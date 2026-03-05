Não bebem álcool, treinam artes marciais e não vêm pelo jogo: quem são os ultras estrangeiros que invadem os estádios portugueses?

Redes que elevam a geografia para patamares mais complexos e que aumentam a probabilidade de haver cruzamentos entre as várias alianças. De repente, um jogo aparentemente inofensivo, numa cidade aleatória, pode implicar um risco de segurança maior. E foi precisamente isso que aconteceu em Guimarães. Em agosto de 2022, em jogo a contar para as pré-eliminatórias da Liga Conferência da UEFA, os croatas do Hajduk Split deslocaram-se à Cidade de Berço para defrontar o Vitória. Do futebol pouco ficou na memória. Da noite de pânico que levou a mais de 150 adeptos croatas detidos os vimaraneses não esquecerão.

Entre eles, noticiava-se na altura, estavam elementos da claque do Benfica No Name Boys, que tinham inclusivamente intenção de transportar a violência num confronto com adeptos do FC Porto na cidade Invicta. Tal não chegou a acontecer, numa espécie de rivalidade por transferência, e que pode nascer – e manter-se – das formas mais inesperadas possíveis.

O Comissário Vítor Patrica dá um exemplo: "Em Madrid, para além do jogo Real Madrid-Benfica, tivemos, no dia anterior, um jogo entre o Atlético de Madrid e o Club Brugge, da Bélgica. Sabíamos que os adeptos do Benfica, no passado, já tinham tido confrontos com os adeptos do Brugge e também com os do Atlético de Madrid, e isso trazia aqui um risco acrescido a esta deslocação. E eles não se esquecem. Uma situação que ocorre num determinado momento fica quase para a vida. Essa animosidade fica e vão esperando pela melhor oportunidade para alcançar os seus intentos, chegar a confrontos com esses adeptos. Em 99% das vezes não conseguem, mas vão tentando", conta a Bola Branca.

E se a taxa de sucesso a evitar problemas é tão alta, muito pode o adepto comum agradecer à polícia. "O nosso trabalho é conhecer esses adeptos estrangeiros, monitorizá-los, perceber a forma como operam, a forma como se movimentam, como se vestem, aquilo que pretendem fazer, quais são as suas rivalidades, quais são os seus intentos", explica o Comissário Vítor Patrica, num trabalho feito em ligação entre Unidade Metropolitana de Informações Desportivas (UMID) do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, os Spotters e ainda autoridades estrangeiras, em intercâmbio de informações.

Uma rede com fluxo de informação constante, mas que tenta ser invisível ao adepto comum. Mas para esse também há sugestões: "O que a PSP aconselha aos adeptos que constituem a maioria, que não causam problemas e só querem desfrutar de um bom espetáculo, é que cumpram sempre todas as indicações dadas pela PSP e pelos clubes. Que, em determinados locais, não se façam trajar tanto com camisolas ou cachecóis do seu clube, para não estarem demasiado expostos a possíveis furtos, roubos ou agressões de outros adeptos", aconselha Vítor Patrica.

E conclui com aquilo que todos deveríamos querer. "Aquilo que se pretende é que os espetáculos desportivos sejam isso mesmo: espetáculos desportivos em que todas as pessoas, todas as faixas etárias, possam deslocar-se a um estádio ou a um pavilhão e assistir ao jogo tranquilamente e em segurança".