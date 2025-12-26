FPF quer cursos UEFA Pro só para treinadoras. "Deixa-me triste ver outras mulheres desistir"

Tanto Sofia Teles como Oscar Tojo admitem a possibilidade de, futuramente, aumentar a exigência da Liga BPI para o curso UEFA Pro.

"Não é nada que seja para breve", ressalva a diretora de futebol feminino, que recorda que, quando foi implementada a exigência do curso UEFA A, "foi muito difícil conseguir que os treinadores tivessem a qualificação mínima para poderem participar e que os clubes tivessem uma base de recrutamento para ir buscar treinadores".

"Depende da evolução da própria Liga e das necessidades que estão inerentes. Ou seja, imaginemos que a UEFA coloca a obrigatoriedade de os treinadores terem nas competições europeias [femininas] o UEFA Pro. Aí, nesse momento, a Federação tem de acompanhar a regulação da UEFA e tem de pôr nas suas provas, neste caso, na Liga BPI, também esta exigência, para que os clubes possam estar preparados para dar continuidade nas provas europeias", refere Oscar Tojo.

Também nesse sentido, neste momento, o diretor técnico da FPF sente que "aquilo que está atribuído para a Liga BPI corresponde à sua necessidade".

"A nossa visão, juntamente com a ANTF, é aumentar a oferta formativa e melhorar a formação dos treinadores em Portugal. Mas depois, quando entramos no UEFA Pro, que é algo regulado pela UEFA, temos aqui um conjunto de constrangimentos que temos de levar em linha de conta. Eu sei que às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em perceber, mas é algo que vem imposto pela UEFA e que nós temos de cumprir, senão os cursos não são validados e não podem ser realizados", vinca.

FPF quer realizar cursos só para treinadoras

Mariana Cabral considera que a "valorização da treinadora portuguesa" não está a ser feita. E dá o exemplo de Filipa Patão, que orientou o Benfica quando Cabral estava no Sporting, e que no verão assumiu o comando, como técnica principal, do Boston Legacy, da NWSL.

"Eu fico muito contente que a Filipa tenha conseguido ir para o Boston, mas a Filipa conseguiu tirar o UEFA Pro na Escócia, não foi em Portugal. O Benfica tem um protocolo com a Federação Escocesa, envia para lá treinadores e eles também utilizam as instalações do Benfica, coisas da Federação. E ainda bem que conseguiram, porque lá está, teve logo uma oportunidade", assinala.

Quem continua à procura de uma oportunidade é Mariana Cabral. A dificuldade de acesso aos cursos "afeta a carreira e a vida das pessoas", lamenta.

"Eu, felizmente ou infelizmente, sou bastante teimosa e vou continuar a tentar, mas percebo que haja treinadoras [que desistam]. Como há uma com quem eu falei nos Estados Unidos, que era treinadora adjunta de uma equipa da NWSL, que me disse que tentou entrar tanto nos Estados Unidos como num UEFA Pro. Tentou entrar três vezes, não conseguiu e disse, 'desisti, não quero mais isso para a minha vida'. Porque entretanto teve um filho, já tem família e simplesmente vai continuar como adjunta e desistiu de tirar o curso", recorda.