Rio Ave atinge mil jogos na I Liga. "Faz parte, indiscutivelmente, dos clubes com carimbo de primeira divisão"

Carlos Brito dá os parabéns ao Rio Ave pelo iminente milésimo jogo na I Liga, a cumprir no domingo, na receção ao Famalicão. Numa altura em que, de forma inesperada, a equipa dá por si a lutar por não descer, o treinador afirma que, ao fim de 31 presenças, os vila-condenses já são clube de primeiro escalão.

"Os meus parabéns para o Rio Ave por esse número redondo e importante", declara o treinador, em entrevista a Bola Branca.

São 999 partidas de I Liga para o Rio Ave, mil a partir de domingo. Carlos Brito esteve no banco em 298 delas, praticamente um terço (29,8% de mil). É o treinador dos rio-avistas com mais jogos na primeira divisão — é o treinador dos rio-avistas com mais jogos (366), ponto final.

"Independentemente de, numa ou outra situação ter descido — e num passado até recente, porque também não está imune a isso, obviamente —, eu creio que o Rio Ave faz parte, indiscutivelmente, daqueles clubes com carimbo, permitam-me a expressão, de I Liga", destaca.

Para Carlos Brito, também significa "muito" fazer parte da história do Rio Ave de forma decisiva, não só como treinador, mas também como jogador: "Acho que fui sempre um profissional do qual as pessoas gostavam, principalmente os sócios e os adeptos. (...) O meu papel na I Liga com o Rio Ave, de facto, é muito significativo e, por isso, também registro esse número redondo como uma mais-valia para o clube."

Dezassete anos de ligação

Carlos Brito representou apenas três clubes enquanto jogador profissional: Boavista, Salgueiros e Rio Ave. "Indiscutivelmente", sente-se "boavisteiro, salgueirense e rio-avista".

"São três clubes que fazem parte da minha vida e eu faço parte da vida deles também", vinca.

A ligação ao Rio Ave começou em 1990/91, quando o jogador Carlos Brito deixou o Salgueiros, rumo a Vila do Conde. Em 1996, pendurou as botas e pegou no bloco de notas, para ser adjunto de Henrique Calisto. Os maus resultados sucederam-se, porém, e a mudança tornou-se inevitável.

"Eu só ia fazer a transição do professor Henrique Calisto — um excelente profissional, um excelente treinador, que foi bastante pouco bafejado pela sorte. (...) Aliás, creio que até foi o professor Henrique Calisto que sugeriu o meu nome, que tinham uma pessoa lá dentro do clube que podia dar a sequência. Agora, a direção, na altura liderada pelo professor Paulo Carvalho, estava, e bem, à espera de um outro treinador", conta.

Algo que nada incomodou Carlos Brito: "Eu tinha acabado de ser jogador há meia dúzia de meses e, se dissesse que me sentia com grandes capacidades para ser treinador nessa altura, estaria a mentir. Isso hoje já é um bocadinho moda. O treinador faz sete, nove, dez jogos ou até uma época e já está preparado para tudo, para treinar em todo lado, as primeiras divisões todas, não é? Eu não me sentia assim."

Uma recuperação histórica

O técnico recorda o primeiro jogo, uma derrota, por 2-0, com o Gil Vicente, a 12.ª de uma série de derrotas na Liga. A partir daí, houve uma viragem.

"Depois, fomos fora ao [Vitória de] Setúbal e conquistámos um ponto. Aquilo para nós foi uma alegria imensa. Foi o quebrar de um ciclo de 13 derrotas consecutivas [uma para a Taça de Portugal]. Conquistar um ponto onde já estava tudo perdido... Praticamente perdido, não é? Porque não estava, afinal não estava", relembra.

O Rio Ave, que quando Carlos Brito assumira tinha dois pontos, e que terminara a primeira volta com sete, longe dos lugares de manutenção, lançou-se para uma segunda volta histórica: sete vitórias em 17 jornadas, dez empates, três derrotas apenas e uma classificação final dois pontos acima da linha de água. A transição ia ser de uma semana. Tornou-se o início de uma nova etapa na longa ligação.

"Sem sombra de dúvidas que é um registo do qual guardo com recordação e com saudade", assume o treinador, à Renascença.

Há um episódio que Carlos Brito guarda com especial carinho.

"Tivemos o jogo do Leiria-Rio Ave, já no final da época. E à entrada da ponte de Vila do Conde, logo a seguir a Azurara, quando se entra em Vila do Conde, havia um manancial de gente... À sua dimensão, o clube tinha sido campeão da I Liga. A camioneta não conseguiu atravessar a ponte e, olhe, se houvesse telemóveis, e se houvesse as tecnologias que agora há, iria ver, de facto, uma coisa impressionante", relata.

Esperança para o que aí vem

O Rio Ave volta a estar, esta época, numa situação complicada.

A equipa de Sotiris Sylaidopoulos terminou a primeira volta num confortável 11.º lugar. No entanto, após uma sequência de seis derrotas seguidas, ainda por interromper, dá por si em 15.º, dois pontos apenas acima da linha de água e numa luta que, sete jogos atrás, parecia não ser a sua: a da permanência.

Para Carlos Brito, que se inspira na recuperação de 1996/97, há esperança: "O Rio Ave pode estar numa jornada, em duas jornadas, já mais cá para cima, como pode também descer mais um pouco. Mas está na luta. E eu não creio, de todo, que o Rio Ave, apesar destas derrotas, que têm o seu peso, [esteja condenado]."

"Para o Rio Ave, nesta altura, é [importante] quebrar esse ciclo de derrotas. Não sei se depois sai com uma vitória ou com um empate, mas, pelo menos, é importante", sublinha o antigo treinador rio-avista.

Um sinal de esperança para o futuro pode ser a contratação do antigo defesa-central internacional português Bruno Alves (que passou por Varzim, FC Porto, Zenit, Fenerbahçe, Parma, entre outros), anunciada esta sexta-feira, para o cargo de diretor técnico.

Onde estão os jovens?

A instabilidade do Rio Ave não se limita às quatro linhas.

No dia 18 de fevereiro, Evangelos Marinakis, que também é dono do Olympiacos, admitiu que rejeitara propostas mais altas por Clayton e André Luiz, do Rio Ave, para reforçar o clube grego, o seu grande amor.

Carlos Brito rejeita abordar esse assunto, no entanto: "Não estou aqui para polémica nenhuma, era o que mais faltava."

Ainda assim, e embora sublinhe que quem está na direção é quem manda, aponta um "contrassenso" à atualidade do clube.

"As pessoas podem e mandam e fazem aquilo para entender, mas com mais campos, com mais condições para todos os escalões, e quando a formação é extremamente importante, o que é que acontece? Cada vez menos tem jogadores no plantel principal", lamenta o técnico, que lançou talentos como Miguelito e Fábio Coentrão.

Os jovens portugueses que integram o plantel principal do Rio Ave são: o guarda-redes Pedro Virgínia, formado entre Arsenal e FC Porto, e os defesas João Tomé, formado no Benfica, e Loeonardo Buta, no Braga.

"Tem mais meia hora de Bola Branca?"

De qualquer modo, assinala Carlos Brito, que festejou e lamentou com o clube, "a história do Rio Ave é feita de mais alegrias do que tristezas".



Para isso, e para esta constância na I Liga, muito contribuíram muitos nomes, uns mais públicos, outros mais anónimos: "Ninguém tem presente sem ter passado. Passou lá muita gente, passaram muitos diretores por mim, pessoas importantíssimas, que se hoje o Rio Ave ainda existe, deve essencialmente a eles."

"Tanta gente. Em primeiro lugar, e por aquilo que é reconhecido por todos os vila-condenses, rio-avistas, o engenheiro Mário Almeida. Depois, temos um conjunto de presidentes que passaram por aí, de diretores, como eu lhe disse. O engenheiro Paulo Carvalho, o dr. Carlos Costa, o sr. António Ramos, o sr. Maia... E esses presidentes tinham gente à volta, mais no anonimato, que eram muito ao Rio Ave", enaltece.

"Desde o roupeiro que tivemos, muito carismático no Rio Ave, um senhor que era praticamente o secretário do clube, também com muitos anos.... O Rio Ave vivia com dificuldades, mas, na verdadeira aceção da palavra, não nos faltou nada. E houve gente que, de facto, tinha muita vontade e deu muito ao Rio Ave", acrescenta.



Carlos Brito prefere não continuar a lista, até porque "são tantos" os nomes que, refere, demoraria "meia hora" a dizer os que se lembra — e "seria tremendamente injusto" para aqueles de quem não se recordaria.

São muitos nomes, numa ligação de 17 anos, com 298 jogos de I Liga, quase um terço do total de mil que o Rio Ave completará, no domingo, diante do Famalicão, no Estádio dos Arcos, a partir das 20h30.