Conheça o calendário do desporto para 2026

Começa um novo ano recheado de desporto. Bola Branca apresenta-lhe um calendário completo dos principais eventos a acompanhar, do futebol ao basquetebol, do golfe ao curling, para que não perca pitada.

Há provas já a decorrer, como o Mundial de setas e a Taça das Nações Africanas. Outras ainda não têm data, como a Taça Intercontinental e a Supertaça Cândido de Oliveira, pelo que, salvo breves referências, não foram incluídas.

Em destaque, estão os desportistas portugueses.

Calendário de desporto 2026:

Mundial de setas - Até 3 de janeiro



Final da Taça da Liga masculina

10 de janeiro, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa (Leiria)

Sporting, Vitória de Guimarães, Benfica e Sporting de Braga são as equipas presentes nas meias-finais.

Taça das Nações Africanas

Até 18 de janeiro, em Marrocos

Estão nos oitavos de final: Senegal e Sudão, Mali e Tunísia, Marrocos e Tanzânia, África do Sul e Camarões, Egito e Benim, Nigéria e Moçambique, Argélia e RD Congo, e Costa do Marfim e Burkina Faso.

United Cup (ténis) - 2 a 11 de janeiro

Rali Dakar

3 a 17 de janeiro, na Arábia Saudita

Há vários portugueses em prova: Bruno Santos, Nuno Silva, Martim Ventura e Pedro Pinheiro (motas); João Ferreira com Filipe Palmeiro, e Maria Gameiro (carros); Pedro Gonçalves com Hugo Magalhães e Rui Cameiro com Fausto Mota (challenger T3); Alexandre Pinto com Bernardo Oliveira, Gonçalo Guerreiro, João Monteiro com Nuno Morais, Hélder Rodrigues com Gonçalo Reis, João Dias com Daniel Jordão, e Bruno Martins com Eurico Adão (SSV T4); Paulo Fiuza (camiões); e Luís António Pires e João António Lota (clássicos).