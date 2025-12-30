Ukra e uma carreira a rir. "A brincadeira cabe no mesmo saco da seriedade"

30 dez, 2025 - 12:35 • André Maia
Começou como extremo, acabou como escritor. Desde 2007 que Ukra é presença assídua no imaginário mediático dos portugueses, tantas vezes pelo que fez com os pés como pelo que fez para nos pôr um sorriso na cara. As partidas e brincadeiras já fizeram manchetes de jornais e até no telejornal conseguiu aparecer por causa de um desafio.
Também já esfaqueou um colega sem querer. Também já abriu o sobrolho três vezes – e uma delas a festejar um autogolo. Também já fingiu uma "lesão peniana", para alinhar com uma brincadeira de um videojogo. Também se enfiou num cacifo para assustar um colega recém-chegado ao clube. Também e também e também. As partidas foram muitas e ficam agora imortalizadas em "Histórias Divertidas do Futebol Contadas Pelo Rei Ukra", que foi para as prateleiras em novembro de 2025.
Em entrevista à Bola Branca da Renascença, o antigo internacional português fala-nos sobre o riso no futebol, como lutar contra um desporto cada vez mais aborrecido – no entender de muitos –, e de uma sociedade que continua a confundir quem leva um sorriso na cara com incompetência.
Começando pela premissa do livro: escreve que o maior desejo que tem é que nos faça doer a barriga de tanto rir. Faz falta rir nos tempos atuais?
Eu acho que sempre fez e cada vez mais faz. Obviamente que cada um tem a sua personalidade, a sua maneira de ser e de estar na vida. A minha sempre foi de uma forma alegre, de uma forma positiva, independentemente de tudo o que me aconteceu, profissionalmente e na vida pessoal. Obviamente que nem sempre as coisas correram como a gente quer, há umas pedras que aparecem pelo caminho, mas o que é certo é que eu olhei sempre para as coisas de forma positiva. Tirei sempre de um problema as coisas positivas e foi isso que me fez andar para a frente. É isso que me faz andar com um sorriso na cara, é isso que faz com que eu me sinta feliz, que me sinta bem.
Depois, obviamente, esta felicidade, esta alegria, passa para as pessoas que estão praticamente todos os dias à minha volta. Quando era jogador, era o balneário; quando estou em casa, é a família e os amigos. Esta é a boa energia que eu tenho e que passa para os outros. E é sempre bom ouvir de pessoas, sejam amigos, familiares ou até desconhecidos, que vêm falar comigo sempre com um sorriso, porque sabem que vão levar um sorriso de volta e com boa disposição. E é sempre bom ouvir do outro lado: “Oh Ukra, foi bom este bocadinho, obrigado, já me fizeste o dia”. É sempre bom ouvir isso. O que não quer dizer que a minha maneira de ver a vida é que é a correta.
Isso não quer dizer que não tenha dias menos bons, certamente...
Tenho, obviamente. Toda a gente tem. Só que mesmo nesses dias menos bons eu ando com um sorriso. Eu costumo dizer que há sempre alguém pior do que nós. Aos 17 anos tive a minha primeira lesão no ligamento cruzado, que foi à vida. Na altura, inconsciente, com 17 anos, até achei piada.
Em que sentido?
Porque diziam que era a "lesão de jogador". Era uma validação, uma marca de selo de qualidade (risos). O César Peixoto tinha sido operado duas semanas antes por causa da mesma lesão. Fiz a recuperação com ele, com o Sokota e com o Bruno Moraes. Na altura não olhei para os perigos que isso podia trazer à minha carreira, porque eu ainda era júnior, não sabia se ia ter uma carreira profissional ou não. E o que é certo é que mesmo com essa inconsciência e com essa alegria – porque eu antes de ser alguém no mundo da bola já era feliz –, as lesões foram acontecendo ao longo da carreira. Obviamente que me afetaram muito, porque depois já não era ligamentos, era muita cartilagem, e cartilagem não nasce.
O que eu fazia era tomar comprimidos, fazer pré-treino e pós-treino de precaução para conservar e nutrir a cartilagem que ainda tinha, para conseguir jogar mesmo com muitas dores. Mas mesmo nesses sacrifícios, com essas dores todas, andei sempre com um sorriso. Porque há sempre alguém pior do que nós. Tive colegas que tiveram uma lesão igual à minha e tiveram de deixar a carreira. Eu tive dois cruzados, tive uma rotura do tendão rotuliano, abri a cabeça não sei quantas vezes, de cima a baixo.
E uma entorse peniana também, pelo que dizes no livro...
Essa foi só no Football Manager (risos). Mesmo com muito sacrifício, com muitas dores, com resiliência, consegui ultrapassar. Este sorriso e esta forma de viver foi o que me fez andar para a frente.
Mas nem toda a gente gosta dessa forma de estar. Há muitos adeptos que olham para os jogadores como privilegiados e daí exigem uma dedicação quase militar, como se não devessem sequer rir. Acha que o riso e a leveza são mal vistos no futebol?
Não tenho essa perspetiva. O sorriso, a alegria e a brincadeira cabem no mesmo saco da seriedade, o trabalho, a dedicação, o sacrifício, a resiliência. Cabo tudo no mesmo saco. Eu costumo dizer: treinei com alegria e meti alegria no trabalho. Mas nunca brinquei com o trabalho, nem trabalhei a brincar. É diferente. E acho isso importante em qualquer área. Quando trabalhamos com alegria, as coisas saem melhor. E eu tive sempre treinadores que entenderam a minha personalidade e que até agradeciam a boa disposição em momentos menos bons. Diziam que era importante ter um Ukra no balneário, porque ajuda a ultrapassar fases negativas e a prolongar fases boas.
Nunca teve um treinador que não gostasse desse espírito mais alegre?
Não, porque eu trabalhei sempre bem. Desde miúdo que sabia que tendo essa característica tinha de ter mais responsabilidade, porque as pessoas podiam mesmo confundir.
E isso aconteceu? Acha que confundimos alegria e boa disposição com falta de compromisso
Pode acontecer, sobretudo para quem não trabalha contigo. A opinião de fora é importante. E é normal. Mesmo que nos queiramos desfocar das redes sociais, por exemplo, vamos sempre ver uma opinião ou um comentário. E isso também faz parte do crescimento, absorver e entender a opinião dos outros. Mas o mais importante para mim foi sempre a opinião de quem trabalhava comigo diariamente: treinadores, presidentes, quem me escolhia para jogar. Se essas pessoas estavam satisfeitas, era isso que mais importava. Temos de fazer valer a opinião de quem mais importa.
Olhando para o futebol: há quem diga que se tornou mais aborrecido, menos divertido. Concorda?
Eu acho que é uma opinião geral. Já ouvi muitos colegas e ex-jogadores dizer o mesmo, que está claramente mais sistematizado. Dizem que já não se veem aqueles "Ronaldinhos" da vida, os "Neymares", o futebol de rua. Mas o que é certo é que o futebol evolui. Não sabemos se daqui a 10 anos não vamos voltar outra vez a esse futebol mais de rua, porque o futebol está sempre a evoluir, está sempre a mudar. Mas hoje em dia ainda temos exemplos: no FC Porto tens um Rodrigo Mora, que é quase um jogador de futebol de rua. Tem essa ginga, mas também tem a responsabilidade de se adaptar ao futebol moderno.
Mas quando é que o futebol mudou? Há quem culpe muito um tal de Pep Guardiola...
Não sei. Acho que o Pep Guardiola foi quem realmente veio mudar um bocadinho o que era o estilo de jogo e o sistema de jogo, a forma como jogávamos. Porque realmente, no futebol, as coisas mais importantes são o passe e a receção. As coisas mais simples de fazer. Dizem que o mais complicado é o mais simples de fazer. E o tiki-taka veio mostrar-nos que muitas vezes jogar simples consegue também desbloquear uma equipa. Antes era através de um drible. Tinhas o Ronaldinho, o Ronaldo Fenómeno, até o Cristiano Ronaldo, na altura do Manchester United, que através da sua capacidade de drible conseguia tirar dois, três jogadores adversários do caminho.
E o Guardiola veio mostrar-nos que um jogador não precisava de tomar essa iniciativa. Através de passes consegues desbloquear uma equipa toda. Mas mesmo aí, nessa equipa do Guardiola, o Messi nunca perdeu o seu génio, a sua forma de jogar. Quando tinha de driblar driblava. Mas sim, acho que foi muito o Guardiola que mudou esse paradigma. Até nos guarda-redes. Agora, quando algum clube quer um guarda-redes, a primeira coisa que pergunta é se joga bem com os pés. Já não é se defende bem, é se joga bem com os pés. Temos de nos adaptar.
Mas o Ukra sentiu essa mudança de filosofia na carreira? Começou a jogar em 2007 e acabou em 2025, é um período de muitas mudanças..
Sim, eu ainda apanhei isso durante a minha carreira. Quando comecei a jogar era totalmente diferente. Por exemplo: no tempo do Nuno Espírito Santo, no Rio Ave, já se olhava mais para o sistema. As nossas posições não saiam muito daquilo, já tínhamos um processo de jogo, já tínhamos movimentos pré-definidos. Quando a bola entrava numa zona do campo, já sabíamos quais eram os movimentos que íamos fazer. E tivemos ali dois anos em que tivemos sucesso, em que fomos a finais da Taça de Portugal, Taça da Liga e chegámos à Liga Europa.
Depois veio o Pedro Martins e foi totalmente diferente. O Pedro Martins dava-nos os melhores caminhos para chegarmos à baliza do adversário, mas durante esses caminhos já tínhamos liberdade de podermos fazer o que quiséssemos. Entre aspas, com responsabilidade, claro. Sabíamos o que é que tínhamos de fazer, mas ele dava-nos essa maior liberdade. Ou seja, entre 2012 e 2016 já apanhei dois treinadores totalmente diferentes, mas tivemos sucesso com os dois. E mesmo depois de regressar da Arábia, quando fui para o Santa Clara, com o mister João Henriques e com o Daniel Ramos. Mais tarde também estive com o mister Luís Freire, que tem uma ideia de jogo incrível, mas é uma ideia de jogo também muito posicional, um ataque posicional que te tira um bocadinho de liberdade.
Mas mesmo na sua resposta há aqui alguns termos que eram impensáveis para os adeptos há 20 anos: "ataque posicional", "processo de jogo"... houve uma espécie de intelectualização do futebol?
Sim, notas isso. Que não tem de ser necessariamente mau, porque hoje em dia há muitas ferramentas que há dez anos não havia. Hoje há muito mais conhecimento do adversário do que havia há dez anos. Eu lembro-me, por exemplo, no Olhanense, com o falecido eterno mister Jorge Costa: ele tinha um analista, que era o Gil, que hoje pertence à equipa técnica do Pedro Emanuel, que está na Arábia. Antes do jogo, ele dava-nos um papel com os jogadores e as características dos jogadores, os pontos fortes e os pontos fracos que podíamos explorar. E estamos a falar em 2009, em Olhão.
Hoje em dia não precisas. Hoje em dia tens vídeos, tens imagens, tens o Wyscout [plataforma de análise e observação de jogos] e mandam-te imagens de como é o jogador com bola e sem bola, como atacar o posicionamento dele... e mandam-te os vídeos para o WhatsApp ou para o e-mail. Tens um conhecimento e tens uma informação enorme daquilo que vais encontrar pela frente. Temos de encontrar formas para melhorar, porque tal como nós estudamos o adversário, os adversários também nos estudam a nós. É uma espécie de jogo do gato e do rato, não é? Mas para um treinador deve ser cativante e desafiador tentar perceber formas, estratégias de como vamos entrar, como é que não vamos como é que vamos conseguir desmontar esta equipa. Para um treinador é desafiante. E para os jogadores também.
E para si, jogador, nota que essa evolução é mesmo importante na preparação dos jogos?
Sim, sim. Mas já me aconteceu estar uma semana a preparar um jogo de uma forma – como o adversário costumava jogar – e chegou o jogo e eles apresentaram-se de uma maneira diferente. E nós temos de nos adaptar. Primeiro o mister, mas também os analistas na bancada e os adjuntos. Temos de tentar perceber o que é que temos que ali numa fração de segundos e tentar organizar a equipa. Porque não dá para fazer o time-out.
Agora até dá, mas de forma não oficial...
Sim, os jogadores atiram-se para o chão e temos ali um momento que dá para organizar. Mas muitas vezes são os jogadores dentro do campo que gerem. Há sempre dois ou três que conseguem ter melhor perceção do jogo. E ali entre nós, muitas vezes temos de solucionar os problemas que o treinador às vezes não consegue. Porque o que é certo é que, acima de tudo, seja o jogo mais sistematizado ou não, temos de nos divertir a fazer aquilo de que mais gostamos, que é jogar futebol.
Olhemos para as lesões. O Ukra descreve no livro várias lesões que teve, umas mais graves, outras menos. Em alguns parágrafos quase que se sente algumas dores só de ler, há descrições arrepiantes: desde os joelhos, ao osso que partiu na cara, na estreia no Dragão...
Com um minuto e dezesseis segundos de jogo...
Exatamente. E ainda passando pelos sobrolhos abertos "mil vezes".
Sim, já o abri de todas as maneiras: na brincadeira no balneário; no meiinho, que é o treino de aquecimento; no primeiro exercício do treino. Posso contar as histórias. Uma vez, num treino com o mister Daniel Ramos, tínhamos um exercício de posse de bola. E começava com uma bola aérea. Quando havia essas disputas pelo ar, eu punha-me sempre num canto, para não disputar a bola. É que nessa altura já tinha aberto o sobrolho duas vezes. Ora o mister lançou a bola, ela veio ter comigo e eu não saltei. Quem disputou o lance comigo foi o Jean Patrick e ele sim, saltou. Só que a bola bateu-lhe na nuca e foi para cima. Eu aí fiquei a olhar, porque não estava a perceber onde é que estava a bola, parecíamos duas baratas tontas. A bola veio outra vez na nossa direção e eu aí pensei "vou dar com a cabeça". Batemos com a cabeça um no outro e abri: sete pontos. Lembro-me que quando tirei a compressa, o sobrolho caía-me para a frente, eu nem conseguia ver.
Mas também já abriu o sobrolho a festejar um... autogolo, não foi?
Sim. Eu faço o cruzamento e autogolo. Nos festejos, quando estávamos a dar um abraço, quando as cabeças ainda estão alinhadas, alguém salta. Acho que foi por trás do Tarantini. E demos cabeça com cabeça.
Mas para quem já abriu o sobrolho três vezes, essa zona parece estar imaculada, nota-se muito pouco..
Aqui nota-se um bocadinho, mas agora também com botox trata-se disso (risos).
Sim, mas certamente que doeu. Aliás: com roturas de ligamentos, tendões, ossos partidos, golpes profundos e sobrolhos abertos... acha que os adeptos de futebol reconhecem ou percebem esses sacrifícios? Principalmente aqueles que acham que a vida de jogador é apenas uma vida privilegiada, de quem vai treinar de manhã e depois passa o dia descansado. É que há aqui relatos muito exigentes em termos físicos...
Há muita informação hoje em dia. Há muita partilha de testemunhos. Toda a gente diz que ser atleta de alta competição não é bom para a saúde. Mas o que é certo é que as pessoas têm razão e nós falamos disso no balneário: nós somos uns privilegiados. Fazemos aquilo de que mais gostamos, temos um ordenado totalmente diferente da pessoa comum...
Sent que os balneários têm essa noção?
Temos. Porque nós falamos disso dentro do balneário. Nós somos uns privilegiados. Na pré-época temos os bi-diários, mas durante a época só treinámos de manhã e depois à tarde podemos descansar. Se tivermos filhos pequenos podemos estar com eles, podemos ir buscar os filhos à escola... somos uns privilegiados e bem pagos. E quando digo bem pagos, estou a falar para a média do país, obviamente. Se formos a divisões inferiores, os jogadores têm de trabalhar e têm de jogar. Mas toda a gente passa por sacrifícios. As lesões, que é a pior parte da vida de um jogador de futebol. Aquilo é como se fosse um botão, on e off. Tanto estás bem, como no segundo a seguir podes estar fora seis meses, um ano, um mês... podes acabar a carreira. De um momento para o outro podes ficar sem nada.
Gostava de fechar esta entrevista com uma frase que escreveu no prefácio, no pontapé de saída do livro: "se puder dar uma sugestão, que seja que aproveitemos o tempo que temos com leveza, humildade e, acima de tudo, capacidade de nos rirmos de nós mesmos". Sente que, até agora, na sua vida, cumpriu essa sugestão?
Acredito que sim, sinto que sim. Eu costumo dizer que não aproveito para me divertir quando chego ao destino. Eu divirto-me na viagem para o destino, divirto-me no destino, e divirto-me no regresso. E aproveito todos os dias para viver, para sorrir, para criar momentos, para criar memórias com as minhas filhas, porque é assim que eu vejo a vida. É assim que eu gosto de viver, que faz sentido para mim. Somos uns privilegiados porque acordamos todos os dias. Há pessoas, ente-queridos que já não estão cá e que nós gostássemos que estivéssemos. A única certeza que nós temos é a morte. E eu gosto de viver, gosto de desfrutar, de ter momentos hilariantes. Também de ter momentos sossegados, que também os tenho. Às vezes gosto de estar reservado, no meu cantinho. Às vezes é aí que me vêm as ideias todas à cabeça, quando tenho muito tempo para pensar.
Mas o que é certo é que eu gosto de desfrutar e de viver principalmente com a minha família. Eu costumo dizer às pessoas que o meu grande investimento no futebol foi ter gastado zero. Não gastei dinheiro nenhum. O meu maior investimento foi nos princípios e nos valores que os meus pais me passaram desde o início, no respeitar, na humildade, na solidariedade, na empatia, na compaixão com o próximo, e eu fui trabalhando nesses valores porque realmente acho que somos mais importantes.
Mas olhando para isso: os próprios clubes não deviam ter um papel mais transparente e falar mais abertamente das lesões? Muitas vezes, os adeptos não conseguem compreender o que se está a passar com um jogador porque os clubes não explicam a lesão. Os adeptos não teriam maior empatia com os jogadores se soubessem os sacrifícios que fazem e que, por exemplo, levaram sete pontos no sobrolho?
Há alguns clubes que já passam a informação correta para fora, há outros que não passam como estratégia, por exemplo. O jogador lesionado pode ser um dos que joga com regularidade e a outra equipa pode montar com base nisso.
Ou, sabendo qual é a lesão, o adversário jogarem com isso.
Às vezes brincávamos com isso e dizíamos: se te dói a perna direita, liga a perna esquerda (risos). Assim, se eles te derem, dão na outra. Mas hoje em dia as redes sociais também trazem isso. Muitos jogadores já mostram vídeos do que é a evolução da recuperação de lesões. Já partilham as fases do que estão a passar. Eu acho que há uma abertura. Há uns anos não se sabia tanto, não se sabia o que era a recuperação. Não se sabia como era uma recuperação da rotura do ligamento cruzado, por exemplo. Hoje, se calhar, muita gente já sabe mais ou menos o procedimento. Basta quase ir ao YouTube e ver.
Falando também de comunicação nos clubes: achas que deviam ser mais abertos e mais leves a comunicar?
Já há clubes que são muito leves na comunicação e que brincam muito com os jogadores. O Paços de Ferreira, por exemplo. É um ótimo exemplo de uma comunicação leve e positiva, brincam com qualquer assunto. Agora, obviamente que a responsabilidade do Paços não é igual à do FC Porto, Benfica ou Sporting.
Então estás a dizer que a comunicação de um clube pode mudar consoante a responsabilidade que tenha?
Pode.
Um clube maior, com outras responsabilidades, deve ter mais cuidado na forma de comunicar?
Eu considero que estive a um bom nível no futebol português. Rio Ave, Santa Clara... mas quando fui para o Porto, a responsabilidade é totalmente diferente. E muitas vezes essa responsabilidade pesa e não conseguirmos transpor no campo a nossa qualidade. Porque realmente as camisolas pesam, a pressão pesa.
E a comunicação muda também consoante isso?
Mesmo no Porto, Benfica, Sporting, já se vê muitos vídeos dentro do balneário, dos jogadores a brincarem cada vez mais. Na altura em que estive no FC Porto, as redes sociais não eram o que são hoje. E eu se na altura tivesse redes sociais e se partilhasse... tinha coisas surreais para partilhar. Eu tinha 22 anos, numa equipa em que estava Hulk, Falcão, João Moutinho, Belluschi, Guarín... eu era o menino deles. Eu e o Castro éramos os meninos deles. E eu tinha brincadeiras que eram surreais. Há uma declaração do André Villas-Boas, que não queria que eu e o Castro saíssemos em janeiro. O Castro foi para o Sporting de Gijón e eu fui para o Sporting de Braga. E o André Villas-Boas não queria que saíssemos porque dávamos o exemplo, não só nos treinos, mas quando jogávamos. Éramos um exemplo para todos. E ele disse que eu, pelo que dava no treino e no jogo, mas também pelo homem unificado que era, devia ficar. E da preponderância que tinha no grupo. E tinha 22 anos no meio daqueles jogadores. Eu tenho isso guardado, são coisas que gosto de mostrar aos meus amigos, para mostrar que o Ukra não é assim porque deixou de jogar mais vezes.
Eu quando jogava mais, eu era completamente avariado da cabeça. Mas fui sempre a mesma pessoa, jogando ou não jogando. Mas há cada vez mais essa transparência. Essa barreira cada vez está a ser mais quebrada. Há uns anos era quase impossível os adeptos terem contacto com os jogadores. E acho que isso é importante, porque o futebol não é só os jogadores. Temos todos um papel importante. Os jogadores, os treinadores, os dirigentes, os árbitros. Toda a gente que está à volta do futebol tem um papel importante. Mas as pessoas também são uma parte importante. São elas que vão ao estádio, que pagam os bilhetes para verem os jogos de futebol, que pagam as quotas para serem sócios de um clube.
As pessoas são muito importantes. Se houver essa ligação, essa proximidade com elas, eu acredito que podemos corrigir algumas coisas. Por exemplo: uma das coisas de que mais se fala no futebol português, que é ter pouca gente no estádio. Se houver essa abertura, se houver essa comunicação de uma forma positiva, essa aproximação dos adeptos ao clube, dos adeptos aos jogadores, isso pode mudar. Essa aproximação pode trazer muita gente aos estádios, as crianças vão gostar muito mais. Os pais, se calhar, mesmo com frio e a chover, em estádios que tenham as mínimas condições, se calhar já não ficam em casa. Pegam nos miúdos, porque eles vão ficar felizes poder ter contacto com o jogador. Eu acho que tem de haver um equilíbrio nas coisas. Obviamente que não pode ser à grande e à francesa, como costumo dizer. Mas se houver um bom equilíbrio, eu acho que o futebol português sai a ganhar.
Gostava de fechar esta entrevista com uma frase que escreveu no prefácio, no pontapé de saída do livro: "se puder dar uma sugestão, que seja que aproveitemos o tempo que temos com leveza, humildade e, acima de tudo, capacidade de nos rirmos de nós mesmos". Sente que, até agora, na sua vida, cumpriu essa sugestão?
Acredito que sim, sinto que sim. Eu costumo dizer que não aproveito para me divertir quando chego ao destino. Eu divirto-me na viagem para o destino, divirto-me no destino, e divirto-me no regresso. E aproveito todos os dias para viver, para sorrir, para criar momentos, para criar memórias com as minhas filhas, porque é assim que eu vejo a vida. É assim que eu gosto de viver, que faz sentido para mim. Somos uns privilegiados porque acordamos todos os dias. Há pessoas, ente-queridos que já não estão cá e que nós gostássemos que estivéssemos. A única certeza que nós temos é a morte. E eu gosto de viver, gosto de desfrutar, de ter momentos hilariantes. Também de ter momentos sossegados, que também os tenho. Às vezes gosto de estar reservado, no meu cantinho. Às vezes é aí que me vêm as ideias todas à cabeça, quando tenho muito tempo para pensar.
Mas o que é certo é que eu gosto de desfrutar e de viver principalmente com a minha família. Eu costumo dizer às pessoas que o meu grande investimento no futebol foi ter gastado zero. Não gastei dinheiro nenhum. O meu maior investimento foi nos princípios e nos valores que os meus pais me passaram desde o início, no respeitar, na humildade, na solidariedade, na empatia, na compaixão com o próximo, e eu fui trabalhando nesses valores porque realmente acho que somos mais importantes.