“O meu pai dizia que era uma máquina”: Yazalde sobre o Yazalde que se estreou no Sporting há 55 anos

25 jan, 2026 - 09:00 • Hugo Tavares da Silva
O pai de Yazalde queria dar-lhe um nome de jogador quando nasceu em setembro de 1988. Jaime Graça, que foi jogador e que também tem nome de figura importantíssima do nosso futebol, hesitou entre Suker, Yazalde e outro que o agora futebolista do Anadia não se lembra.
“Decidiram-se por Yazalde”, conta a Bola Branca. “Foi o melhor marcador de sempre no campeonato português, o Chirola, era argentino. Foi um dos melhores pontas de lança.”
A lição está bem estudada, claro, afinal levou para a vida a responsabilidade de fazer lembrar uma lenda que meteu 46 golos numa edição da liga. Nem Eusébio, nem Jardel. Este domingo celebram-se os 55 anos da estreia de Héctor Yazalde no Sporting. Aconteceu no Morumbi, em São Paulo, substituindo Chico no início da segunda parte. Os brasileiros venceram por 2-1.
“O meu pai dizia que o Yazalde era uma máquina”, partilha, mencionando quem que, tal como ele, também jogou no Rio Ave. “Eu via vídeos do Yazalde no YouTube”, diz ainda este avançado com nome de avançado, cumprindo a profecia do pai.
Apesar do encanto, nem tudo era futebol para Jaime Graça, que não o magriço, o pai de Yazalde, que não Héctor. “Ele era muito exigente com a escola, era sempre para tirar boas notas. Quando tirava más notas, lixava-me sempre. Foi sempre uma preocupação para o meu pai, estar sempre bem na escola”, conta.
Yazalde, um luso-guineense de 37 anos, fez 162 jogos na primeira divisão portuguesa, em clubes como Rio Ave, Belenenses, Gil Vicente, Olhanense, Beira-Mar e SC Braga. Não é pouca coisa. Depois de um interregno de três anos, decidiu voltar a jogar e assinou pelo Anadia, da Série B do Campeonato de Portugal.
“Eu não tinha acabado a carreira. Foi opção, escolha. Tinha propostas e não aceitava. Queria esperar. Depois, foi um ciclo”, explica assim a ausência do nosso futebol. “As coisas foram andando até que cheguei a este ponto. Se fosse hoje, certamente faria bastante diferente. Mas aprendemos com os erros, não é? É uma aprendizagem. Uma pessoa cresce a nível mental. Resiliência.”
Longe do futebol profissional e dos relvados, Yazalde nunca deixou de treinar, nunca deixou de fazer o que mais gosta. “Estou muito feliz por ter voltado a jogar. As coisas acabaram por acontecer, assinei com o Anadia. Estou muito contente por estar aqui. Apesar de não ter tido muitos minutos, vou continuar a trabalhar como sempre fiz, dando o máximo.”
Ele sabe o que pode fazer, avisa. Falta ritmo de jogo, concede. Este jornalista dá conta do óbvio: o ritmo de jogo vem com o jogo. Mas a humildade desarma a ideia: “Era o ideal, mas tenho de esperar pela oportunidade. Estando bem fisicamente, sei o que posso fazer, ainda posso ser bastante útil no Campeonato de Portugal. Estou num contexto de equipa, há opções e só tenho de respeitar e dar o máximo.”
Yazalde – que musicalidade linda neste nome, não é? – voltou a sentir-se jogador e isso tem o valor das coisas valiosas. “É a melhor profissão do mundo. Quando fazemos o que gostamos e temos prazer, não parece trabalho.”
Agora, neste regresso improvável para quem considerava que ele já estava fora do radar, Yazalde quer divertir-se “com responsabilidade”, quer jogar e meter golos. Quer ser importante, esse sentimento tão cristalino e inevitável para quem está no desporto. É como a sombra. “Tenho gente à minha frente e vou continuar a trabalhar. Sempre que for chamado, vou tentar dar o máximo e tentar ajudar a equipa a conseguir os objetivos.”
Este avançado, que tem um irmão na II Liga no Farense, Jaiminho ou Jaime Pinto, não jogava desde 2021/22, quando representou o CSC 1599 Selimbar, da 2.ª divisão da Roménia. Antes disso, lá fora, enfiou-se nas camisolas de Astra Giurgiu, Gaz Metan e Hermannstadt da Roménia, Qabala do Azerbaijão e Najran da Arábia Saudita. A carreira começou no Varzim, onde cumpriu a formação.
“Vivia na Póvoa. A minha infância foi muita rua, a jogar à bola, sempre a brincar na rua, uma coisa que hoje já não existe tanto”, lamenta. “A minha infância foi sempre a jogar com os meus amigos nos ringues ou a meter duas balizas em qualquer sítio. Se não havia bola, as garrafas faziam de bola.”
O pretexto para a entrevista a Yazalde Gomes Pinto foi a estreia de Héctor Casimiro Yazalde no Sporting, no dia 25 de janeiro de 1971. Faz este domingo 55 anos. O contrato foi assinado dias antes, reivindicando uma vitória importante dos leões contra o suposto interesse de clubes como Valência, Lyon, Santos, Nacional de Montevideo e Boca Juniors, onde sempre sonhou jogar.
“Embora realizando excelente exibição, o Sporting não pôde impedir a vitória do São Paulo, por 2-1”, pode ler-se no “Diário de Lisboa” do dia seguinte. A crónica destaca o trabalho de Nelson a tentar travar Gerson, um senhor com um pé esquerdo dourado, campeão do mundo em 1970. Dinis, que atirou uma bola à trave, também mereceu destaque na crónica.
Sobre o estreante, um mago do golo no Independiente que sonhava ser médico e jogar na Bombonera, escreveu-se: “[Héctor] jogou na segunda-parte e agradou. Parece tratar-se, efetivamente, de um jogador com grandes recursos e de fácil adaptação ao futebol português”.
Apesar do debute auspicioso, o regulamento e as vagas para estrangeiros ocupadas não permitiram a Yazalde jogar até ao início da nova temporada. Então, lá ia para a vida boa com Damas e Laranjeira. Também do outro lado da Segunda Circular havia amigos, como Eusébio, Humberto Coelho e Toni, com quem chegou a jantar depois de os defrontar em dérbis.
Memória
Quando chegou a Portugal, pode ler-se nas escrituras de Rui Miguel Tovar, o avançado sul-americano declarou: “Quero marcar uma época no futebol português”. Olé.
“Na estreia oficial, demora um, dois, três, quatro, cinco, seis minutos a encontrar o caminho da baliza”, relata Tovar, um tertuliano desta rádio. “Pobre Boavista (4-1). Antes do intervalo, 2-0 de Yazalde. O futuro está mais que garantido. Três dias depois, a estreia europeia corre-lhe às mil maravilhas com um golo aos noruegueses do Lyn, em Alvalade (4-0), para a Taça das Taças. A semana acaba com um 2-1 no D. Manoel de Melo, casa do Barreirense. Adivinhe lá quem assina o resultado final? Ah pois é. Chirola está em todas.”
Como futebolista do Sporting, Yazalde logrou coisas diversas: jogar um Mundial (1974) – marcou ao Haiti, seleção que regressa este verão ao torneio –, ganhar a bota de ouro (1973/74) – recebeu-a em Paris, no último jogo pelo Sporting, contra o PSG de Cruijff–, com os tais 46 golos, e inventar-se como fábrica de saliva para os nostálgicos sportinguistas.
Cresceu na Villa Fiorito, um bairro de Buenos Aires onde 14 anos depois apareceria um tal de Diego Armando Maradona. Vendeu jornais e fruta nas ruas antes de ganhar o direito a lutar pelo sonho de bater na bola contra balizas. E assim ganhava umas coras, ou umas chirolas como dizem por lá, daí a alcunha.
Retirando o pó dos arquivos, os dados são admiráveis: em 131 jogos com o leão à frente do coração, Yazalde fez 126 golos, 50 deles em 1973/74, quando ajudou o Sporting a conquistar a dobradinha.
O homem “muito sensível e humano”, como confessou o companheiro Tomé, era também muitíssimo generoso. “Quando acabavam os treinos do Sporting, havia sempre uns meninos pobres à porta do campo e ele dava-lhes sempre moedas boas”, revelou ainda Tomé sobre o homem que partiu cedo demais, aos 51 anos.
E revelou mais, em conversa com Rui Miguel Tovar: “Antes dos jogos, era costume haver um carro como prémio para o autor do primeiro golo. Como o Chirola era quase sempre o vencedor e já tinha um BMW bordeaux que adorava, ele fazia papelinhos e sorteava o carro pelos companheiros durante o treino do dia seguinte. Quando não era um carro, era um almoço do Gambrinus”.