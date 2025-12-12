Benfica com o cenário mais difícil, Porto e Braga na luta pelos oitavos. O que falta jogar na Europa

12 dez, 2025 - 10:24 • Eduardo Soares da Silva
Depois de seis jornadas, as quatro equipas portuguesas continuam com direito a sonhar na Liga dos Campeões e Liga Europa. Com contas e objetivos diferentes, o que falta jogar a Sporting, Benfica, SC Braga e FC Porto nas provas europeias?
O bicampeão nacional é a equipa portuguesa em melhores condições de confirmar o apuramento na Liga dos Campeões. A derrota em Munique, por 3-1, não fere as possibilidades da equipa de Rui Borges, que com duas jornadas por disputar, tem mais quatro pontos do que as equipas fora da zona de apuramento.
Matematicamente, os leões podem ainda chegar até ao segundo lugar, mas ambicionar o "top-8" pode ser difícil.
Em janeiro, o Sporting recebe o campeão europeu em título, o Paris Saint-Germain, e desloca-se ao País Basco para medir forças com o Athletic Bilbau, equipa em dificuldades para entrar na zona de apuramento para o "play-off".
As águias já arrancaram a reviravolta, falta terminá-la. O Benfica perdeu quatro vezes seguidas na Champions, frente ao Qarabag, Chelsea, Newcastle e Leverkusen, um cenário que deixou a passagem como possibilidade distante.
A vitória na visita ao Ajax, por 2-0, e na receção ao Nápoles, pelo mesmo resultado, aumenta as probabilidades. A equipa de José Mourinho já só está a um ponto dos lugares de apuramento.
Na próxima jornada, o Benfica vai a Turim medir forças com a Juventus, que tem nove pontos, e termina com a receção ao Real Madrid, que poderá ter as contas do apuramento direto já fechadas na última jornada.
Em 2024/25, temporada de estreia do novo formato das provas europeias, foram necessários 11 pontos para o apuramento na Champions, ainda que Dínamo de Zagreb tenha ficado de fora com essa mesma pontuação. Na Liga Europa, dez pontos foram suficientes para a passagem.
Os minhotos só não são a grande surpresa da Liga Europa porque os dinamarqueses do Midtjylland lideram a cassificação e os húngaros do Ferencváros estão no sexto lugar.
A vitória em Nice foi suada, mas confirma a produtividade alta da equipa de Carlos Vicens, que bateu ainda o Feyenoord, Celtic e Estrela Vermelha. A derrota com o Genk foi a única até ao momento, por 4-3 na Pedreira, seguido de um empate na Escócia com o Celtic.
O apuramento para o "play-off" está praticamente garantido, mas o calendário dos minhotos não é o mais simples. Na próxima ronda, o Braga tem duelo direto pelo "top-8" com a receção aos ingleses do Nottingham Forest, em recuperação após mau início de temporada.
Na última jornada, viaja até aos Países Baixos para defrontar o Go Ahead Eagles, que estão no 28.º lugar com quatro pontos.
A Liga Europa tem sido de poupanças para o Porto de Farioli, o que não tem travado o sucesso da equipa.
Frente ao Malmö, os dragões arrancaram com um onze mais forte do que o habitual e venceram, por 2-1, dando um passo de gigante em busca do "top-8". O apuramento direto para os oitavos é um obejtivo assumido do treinador, de forma a não congestionar o calendário no início de fevereiro.
O Porto bateu também o RB Salzburgo, Estrela Vermelha e Nice, empatou na visita ao Utrecht e soma apenas uma derrota, com o Nottingham Forest.
O triunfo desta quinta-feira confirmou, virtualmente, o apuramento para o "play-off", ainda que matematicamente seja possível terminar no 25.º lugar. Braga vive o mesmo cenário.
Em janeiro, os dragões vão à República Checa para defrontar o Viktoria Plzen, a fazer uma boa campanha e com chances de chegar aos oito primeiros, e terminam com a receção aos escoceses do Rangers, muito perto de serem eliminados.