Desporto

Conheça o calendário do desporto para 2026

02 jan, 2026 - 11:35 • Inês Braga Sampaio

Do Mundial 2026 ao primeiro Ultimate Championship de atletismo, dos Europeus de judo à Volta a Itália, Bola Branca diz-lhe tudo o que não pode perder no novo ano.

A+ / A-

Começa um novo ano recheado de desporto. Bola Branca apresenta-lhe um calendário completo dos principais eventos a acompanhar, do futebol ao basquetebol, do golfe ao curling, para que não perca pitada.

Há provas já a decorrer, como o Mundial de setas e a Taça das Nações Africanas. Outras ainda não têm data, como a Taça Intercontinental e a Supertaça Cândido de Oliveira, pelo que, salvo breves referências, não foram incluídas.

Em destaque, estão os desportistas portugueses.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Calendário de desporto 2026:

Mundial de setas - Até 3 de janeiro

Final da Taça da Liga masculina

10 de janeiro, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa (Leiria)

Sporting, Vitória de Guimarães, Benfica e Sporting de Braga são as equipas presentes nas meias-finais.

Taça das Nações Africanas

Até 18 de janeiro, em Marrocos

Estão nos oitavos de final: Senegal e Sudão, Mali e Tunísia, Marrocos e Tanzânia, África do Sul e Camarões, Egito e Benim, Nigéria e Moçambique, Argélia e RD Congo, e Costa do Marfim e Burkina Faso.

United Cup (ténis) - 2 a 11 de janeiro

Rali Dakar

3 a 17 de janeiro, na Arábia Saudita

vários portugueses em prova: Bruno Santos, Nuno Silva, Martim Ventura e Pedro Pinheiro (motas); João Ferreira com Filipe Palmeiro, e Maria Gameiro (carros); Pedro Gonçalves com Hugo Magalhães e Rui Cameiro com Fausto Mota (challenger T3); Alexandre Pinto com Bernardo Oliveira, Gonçalo Guerreiro, João Monteiro com Nuno Morais, Hélder Rodrigues com Gonçalo Reis, João Dias com Daniel Jordão, e Bruno Martins com Eurico Adão (SSV T4); Paulo Fiuza (camiões); e Luís António Pires e João António Lota (clássicos).

Europeu de hóquei de sala masculino - 8 a 11 de janeiro, com participação de Portugal

Mundial de corta-mato (atletismo) - 10 de janeiro

Mundial masculino de polo aquático - 10 a 25 de janeiro

Europeu de patinagem artística no gelo - 12 a 18 de janeiro

Europeu de hóquei de sala feminino - 15 a 18 de janeiro

Europeu de Andebol

15 de janeiro a 1 de fevereiro, em Dinamarca, Noruega e Suécia.

Participação de Portugal no Grupo B, com Dinamarca, Macedónia do Norte e Roménia.

Portugal tentará superar o seu melhor resultado: o sexto lugar de 2020. Na última edição, em 2024, ficou em sétimo.

Open da Austrália

18 de janeiro a 1 de fevereiro, em Melbourne (Austrália)

O italiano Jannik Sinner, nos homens, e a norte-americana Madison Keys tentarão renovar os respetivos títulos. Nuno Borges, no torneio individual, e Francisco Cabral, em pares, são os únicos portugueses com entrada garantida no quadro principal.

Europeu de Futsal

18 de janeiro a 8 de fevereiro, em Letónia, Lituânia e Eslovénia.

Participação de Portugal no Grupo D, com Itália, Hungria e Polónia.

Portugal procura o tricampeonato europeu.

Taça dos Campeões feminina

28 de janeiro a 1 de fevereiro, em Londres (Inglaterra)

Meias-finais (28 de janeiro) e final (1 de fevereiro, mais jogo de atribuição do terceiro lugar), com Arsenal (campeão europeu), AS FAR (campeão africano), Gotham FC (campeão centro e norte-americano) e Corinthians (campeão sul-americano). Campeões de Ásia e Oceânia foram eliminados em outubro e dezembro de 2025. É a edição inaugural desta prova, equivalente à Taça Intercontinental masculina.

Europeu de ciclismo de pista

1 a 5 de fevereiro, em Cónia (Turquia)

Com portugueses em prova. Iúri Leitão tentará repetir o ouro na corrida de pontos e no scratch, conquistados em 2025. Rui Oliveira foi prata na corrida de eliminação e Ivo Oliveira na perseguição individual. Os irmãos Oliveira foram ainda bronze no madison e Maria Martins no scratch.

Jogos Olímpicos de Inverno

6 a 22 de fevereiro, em Milão e Cortina (Itália)

Mundial masculino de críquete T20 - 7 de fevereiro a 8 de março

Super Bowl LX

8 de fevereiro, em Santa Clara, Califórnia (EUA)

Bad Bunny será o artista do espetáculo ao intervalo (conhecido como "halftime show").

Europeu de badminton por equipas - 11 a 15 de fevereiro

Daytona 500 (automobilismo) - 11 a 16 de fevereiro

Jogo All-Star da NBA - 15 de fevereiro

Mundial de MotoGP

1 de março a 22 de novembro, com passagem por Portimão, Portugal (ver abaixo)

É o primeiro ano, desde 2019, sem o português Miguel Oliveira na grelha. Com sete títulos mundiais conquistados, o espanhol Marc Márquez tentará superar o italiano Valentino Rossi e igualar outro italiano, Giacomo Agostini, como o piloto mais com mais campeonatos de MotoGP da história (oito).

Open de Indian Wells (ténis) - 4 a 15 de março

Clássico Mundial de baseball - 5 a 17 de março

Jogos Paralímpicos de Inverno

6 a 15 de março, em Milão e Cortina (Itália)

Mundial de Fórmula 1

8 de março a 6 de dezembro

Lando Norris sagrou-se pela primeira vez campeão do mundo em 2025. Já se sabe que, em 2027 e 2028, a F1 regressará a Portugal.

Mundial feminino de curling - 14 a 22 de março

Open de Miami (ténis) - 18 a 29 de março

Mundiais de Atletismo em pista coberta

20 a 22 de março, em Nanjing (China)

Entre a comitiva portuguesa, deverá estar Patrícia Silva, que em 2024 foi medalha de bronze nos 800 metros, com recorde nacional (1:59,80 minutos).

Final da Taça de Portugal

24 de maio, no Estádio Nacional (Jamor), em Oeiras

Sporting defende o título conquistado na temporada passada.

Já se sabe que, a partir da próxima época, as equipas da I Liga só entrarão em prova na quarta eliminatória e as meias-finais serão disputadas a uma mão.

Mundial de patinagem artística no gelo - 24 de março a 29 de abril

Finalíssima masculina

27 de março, em Lusail (Qatar)

Argentina e Espanha vão defrontar-se pelo título de melhor seleção da Europa e da América do Sul.

Também em março, mas ainda sem data concreta, realizar-se-á a Finalíssima feminina.

Final da Taça da Liga feminina

28 de março

Ainda não se conhece o palco para a Final Four da prova, que na última época foi conquistada pelo Benfica.

Mundial masculino de curling - 28 de março a 5 de abril

Masters de Monte Carlo (ténis) - 5 a 12 de abril

Europeu de badminton - 7 a 12 de abril

Europeu de trampolins (ginástica) - 8 a 12 de abril - Coimbra, Portugal

Masters de Golfe - 9 a 12 de abril

Europeus de Judo

16 a 19 de abril, em Tbilisi (Geórgia)

A portuguesa Patrícia Sampaio foi medalha de ouro em -78kg, em 2025, e tentará repetir a façanha. Catarina Costa tentará igualar ou melhorar a prata conquistada em -48kg.

Mundial de snooker - 18 de abril a 4 de maio

Open de Madrid (ténis) - 22 de abril a 3 de maio

Final da Taça Europa feminina

25/26 de abril e 2/3 de maio

Sporting está nos quartos de final, em que vai defrontar as suecas do Hammarby.

Mundial de ténis de mesa por equipas - 28 de abril a 10 de maio

Open de Itália (ténis) - 6 a 17 de maio

Volta a Itália

8 a 31 de maio

João Almeida volta a entrar em prova, com ambições de conquistar a sua primeira Grande Volta, o que seria o melhor resultado de sempre de um ciclista português. Também participam António Morgado, em estreia, Afonso Eulálio e Nelson Oliveira.

US PGA Championship (golfe) - 14 a 17 de maio

Mundial masculino de hóquei no gelo - 15 a 31 de maio

Final da Taça de Portugal feminina

17 de maio, no Estádio Nacional (Jamor), em Oeiras

Torreense (atual detentor da Taça e da Supertaça), Benfica, Sporting de Braga, Rio Ave, Vitória de Guimarães, Famalicão, Marítimo, Valadares Gaia e FC Porto são as equipas ainda em prova.

Final da Liga Europa

20 de maio, em Istambul (Turquia)

FC Porto e Sporting de Braga estão em prova. Em maio, saber-se-á quem sucede ao Tottenham como campeão da Europa League.

Indianapolis 500 (automobilismo) - 22 a 25 de maio

Final da Liga dos Campeões feminina

23 de maio, em Oslo (Noruega)

Quem sucederá ao Arsenal? Retomarão Barcelona ou Lyon a coroa, ou teremos um novo vencedor?

Roland Garros

24 de maio a 7 de junho, em Paris (França)

O espanhol Carlos Alcaraz regressa ao pó de tijolo parisiense, onde é bicampeão e Jannik Sinner nunca ganhou. A espanhola Coco Gauff vai defender o título no quadro feminino, mas a polaca Iga Swiatek procura o penta e a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo, tentará estrear-se a vencer.

Final da Liga Conferência

27 de maio, Leipzig (Alemanha)

O Chelsea, que não se encontra em prova, é o vigente campeão.

Europeu de ginástica rítmica - 27 a 31 de maio

Final da Liga dos Campeões masculina

30 de maio, em Budapeste (Hungria)

Sporting e Benfica estão em prova. O Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, é o vigente campeão.

Final da Stanley Cup (hóquei no gelo, EUA) - junho

NBA Finals - 4 a 7 de junho

Mundial 2026

11 de junho a 19 de julho, em México, EUA e Canadá

Portugal está inserido no Grupo K, juntamente com um vencedor de play-off (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledónia), Uzbequistão e Colômbia. A seleção nacional procura sagrar-se campeã do mundo pela primeira vez na história, naquele que poderá ser o último grande torneio de Cristiano Ronaldo.

Este Campeonato do Mundo é o primeiro a incluir 48 seleções e o primeiro a ser organizado por três países. A Argentina é a vigente campeã

Mundial feminino de críquete T20 - 12 de junho a 5 de julho

UFC na Casa Branca - 14 de junho

Europeu de esgrima - 16 a 21 de junho

US Open (golfe) - 18 a 21 de junho

Europeu de Ironman (triatlo) - 28 de junho

Wimbledon

29 de junho a 12 de julho, em Londres (Reino Unido)

Jannik Sinner defende o título conquistado na grande final de 2025, frente a Carlos Alcaraz. Iga Swiatek defenderá o troféu que venceu em 2025, com Aryna Sabalenka, que chegou a três semifinais mas ainda não conseguiu triunfar, como principal rival.

Volta a França

4 a 26 de julho

O esloveno Tadej Pogacar tentará o penta na volta das Voltas, apesar de até já ter dito que preferia ganhar o seu primeiro Paris-Roubaix a chegar ao quinto Tour. João Almeida, aposta da UAE Team Emirates no Giro e na Vuelta, falha a Volta a França.

Mundiais de Judo

9 a 16 de julho, em Baku (Azerbaijão)

Patrícia Sampaio, bronze nos -78kg, foi a única portuguesa medalhada em 2025. A vigente campeã da Europa tentará superar esse resultado e a seleção nacional irá em busca de adensar o medalheiro.

The Open Championship (golfe) - 16 a 19 de julho

Estoril Open

20 a 26 de julho, no Estoril (Portugal)

É o regresso de Portugal ao circuito ATP, a valer 250 pontos, depois de um ano de descida ao estatuto de Challenger 175.

Europeu de pentatlo - 22 a 28 de julho

Jogos da Commonwealth - 23 de julho a 2 de agosto

Europeu de cross-country (BTT, ciclismo) - 30 de julho a 2 de agosto

Europeus de remo - 30 de julho a 2 de agosto

Europeus de Natação

31 de julho a 16 de agosto, em Paris (França)

Camila Rabelo defende o título de campeã europeia dos 200 metros costas. Francisca Martins tentará melhorar o bronze nos 400m livres.

Open do Canadá (ténis) - 2 a 12 de agosto

Europeus de Atletismo

10 a 16 de agosto, em Birmingham (Reino Unido)

O português Pedro Pichardo quererá a "desforra" de 2024, em que perdeu o ouro no triplo salto (foi "apenas" prata). Agate de Sousa foi bronze no salto em comprimento e Liliana Cá no lançamento do disco.

Jogos Equestres Mundiais - 11 a 23 de agosto

Supertaça Europeia

12 de agosto, em Salzburgo (Áustria)

A Supertaça Europeia oporá os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

A Supertaça Cândido de Oliveira 2026 deverá realizar-se, também, no início de agosto.

Open de Cincinnati (ténis) - 13 a 23 de agosto

Mundiais de hóquei em campo - 14 a 30 de agosto

Jogos do Mediterrâneo

21 de agosto a 3 de setembro, em Taranto (Itália)

Portugal é uma das 26 nações-membro que participam.

Volta a Espanha

22 de agosto a 13 de setembro

João Almeida volta a ser chefe de fila da UAE. Tentará na Vuelta a sua primeira vitória em grandes voltas ou já a segunda?

Mundial de remo - 23 a 30 de agosto

TOUR Championship (golfe) - 24 a 30 de agosto

Mundiais de ciclismo de montanha - 26 a 30 de agosto

Mundial de canoagem (sprint) - 26 a 30 de agosto

Europeu de ciclismo de cascalho - 30 de agosto

US Open

30 de agosto a 13 de setembro, em Nova Iorque (EUA)

Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka tentarão revalidar os respetivos títulos, no último torneio do Grand Slam do ano.

Mundial feminino de basquetebol - 4 a 13 de setembro

Mundial feminino de sub-20

5 a 27 de setembro, na Polónia

Portugal apurou-se pela primeira vez, ao chegar às meias-finais do Europeu de sub-19.

Europeus de ciclismo de montanha - 11 a 13 de setembro

Ultimate Championship de Atletismo

11 a 13 de setembro, em Budapeste (Hungria)

Isaac Nader, campeão do mundo dos 1.500 metros, está apurado para o novo torneio da World Athletics, que junta os melhores dos melhores do atletismo. Os vencedores recebem 150 mil dólares (cerca de 128 mil euros), o maior "prize money" da modalidade.

Jogos Asiáticos - 19 de setembro a 4 de outubro

Mundiais de Ciclismo de Estrada

20 a 27 de setembro, em Montréal (Canadá)

Em 2025, o vencedor da prova rainha foi Tadej Pogacar.

Europeus de Ciclismo de Estrada

3 a 7 de outubro, em Ljubljana (Eslovénia)

Em 2025, o vencedor da prova rainha foi Tadej Pogacar (sim, venceu os dois seguidos).

Mundiais de ciclismo em cascalho - 3 a 11 de outubro

Masters de Shanghai (ténis) - 7 a 18 de outubro

Mundiais de remo no mar - 9 a 11 de outubro

Mundial de Ironman (triatlo) - 10 de outubro

Mundiais de ciclismo de pista

14 a 18 de outubro, em Ballerup (Dinamarca)

Portugueses tentarão melhorar resultados de 2024, em que não conseguiram medalhas.

Mundiais de rugby league - 15 de outubro a 15 de novembro

Mundial de Canoagem (maratonas)

22 a 25 de outubro, em Gualeguaychú (Argentina)

Fernando Pimenta foi ouro no K-1 (a solo) e no K-2, com José Ramalho, em 2025, e tentará revalidar as vitórias. Ramalho foi também bronze no K-1

World Series (baseball, EUA) - 23 a 31 de outubro

Jogos Olímpicos da Juventude - 31 de outubro a 13 de novembro

Masters de Paris (ténis) - 2 a 8 de novembro

Finais WTA

7 a 14 de novembro, em Riade (Arábia Saudita)

Em 2025, a vencedora foi a cazaque Elena Rybakina. A realização da prova na Arábia Saudita, um país em que as mulheres não têm os mesmos direitos dos homens, já foi alvo de críticas.

Europeus de ciclocross (ciclismo) - 8 a 9 de novembro

Europeu de corta-mato

13 de novembro, em Lagoa, Portugal

Grande Prémio de Portugal de MotoGP

13 a 15 de novembro, em Portimão

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe a 21.ª prova do Mundial de MotoGP. Em 2025, o vencedor da corrida da classe rainha foi o italiano Marco Bezzecchi.

Finais ATP

15 a 22 de novembro, em Turim (Itália)

Em 2025, o vencedor foi Jannik Sinner.

Finais da David Cup - 24 a 29 de novembro

Europeu feminino de andebol - 3 a 20 de dezembro

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Marcelo pede "mais tolerância"

Marcelo pede "mais tolerância"

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

As imagens de 2025 que Joana Marques não vai esquecer

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Patriarca: "Cada rosto merece respeito"

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário

Luísa tem filha com paralisia e estica 720€ de salário