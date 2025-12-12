Benfica com o cenário mais difícil, Porto e Braga na luta pelos oitavos. O que falta jogar na Europa

Depois de seis jornadas, as quatro equipas portuguesas continuam com direito a sonhar na Liga dos Campeões e Liga Europa. Com contas e objetivos diferentes, o que falta jogar a Sporting, Benfica, SC Braga e FC Porto nas provas europeias?

Sporting - 14.º classificado na Liga dos Campeões, 10 pontos

O bicampeão nacional é a equipa portuguesa em melhores condições de confirmar o apuramento na Liga dos Campeões. A derrota em Munique, por 3-1, não fere as possibilidades da equipa de Rui Borges, que com duas jornadas por disputar, tem mais quatro pontos do que as equipas fora da zona de apuramento.

Matematicamente, os leões podem ainda chegar até ao segundo lugar, mas ambicionar o "top-8" pode ser difícil.

Em janeiro, o Sporting recebe o campeão europeu em título, o Paris Saint-Germain, e desloca-se ao País Basco para medir forças com o Athletic Bilbau, equipa em dificuldades para entrar na zona de apuramento para o "play-off".