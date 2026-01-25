“O meu pai dizia que era uma máquina”: Yazalde sobre o Yazalde que se estreou no Sporting há 55 anos

O pai de Yazalde queria dar-lhe um nome de jogador quando nasceu em setembro de 1988. Jaime Graça, que foi jogador e que também tem nome de figura importantíssima do nosso futebol, hesitou entre Suker, Yazalde e outro que o agora futebolista do Anadia não se lembra.

“Decidiram-se por Yazalde”, conta a Bola Branca. “Foi o melhor marcador de sempre no campeonato português, o Chirola, era argentino. Foi um dos melhores pontas de lança.”

A lição está bem estudada, claro, afinal levou para a vida a responsabilidade de fazer lembrar uma lenda que meteu 46 golos numa edição da liga. Nem Eusébio, nem Jardel. Este domingo celebram-se os 55 anos da estreia de Héctor Yazalde no Sporting. Aconteceu no Morumbi, em São Paulo, substituindo Chico no início da segunda parte. Os brasileiros venceram por 2-1.

“O meu pai dizia que o Yazalde era uma máquina”, partilha, mencionando quem que, tal como ele, também jogou no Rio Ave. “Eu via vídeos do Yazalde no YouTube”, diz ainda este avançado com nome de avançado, cumprindo a profecia do pai.

Apesar do encanto, nem tudo era futebol para Jaime Graça, que não o magriço, o pai de Yazalde, que não Héctor. “Ele era muito exigente com a escola, era sempre para tirar boas notas. Quando tirava más notas, lixava-me sempre. Foi sempre uma preocupação para o meu pai, estar sempre bem na escola”, conta.

Yazalde, um luso-guineense de 37 anos, fez 162 jogos na primeira divisão portuguesa, em clubes como Rio Ave, Belenenses, Gil Vicente, Olhanense, Beira-Mar e SC Braga. Não é pouca coisa. Depois de um interregno de três anos, decidiu voltar a jogar e assinou pelo Anadia, da Série B do Campeonato de Portugal.