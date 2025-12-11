Quando Rui Patrício falhou com o Leiria, atraiu a assobiadela para ele: "Eu disse que tínhamos guarda-redes para o futuro"

Como é que aparece Rui Patrício?

O Rui Patrício é notado por nós, por mim pessoalmente, quando comecei a trabalhar nas camadas jovens do Sporting como treinador de guarda-redes. No primeiro treino houve logo um destaque perante as qualidades que ele apresentava, mas, acima de tudo, pelo potencial que ele apresentava. Era um guarda-redes que ainda dividia a sua titularidade nos sub-17 com o Marco [Pinto], eram dois guarda-redes de seleção, não era política de formação do clube fazer passar um jogador apenas pela titularidade mas ir alternando, ter várias experiências, de jogar e saber também não jogar.

Hmm, hmm.

Quando estávamos no escalão júnior, o Rui ia assiduamente treinar aos juniores e na segunda época que iniciámos em que depois se deu a transição para os seniores, o Rui era o nosso titular nos sub-19 e treinava connosco nos seniores quando passámos para lá. Lembro-me de estarmos sentados na academia, os campos dividiam-se por um corredor, eram abertos, toda a gente tinha acesso visual a todos os campos. Havia uns bancos de jardim. Estávamos sentados e disse-lhe: "Podes vir a ser um dos melhores guarda-redes do mundo. Tens 17 anos, se te focares e trabalhares bem, se fores humilde e aprenderes bastante, vais ser, tenho a plena convicção, um dos melhores do mundo".

E o Rui estabeleceu nesse momento esse compromisso e o resto é ele. O foco que ele põe no seu desenvolvimento pessoal, profissional, o que ele apostou em todas as competências e na humildade que tem em aprender com muitas pessoas que lhe queriam bem. Boas pessoas atraem boas pessoas e isso fez com que ele tivesse a carreira que teve, deve-se essencialmente a ele.

Como era ele? Parece-me muito discreto, quase avesso aos holofotes.

O Rui era um miúdo que viveu, desde muito cedo, no Sporting. Veio de Marrazes, de Leiria. Ele era um miúdo discreto, sim, mas dentro do grupo era muito bem aceite e bem disposto, brincalhão, muita gente gostava dele. Sempre foi uma pessoa bastante social. Agora, fora do círculo, teve sempre a sua discrição e a sua não vontade de mostrar muito o que poderia ser. E fez bem, fez bem. Isso fez-lhe humilde, de forma a poder aprender, este mindset às vezes é o oposto do mindset de querer mostrar algo. O que ele queria mostrar era focado no trabalho, na aprendizagem, na competição, na avaliação do treino e competição e sempre no foco de querer ser melhor. Adicionou a isso a parte do desenvolvimento pessoal que foi muito importante em determinado momento da sua carreira. Ajudado por boas pessoas e bons profissionais, deve-se a ele o patamar que atingiu.

Saltemos para a estreia com o Marítimo. Lembra-se do episódio?

Esse jogo não era uma escolha difícil, porque o Ricardo e o Tiago estavam ligeiramente tocados, não podiam dar o seu contributo, tinha mesmo de jogar o Rui. Lembro-me do episódio do penálti que existiu nesse jogo e de correr para trás da baliza, para lhe dar indicação do que o jogador adversário poderia fazer. Ele olhou para trás e disse-me "esteja descansado, que eu vou defender". Eu fiquei calado. E isto é o Rui. Quando há foco na tarefa, não é preciso dizer mais nada porque o trabalho é feito na retaguarda e depois ele tem essa capacidade incrível de expandir tudo o que assimila e reproduz em competição.