Eu não concordo, não vou fazer, porque é sempre isso que faço nas minhas equipas: só copio algumas ideias que para mim fazem sentido e que gosto, não porque os outros estão a ganhar ou porque os três centrais agora é bonito, não. Nunca fui dessas modas, nunca gostei muito de ir pelo mesmo caminho da maré. Gosto de desviar-me um bocadinho.
João, fechamos com o Estrela. Que clube é este e o que esperam de si?
Primeiro que tudo, fiquei muito satisfeito com a abordagem, depois de perceberem a situação com o Belenenses. Mostraram muita vontade, com muito conhecimento, porque hoje em dia é fácil falar com jogadores e dirigentes, havia muito conhecimento do que era o meu trabalho. Claramente, acreditavam que eu era a pessoa certa para colocar o Estrela com outras ideias de jogo, lá está não são melhores ou piores que ninguém, mas diferentes. Tenho ideias diferentes para este Estrela, e espero conseguir pô-las em prática. Cheguei a um clube também com muita história. Eu estava num clube enorme, como o Belenenses, não há que esconder isso, tenho todo o prazer de ter representado.
Mas o projeto do Estrela desafiou-me, até o projeto do plantel em si, com muitos jogadores jovens e com potencial, não são produtos acabados, temos poucos produtos acabados. Temos muitos produtos para colocar no mercado, acredito que alguns jogadores deste plantel vão chegar a níveis muito altos em breve, se continuarem o nível de evolução que estão a apresentar. Esse projeto desafiou-me. E a I Liga desafiou-me. Quando começam a dizer “vais para o Estrela e vais jogar para o pontinho, para não descer”, aí ainda me dá mais motivação, porque acredito que não é isso que vai acontecer. Mas vamos ver se tenho razão ou não. Quando assinei pelo 1.º Dezembro disseram-me “João, não vás para o 1.º Dezembro, vai descer, está em último”. Depois, na época seguinte, ficámos em segundo. Acredito que o Estrela vai ser uma coisa que me vai dar muita pica. Acredito que vai correr bem.