O papel dos treinadores no ambiente tenso do futebol português. "Constatam os erros dos árbitros, não andam no mundo das conspirações"

Está desajustado em relação à velocidade com que os treinadores sobem de patamar?

Há dois quadros legais, o do IPDJ, que é a lei portuguesa, e o normativo, que é a convenção da UEFA com todos as federações e que tem um quadro diferente. Por exemplo: o IPDJ obriga a que do terceiro para o quarto nível existam dois anos de latência, fica dois anos em estágio, entre aspas. Tem de ter dois anos de prática. A UEFA só determina um, já encurtaríamos aí um ano.

Estamos a trabalhar com a FPF, que tem mostrado abertura para fazer manuais que não existem, alterar conteúdos que precisam de ser alterados para a nova realidade do futebol. Dentro do que pode ser alterado, vamos trabalhar para que aconteça, nunca perdendo qualidade da formação do treinador.

Recebe muitas queixas dos treinadores neste sentido? Vemos Luís Pinto, Vasco Botelho da Costa, entre muitos outros, que subiram rapidamente.

Neste momento, nem tanto. Uma ou outra. O UEFA A está em resolução e vai resolver, a curto prazo, a procura desses cursos. O UEFA Pro temos algumas. Queremos encurtar o processo, melhorar conteúdos. Este ano, foi alterada a norma que dizia que o treinador que subiu da II para a I Liga só podia orientar esse clube. Esse treinador agora pode treinar nessa decisão.

Foi o que aconteceu precisamente com o Luís Pinto e o Vasco Botelho da Costa...

Exatamente, sem essa alteração, teriam de ficar no seu clube. Foi o que aconteceu com o Tiago Margarido, que teve de ficar no Nacional. Já é uma abertura para a mobilidade. Outra alteração que queremos fazer no quadro regulamentar é permitir que o treinador que esteja a frequentar o UEFA Pro poder trabalhar na I Liga, coisa que neste momento não pode. A UEFA permite. Isto é facilitador, mas sem perder as competências. A qualidade do curso tem de se manter. Afirmamo-nos pela exigência na formação.

Hipoteticamente, a ANTF podia dar os cursos UEFA A e UEFA Pro?

Sim. Como também há instituições privadas que dão, só que todas as que dão cursos fora da tutela da FPF e UEFA, têm um suporte legal para treinarem em Portugal, mas não podem treinar fora. Há instituições que fazem o primeiro e segundo nível, mas a UEFA não reconhece. Se alguma der, no futuro, UEFA PRO, poderá treinar na I Liga, mas não pode ir lá para fora treinar.

Aconteceria o mesmo se fosse a ANTF a dar?

Sim, a não ser que, como somos parceiros e sócios da FPF, reconhecesse esse curso, mas não estamos vocacionados para isso. Achamos que as associações são o local certo.

É uma questão ideológica?

É operacional. Quem dá os cursos são os treinadores, poderiam dar nas associações ou aqui. É mais fácil e central irem às associações, que cobrem todos os distritos. Nós teria de ser aqui no Porto, não parece correto. Defendemos que tem de ser nas associações, temos uma ação fundamental na creditação. Os cursos que se fazem para ter os créditos de três em três anos.

Mudando de tema: defende o modelo espanhol em que os treinadores são proibidos de treinar mais do que um clube por época na mesma divisão?

Não sei se isso continua em vigor, mas aqui é inconstitucional. O direito ao trabalho é fundamental, não podemos castrar um treinador de aceitar uma oferta de outro clube, que até pode ser de maior dimensão. O que pretendemos são mecanismos mais rápidos para as chamadas chicotadas psicológicas. Que o treinador receba imediatamente o que tem a receber, ou com um acordo claro para esse pagamento. É fundamental clarificar esse processo.

Há muitas derrapagens ainda?

Sim, ainda há algumas. Falamos muito de I e II Liga, mas acontece muito mais frequentemente nas divisões secundárias.

Temos cinco estrangeiros a treinar na I Liga. Farioli no FC Porto, Silaidopoulos no Rio Ave, Bacci no Tondela, Carlos Vicens no SC Braga e o Ian Cathro no Estoril Praia. Que opinião tem deste crescimento?

Não podemos vetar a entrada de treinadores estrangeiros quando nós somos exportadores. A afirmação do treinador português não se faz por decreto, faz-se por competências, que se transformam em títulos. Os clubes têm o direito de escolher quem querem.

Mas como se explica? É porque temos mais portugueses a querer uma carreira lá fora?

Sabe quantos treinadores portugueses estão no estrangeiro? São 400 em 54 países. Só não há mais porque muitos não conseguem o UEFA A. É obrigatório ter esse curso até para ser adjunto, o que obriga o curso a ser mais vasto. Temos zonas sem UEFA A e temos de chegar a zonas de menor densidade populacional.