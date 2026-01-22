Entre a vida "pacata" no Midtjylland e o desejo de jogar mais, Dani Silva tem uma decisão a tomar

Jogaram com o Nottingham Forest agora na Liga Europa. Como é que se lembra desse jogo?

Lembro-me que foi um jogo muito exigente. Sabíamos que o Nottingham estava a passar uma má fase. Tinham acabado de despedir o Nuno Espírito Santo, se não me engano. Estavam numa má fase. Muitas derrotas consecutivas. Estavam quase em último na Premier League. E nós, entre o grupo, decidimos e conversámos que tínhamos de aproveitar essas fragilidades.

Os adeptos também estavam um bocado contra a equipa naquele momento. Iria ser o primeiro jogo europeu do Nottingham em casa, depois de muitos anos. E estávamos muito focados nesse jogo, em ganhar e aproveitar as fragilidades que o Nottingham tinha nesse momento. Quais são as principais armas do Forest?

Acho que, por ser uma equipa que joga Premier League e com jogadores muito bons individualmente, tem muito andamento. Não só individualmente, mas coletivamente.

O meio-campo é muito bom, recordo-me disso. Os extremos muito fortes no um para um. É uma equipa muito organizada defensivamente, sabe definir todos os momentos do jogo. Recordo-me que ganhámos esse jogo com duas bolas paradas. Foi um jogo em que também soubemos sofrer. De certeza que o Braga vai ter de saber sofrer em alguns momentos do jogo. Penso que também noutros momentos vai estar por cima. É aproveitar esses momentos.

É verdade que sofreram dois golos, mas marcaram três e venceram. Que fragilidades tentaram explorar no Nottingham Forest? Nós tentámos explorar mais o jogo físico, porque sabíamos que ele estavam desconfiados naquele momento, entre a equipa. Não estavam com muita confiança entre si. Não estavam com grande confiança coletivamente e individualmente, devido ao momento em que se encontravam, e tentámos explorar.

Nós vínhamos de duas vitórias e estávamos invictos na Liga Europa. Estávamos num bom momento. Isso também ajudou muito. E tentámos seguir o que tínhamos vindo a fazer desde então.

Neste momento, tanto o Braga como o Nottingham Forest são equipas que estão em momentos frágeis, ajustando aos objetivos de cada um. Os ingleses em risco de descer e o Braga acaba de perder a possibilidade de conquistar dois troféus. Isso pode influenciar? A Liga Europa pode ser uma espécie de tábua de salvação para as épocas de ambos os clubes? Sim, sim, sem dúvida. Neste caso, o Braga está um bocado afastado da luta pelo título, a nível da Liga. Agora na Taça da Liga, ficou em segundo lugar frente ao meu Vitória. Foi eliminado da Taça de Portugal. De certeza que eles vão dar uma resposta em grande e de certeza que o grupo está mais concentrado para o próximo jogo, para dar uma resposta positiva. Isso também conta muito.

Mas vai ser um jogo diferente, porque o Braga vive um momento bom na Liga Europa. E vai apanhar uma equipa muito forte, se calhar das mais fortes da competição. E vai ser um bom jogo de assistir, sem dúvida.

O Dani dizia ainda agora "o meu Vitória". Tendo sido formado, precisamente, no Vitória, por quem vai estar a torcer neste jogo? Sem dúvida que vou estar a torcer para a equipa portuguesa, como é óbvio. Mas estando no Midtjylland, também tenho de olhar muito para o meu lado e talvez um empate fosse bom.