Ukra e uma carreira a rir. "A brincadeira cabe no mesmo saco da seriedade"

Olhemos para as lesões. O Ukra descreve no livro várias lesões que teve, umas mais graves, outras menos. Em alguns parágrafos quase que se sente algumas dores só de ler, há descrições arrepiantes: desde os joelhos, ao osso que partiu na cara, na estreia no Dragão...

Com um minuto e dezesseis segundos de jogo...

Exatamente. E ainda passando pelos sobrolhos abertos "mil vezes".

Sim, já o abri de todas as maneiras: na brincadeira no balneário; no meiinho, que é o treino de aquecimento; no primeiro exercício do treino. Posso contar as histórias. Uma vez, num treino com o mister Daniel Ramos, tínhamos um exercício de posse de bola. E começava com uma bola aérea. Quando havia essas disputas pelo ar, eu punha-me sempre num canto, para não disputar a bola. É que nessa altura já tinha aberto o sobrolho duas vezes. Ora o mister lançou a bola, ela veio ter comigo e eu não saltei. Quem disputou o lance comigo foi o Jean Patrick e ele sim, saltou. Só que a bola bateu-lhe na nuca e foi para cima. Eu aí fiquei a olhar, porque não estava a perceber onde é que estava a bola, parecíamos duas baratas tontas. A bola veio outra vez na nossa direção e eu aí pensei "vou dar com a cabeça". Batemos com a cabeça um no outro e abri: sete pontos. Lembro-me que quando tirei a compressa, o sobrolho caía-me para a frente, eu nem conseguia ver.

Mas também já abriu o sobrolho a festejar um... autogolo, não foi?

Sim. Eu faço o cruzamento e autogolo. Nos festejos, quando estávamos a dar um abraço, quando as cabeças ainda estão alinhadas, alguém salta. Acho que foi por trás do Tarantini. E demos cabeça com cabeça.

Mas para quem já abriu o sobrolho três vezes, essa zona parece estar imaculada, nota-se muito pouco..

Aqui nota-se um bocadinho, mas agora também com botox trata-se disso (risos).



Sim, mas certamente que doeu. Aliás: com roturas de ligamentos, tendões, ossos partidos, golpes profundos e sobrolhos abertos... acha que os adeptos de futebol reconhecem ou percebem esses sacrifícios? Principalmente aqueles que acham que a vida de jogador é apenas uma vida privilegiada, de quem vai treinar de manhã e depois passa o dia descansado. É que há aqui relatos muito exigentes em termos físicos...

Há muita informação hoje em dia. Há muita partilha de testemunhos. Toda a gente diz que ser atleta de alta competição não é bom para a saúde. Mas o que é certo é que as pessoas têm razão e nós falamos disso no balneário: nós somos uns privilegiados. Fazemos aquilo de que mais gostamos, temos um ordenado totalmente diferente da pessoa comum...

Sent que os balneários têm essa noção?

Temos. Porque nós falamos disso dentro do balneário. Nós somos uns privilegiados. Na pré-época temos os bi-diários, mas durante a época só treinámos de manhã e depois à tarde podemos descansar. Se tivermos filhos pequenos podemos estar com eles, podemos ir buscar os filhos à escola... somos uns privilegiados e bem pagos. E quando digo bem pagos, estou a falar para a média do país, obviamente. Se formos a divisões inferiores, os jogadores têm de trabalhar e têm de jogar. Mas toda a gente passa por sacrifícios. As lesões, que é a pior parte da vida de um jogador de futebol. Aquilo é como se fosse um botão, on e off. Tanto estás bem, como no segundo a seguir podes estar fora seis meses, um ano, um mês... podes acabar a carreira. De um momento para o outro podes ficar sem nada.

Mas olhando para isso: os próprios clubes não deviam ter um papel mais transparente e falar mais abertamente das lesões? Muitas vezes, os adeptos não conseguem compreender o que se está a passar com um jogador porque os clubes não explicam a lesão. Os adeptos não teriam maior empatia com os jogadores se soubessem os sacrifícios que fazem e que, por exemplo, levaram sete pontos no sobrolho?

Há alguns clubes que já passam a informação correta para fora, há outros que não passam como estratégia, por exemplo. O jogador lesionado pode ser um dos que joga com regularidade e a outra equipa pode montar com base nisso.

Ou, sabendo qual é a lesão, o adversário jogarem com isso

Às vezes brincávamos com isso e dizíamos: se te dói a perna direita, liga a perna esquerda (risos). Assim, se eles te derem, dão na outra. Mas hoje em dia as redes sociais também trazem isso. Muitos jogadores já mostram vídeos do que é a evolução da recuperação de lesões. Já partilham as fases do que estão a passar. Eu acho que há uma abertura. Há uns anos não se sabia tanto, não se sabia o que era a recuperação. Não se sabia como era uma recuperação da rotura do ligamento cruzado, por exemplo. Hoje, se calhar, muita gente já sabe mais ou menos o procedimento. Basta quase ir ao YouTube e ver.



Falando também de comunicação nos clubes: acha que deviam ser mais abertos e mais leves a comunicar?

Já há clubes que são muito leves na comunicação e que brincam muito com os jogadores. O Paços de Ferreira, por exemplo. É um ótimo exemplo de uma comunicação leve e positiva, brincam com qualquer assunto. Agora, obviamente que a responsabilidade do Paços não é igual à do FC Porto, Benfica ou Sporting.

Então está a dizer que a comunicação de um clube pode mudar consoante a responsabilidade que tenha?

Pode.

Um clube maior, com outras responsabilidades, deve ter mais cuidado na forma de comunicar?

Eu considero que estive a um bom nível no futebol português. Rio Ave, Santa Clara... mas quando fui para o Porto, a responsabilidade é totalmente diferente. E muitas vezes essa responsabilidade pesa e não conseguirmos transpor no campo a nossa qualidade. Porque realmente as camisolas pesam, a pressão pesa.

E a comunicação muda também consoante isso?

Mesmo no Porto, Benfica, Sporting, já se vê muitos vídeos dentro do balneário, dos jogadores a brincarem cada vez mais. Na altura em que estive no FC Porto, as redes sociais não eram o que são hoje. E eu se na altura tivesse redes sociais e se partilhasse... tinha coisas surreais para partilhar. Eu tinha 22 anos, numa equipa em que estava Hulk, Falcão, João Moutinho, Belluschi, Guarín... eu era o menino deles. Eu e o Castro éramos os meninos deles. E eu tinha brincadeiras que eram surreais. Há uma declaração do André Villas-Boas, que não queria que eu e o Castro saíssemos em janeiro. O Castro foi para o Sporting de Gijón e eu fui para o Sporting de Braga. E o André Villas-Boas não queria que saíssemos porque dávamos o exemplo, não só nos treinos, mas quando jogávamos. Éramos um exemplo para todos. E ele disse que eu, pelo que dava no treino e no jogo, mas também pelo homem unificado que era, devia ficar. E da preponderância que tinha no grupo. E tinha 22 anos no meio daqueles jogadores. Eu tenho isso guardado, são coisas que gosto de mostrar aos meus amigos, para mostrar que o Ukra não é assim porque deixou de jogar mais vezes.

Eu quando jogava mais, eu era completamente avariado da cabeça. Mas fui sempre a mesma pessoa, jogando ou não jogando. Mas há cada vez mais essa transparência. Essa barreira cada vez está a ser mais quebrada. Há uns anos era quase impossível os adeptos terem contacto com os jogadores. E acho que isso é importante, porque o futebol não é só os jogadores. Temos todos um papel importante. Os jogadores, os treinadores, os dirigentes, os árbitros. Toda a gente que está à volta do futebol tem um papel importante. Mas as pessoas também são uma parte importante. São elas que vão ao estádio, que pagam os bilhetes para verem os jogos de futebol, que pagam as quotas para serem sócios de um clube.

As pessoas são muito importantes. Se houver essa ligação, essa proximidade com elas, eu acredito que podemos corrigir algumas coisas. Por exemplo: uma das coisas de que mais se fala no futebol português, que é ter pouca gente no estádio. Se houver essa abertura, se houver essa comunicação de uma forma positiva, essa aproximação dos adeptos ao clube, dos adeptos aos jogadores, isso pode mudar. Essa aproximação pode trazer muita gente aos estádios, as crianças vão gostar muito mais. Os pais, se calhar, mesmo com frio e a chover, em estádios que tenham as mínimas condições, se calhar já não ficam em casa. Pegam nos miúdos, porque eles vão ficar felizes poder ter contacto com o jogador. Eu acho que tem de haver um equilíbrio nas coisas. Obviamente que não pode ser à grande e à francesa, como costumo dizer. Mas se houver um bom equilíbrio, eu acho que o futebol português sai a ganhar.

Gostava de fechar esta entrevista com uma frase que escreveu no prefácio, no pontapé de saída do livro: "se puder dar uma sugestão, que seja que aproveitemos o tempo que temos com leveza, humildade e, acima de tudo, capacidade de nos rirmos de nós mesmos". Sente que, até agora, na sua vida, cumpriu essa sugestão?

Acredito que sim, sinto que sim. Eu costumo dizer que não aproveito para me divertir quando chego ao destino. Eu divirto-me na viagem para o destino, divirto-me no destino, e divirto-me no regresso. E aproveito todos os dias para viver, para sorrir, para criar momentos, para criar memórias com as minhas filhas, porque é assim que eu vejo a vida. É assim que eu gosto de viver, que faz sentido para mim. Somos uns privilegiados porque acordamos todos os dias. Há pessoas, ente-queridos que já não estão cá e que nós gostássemos que estivéssemos. A única certeza que nós temos é a morte. E eu gosto de viver, gosto de desfrutar, de ter momentos hilariantes. Também de ter momentos sossegados, que também os tenho. Às vezes gosto de estar reservado, no meu cantinho. Às vezes é aí que me vêm as ideias todas à cabeça, quando tenho muito tempo para pensar.

Mas o que é certo é que eu gosto de desfrutar e de viver principalmente com a minha família. Eu costumo dizer às pessoas que o meu grande investimento no futebol foi ter gastado zero. Não gastei dinheiro nenhum. O meu maior investimento foi nos princípios e nos valores que os meus pais me passaram desde o início, no respeitar, na humildade, na solidariedade, na empatia, na compaixão com o próximo, e eu fui trabalhando nesses valores porque realmente acho que somos mais importantes.