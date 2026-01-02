Conheça o calendário do desporto para 2026

02 jan, 2026 - 11:35 • Inês Braga Sampaio
Começa um novo ano recheado de desporto. Bola Branca apresenta-lhe um calendário completo dos principais eventos a acompanhar, do futebol ao basquetebol, do golfe ao curling, para que não perca pitada.
Há provas já a decorrer, como o Mundial de setas e a Taça das Nações Africanas. Outras ainda não têm data, como a Taça Intercontinental e a Supertaça Cândido de Oliveira, pelo que, salvo breves referências, não foram incluídas.
Em destaque, estão os desportistas portugueses.
Mundial de setas - Até 3 de janeiro
10 de janeiro, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa (Leiria)
Sporting, Vitória de Guimarães, Benfica e Sporting de Braga são as equipas presentes nas meias-finais.
Até 18 de janeiro, em Marrocos
Estão nos oitavos de final: Senegal e Sudão, Mali e Tunísia, Marrocos e Tanzânia, África do Sul e Camarões, Egito e Benim, Nigéria e Moçambique, Argélia e RD Congo, e Costa do Marfim e Burkina Faso.
United Cup (ténis) - 2 a 11 de janeiro
3 a 17 de janeiro, na Arábia Saudita
Há vários portugueses em prova: Bruno Santos, Nuno Silva, Martim Ventura e Pedro Pinheiro (motas); João Ferreira com Filipe Palmeiro, e Maria Gameiro (carros); Pedro Gonçalves com Hugo Magalhães e Rui Cameiro com Fausto Mota (challenger T3); Alexandre Pinto com Bernardo Oliveira, Gonçalo Guerreiro, João Monteiro com Nuno Morais, Hélder Rodrigues com Gonçalo Reis, João Dias com Daniel Jordão, e Bruno Martins com Eurico Adão (SSV T4); Paulo Fiuza (camiões); e Luís António Pires e João António Lota (clássicos).
Europeu de hóquei de sala masculino - 8 a 11 de janeiro, com participação de Portugal
Mundial de corta-mato (atletismo) - 10 de janeiro
Mundial masculino de polo aquático - 10 a 25 de janeiro
Europeu de patinagem artística no gelo - 12 a 18 de janeiro
Europeu de hóquei de sala feminino - 15 a 18 de janeiro
15 de janeiro a 1 de fevereiro, em Dinamarca, Noruega e Suécia.
Participação de Portugal no Grupo B, com Dinamarca, Macedónia do Norte e Roménia.
Portugal tentará superar o seu melhor resultado: o sexto lugar de 2020. Na última edição, em 2024, ficou em sétimo.
18 de janeiro a 1 de fevereiro, em Melbourne (Austrália)
O italiano Jannik Sinner, nos homens, e a norte-americana Madison Keys tentarão renovar os respetivos títulos. Nuno Borges, no torneio individual, e Francisco Cabral, em pares, são os únicos portugueses com entrada garantida no quadro principal.
18 de janeiro a 8 de fevereiro, em Letónia, Lituânia e Eslovénia.
Participação de Portugal no Grupo D, com Itália, Hungria e Polónia.
Portugal procura o tricampeonato europeu.
28 de janeiro a 1 de fevereiro, em Londres (Inglaterra)
Meias-finais (28 de janeiro) e final (1 de fevereiro, mais jogo de atribuição do terceiro lugar), com Arsenal (campeão europeu), AS FAR (campeão africano), Gotham FC (campeão centro e norte-americano) e Corinthians (campeão sul-americano). Campeões de Ásia e Oceânia foram eliminados em outubro e dezembro de 2025. É a edição inaugural desta prova, equivalente à Taça Intercontinental masculina.
1 a 5 de fevereiro, em Cónia (Turquia)
Com portugueses em prova. Iúri Leitão tentará repetir o ouro na corrida de pontos e no scratch, conquistados em 2025. Rui Oliveira foi prata na corrida de eliminação e Ivo Oliveira na perseguição individual. Os irmãos Oliveira foram ainda bronze no madison e Maria Martins no scratch.
6 a 22 de fevereiro, em Milão e Cortina (Itália)
Mundial masculino de críquete T20 - 7 de fevereiro a 8 de março
8 de fevereiro, em Santa Clara, Califórnia (EUA)
Bad Bunny será o artista do espetáculo ao intervalo (conhecido como "halftime show").
Europeu de badminton por equipas - 11 a 15 de fevereiro
Daytona 500 (automobilismo) - 11 a 16 de fevereiro
Jogo All-Star da NBA - 15 de fevereiro
1 de março a 22 de novembro, com passagem por Portimão, Portugal (ver abaixo)
É o primeiro ano, desde 2019, sem o português Miguel Oliveira na grelha. Com sete títulos mundiais conquistados, o espanhol Marc Márquez tentará superar o italiano Valentino Rossi e igualar outro italiano, Giacomo Agostini, como o piloto mais com mais campeonatos de MotoGP da história (oito).
Open de Indian Wells (ténis) - 4 a 15 de março
Clássico Mundial de baseball - 5 a 17 de março
6 a 15 de março, em Milão e Cortina (Itália)
8 de março a 6 de dezembro
Lando Norris sagrou-se pela primeira vez campeão do mundo em 2025. Já se sabe que, em 2027 e 2028, a F1 regressará a Portugal.
Mundial feminino de curling - 14 a 22 de março
Open de Miami (ténis) - 18 a 29 de março
20 a 22 de março, em Nanjing (China)
Entre a comitiva portuguesa, deverá estar Patrícia Silva, que em 2024 foi medalha de bronze nos 800 metros, com recorde nacional (1:59,80 minutos).
24 de maio, no Estádio Nacional (Jamor), em Oeiras
Sporting defende o título conquistado na temporada passada.
Já se sabe que, a partir da próxima época, as equipas da I Liga só entrarão em prova na quarta eliminatória e as meias-finais serão disputadas a uma mão.
Mundial de patinagem artística no gelo - 24 de março a 29 de abril
27 de março, em Lusail (Qatar)
Argentina e Espanha vão defrontar-se pelo título de melhor seleção da Europa e da América do Sul.
Também em março, mas ainda sem data concreta, realizar-se-á a Finalíssima feminina.
28 de março
Ainda não se conhece o palco para a Final Four da prova, que na última época foi conquistada pelo Benfica.
Mundial masculino de curling - 28 de março a 5 de abril
Masters de Monte Carlo (ténis) - 5 a 12 de abril
Europeu de badminton - 7 a 12 de abril
Europeu de trampolins (ginástica) - 8 a 12 de abril - Coimbra, Portugal
Masters de Golfe - 9 a 12 de abril
16 a 19 de abril, em Tbilisi (Geórgia)
A portuguesa Patrícia Sampaio foi medalha de ouro em -78kg, em 2025, e tentará repetir a façanha. Catarina Costa tentará igualar ou melhorar a prata conquistada em -48kg.
Mundial de snooker - 18 de abril a 4 de maio
Open de Madrid (ténis) - 22 de abril a 3 de maio
25/26 de abril e 2/3 de maio
Sporting está nos quartos de final, em que vai defrontar as suecas do Hammarby.
Mundial de ténis de mesa por equipas - 28 de abril a 10 de maio
Open de Itália (ténis) - 6 a 17 de maio
8 a 31 de maio
João Almeida volta a entrar em prova, com ambições de conquistar a sua primeira Grande Volta, o que seria o melhor resultado de sempre de um ciclista português. Também participam António Morgado, em estreia, Afonso Eulálio e Nelson Oliveira.
US PGA Championship (golfe) - 14 a 17 de maio
Mundial masculino de hóquei no gelo - 15 a 31 de maio
17 de maio, no Estádio Nacional (Jamor), em Oeiras
Torreense (atual detentor da Taça e da Supertaça), Benfica, Sporting de Braga, Rio Ave, Vitória de Guimarães, Famalicão, Marítimo, Valadares Gaia e FC Porto são as equipas ainda em prova.
20 de maio, em Istambul (Turquia)
FC Porto e Sporting de Braga estão em prova. Em maio, saber-se-á quem sucede ao Tottenham como campeão da Europa League.
Indianapolis 500 (automobilismo) - 22 a 25 de maio
23 de maio, em Oslo (Noruega)
Quem sucederá ao Arsenal? Retomarão Barcelona ou Lyon a coroa, ou teremos um novo vencedor?
24 de maio a 7 de junho, em Paris (França)
O espanhol Carlos Alcaraz regressa ao pó de tijolo parisiense, onde é bicampeão e Jannik Sinner nunca ganhou. A espanhola Coco Gauff vai defender o título no quadro feminino, mas a polaca Iga Swiatek procura o penta e a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo, tentará estrear-se a vencer.
27 de maio, Leipzig (Alemanha)
O Chelsea, que não se encontra em prova, é o vigente campeão.
Europeu de ginástica rítmica - 27 a 31 de maio
30 de maio, em Budapeste (Hungria)
Sporting e Benfica estão em prova. O Paris Saint-Germain, de Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, é o vigente campeão.
Final da Stanley Cup (hóquei no gelo, EUA) - junho
NBA Finals - 4 a 7 de junho
11 de junho a 19 de julho, em México, EUA e Canadá
Portugal está inserido no Grupo K, juntamente com um vencedor de play-off (RD Congo, Jamaica ou Nova Caledónia), Uzbequistão e Colômbia. A seleção nacional procura sagrar-se campeã do mundo pela primeira vez na história, naquele que poderá ser o último grande torneio de Cristiano Ronaldo.
Este Campeonato do Mundo é o primeiro a incluir 48 seleções e o primeiro a ser organizado por três países. A Argentina é a vigente campeã
Mundial feminino de críquete T20 - 12 de junho a 5 de julho
UFC na Casa Branca - 14 de junho
Europeu de esgrima - 16 a 21 de junho
US Open (golfe) - 18 a 21 de junho
Europeu de Ironman (triatlo) - 28 de junho
29 de junho a 12 de julho, em Londres (Reino Unido)
Jannik Sinner defende o título conquistado na grande final de 2025, frente a Carlos Alcaraz. Iga Swiatek defenderá o troféu que venceu em 2025, com Aryna Sabalenka, que chegou a três semifinais mas ainda não conseguiu triunfar, como principal rival.
4 a 26 de julho
O esloveno Tadej Pogacar tentará o penta na volta das Voltas, apesar de até já ter dito que preferia ganhar o seu primeiro Paris-Roubaix a chegar ao quinto Tour. João Almeida, aposta da UAE Team Emirates no Giro e na Vuelta, falha a Volta a França.
9 a 16 de julho, em Baku (Azerbaijão)
Patrícia Sampaio, bronze nos -78kg, foi a única portuguesa medalhada em 2025. A vigente campeã da Europa tentará superar esse resultado e a seleção nacional irá em busca de adensar o medalheiro.
The Open Championship (golfe) - 16 a 19 de julho
20 a 26 de julho, no Estoril (Portugal)
É o regresso de Portugal ao circuito ATP, a valer 250 pontos, depois de um ano de descida ao estatuto de Challenger 175.
Europeu de pentatlo - 22 a 28 de julho
Jogos da Commonwealth - 23 de julho a 2 de agosto
Europeu de cross-country (BTT, ciclismo) - 30 de julho a 2 de agosto
Europeus de remo - 30 de julho a 2 de agosto
31 de julho a 16 de agosto, em Paris (França)
Camila Rabelo defende o título de campeã europeia dos 200 metros costas. Francisca Martins tentará melhorar o bronze nos 400m livres.
Open do Canadá (ténis) - 2 a 12 de agosto
10 a 16 de agosto, em Birmingham (Reino Unido)
O português Pedro Pichardo quererá a "desforra" de 2024, em que perdeu o ouro no triplo salto (foi "apenas" prata). Agate de Sousa foi bronze no salto em comprimento e Liliana Cá no lançamento do disco.
Jogos Equestres Mundiais - 11 a 23 de agosto
12 de agosto, em Salzburgo (Áustria)
A Supertaça Europeia oporá os vencedores da Liga dos Campeões e da Liga Europa.
A Supertaça Cândido de Oliveira 2026 deverá realizar-se, também, no início de agosto.
Open de Cincinnati (ténis) - 13 a 23 de agosto
Mundiais de hóquei em campo - 14 a 30 de agosto
21 de agosto a 3 de setembro, em Taranto (Itália)
Portugal é uma das 26 nações-membro que participam.
22 de agosto a 13 de setembro
João Almeida volta a ser chefe de fila da UAE. Tentará na Vuelta a sua primeira vitória em grandes voltas ou já a segunda?
Mundial de remo - 23 a 30 de agosto
TOUR Championship (golfe) - 24 a 30 de agosto
Mundiais de ciclismo de montanha - 26 a 30 de agosto
Mundial de canoagem (sprint) - 26 a 30 de agosto
Europeu de ciclismo de cascalho - 30 de agosto
30 de agosto a 13 de setembro, em Nova Iorque (EUA)
Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka tentarão revalidar os respetivos títulos, no último torneio do Grand Slam do ano.
Mundial feminino de basquetebol - 4 a 13 de setembro
5 a 27 de setembro, na Polónia
Portugal apurou-se pela primeira vez, ao chegar às meias-finais do Europeu de sub-19.
Europeus de ciclismo de montanha - 11 a 13 de setembro
11 a 13 de setembro, em Budapeste (Hungria)
Isaac Nader, campeão do mundo dos 1.500 metros, está apurado para o novo torneio da World Athletics, que junta os melhores dos melhores do atletismo. Os vencedores recebem 150 mil dólares (cerca de 128 mil euros), o maior "prize money" da modalidade.
Jogos Asiáticos - 19 de setembro a 4 de outubro
20 a 27 de setembro, em Montréal (Canadá)
Em 2025, o vencedor da prova rainha foi Tadej Pogacar.
3 a 7 de outubro, em Ljubljana (Eslovénia)
Em 2025, o vencedor da prova rainha foi Tadej Pogacar (sim, venceu os dois seguidos).
Mundiais de ciclismo em cascalho - 3 a 11 de outubro
Masters de Shanghai (ténis) - 7 a 18 de outubro
Mundiais de remo no mar - 9 a 11 de outubro
Mundial de Ironman (triatlo) - 10 de outubro
14 a 18 de outubro, em Ballerup (Dinamarca)
Portugueses tentarão melhorar resultados de 2024, em que não conseguiram medalhas.
Mundiais de rugby league - 15 de outubro a 15 de novembro
22 a 25 de outubro, em Gualeguaychú (Argentina)
Fernando Pimenta foi ouro no K-1 (a solo) e no K-2, com José Ramalho, em 2025, e tentará revalidar as vitórias. Ramalho foi também bronze no K-1
World Series (baseball, EUA) - 23 a 31 de outubro
Jogos Olímpicos da Juventude - 31 de outubro a 13 de novembro
Masters de Paris (ténis) - 2 a 8 de novembro
7 a 14 de novembro, em Riade (Arábia Saudita)
Em 2025, a vencedora foi a cazaque Elena Rybakina. A realização da prova na Arábia Saudita, um país em que as mulheres não têm os mesmos direitos dos homens, já foi alvo de críticas.
Europeus de ciclocross (ciclismo) - 8 a 9 de novembro
13 de novembro, em Lagoa, Portugal
13 a 15 de novembro, em Portimão
O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe a 21.ª prova do Mundial de MotoGP. Em 2025, o vencedor da corrida da classe rainha foi o italiano Marco Bezzecchi.
15 a 22 de novembro, em Turim (Itália)
Em 2025, o vencedor foi Jannik Sinner.
Finais da David Cup - 24 a 29 de novembro
Europeu feminino de andebol - 3 a 20 de dezembro