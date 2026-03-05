Bola Branca
Não bebem álcool, treinam artes marciais e não vêm pelo jogo: quem são os ultras estrangeiros que invadem os estádios portugueses?
05 mar, 2026 - 10:15 • André Maia
Conheça as ligações forasteiras das claques portuguesas e o perfil dos ultras estrangeiros que estão a tornar mais violento o ambiente no futebol em Portugal. Não temem a polícia e a polícia sabe quem são. "O objetivo é estarem o mais aptos possível para confrontos."
Depois de alguns quilómetros de caminhada, era uma espécie de reta da meta. Com o Estádio Santiago Bernabéu mesmo ao virar da esquina, previa-se que o cortejo dos cerca de quatro mil adeptos do Benfica terminasse sem problemas, antes do jogo entre os encarnados e o Real Madrid, na segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Champions.
Eis que, sem nada o fazer prever, a polícia espanhola carrega sobre os adeptos presentes. Há um ferido e gera-se a confusão, com muitos pontos de interrogação pelo meio. O maior de todos pontua a pergunta: porquê? Não houve aparente resposta até ao dia seguinte, momento em que o programa televisivo espanhol "El Chiringuito de Jugones" deixava uma pista.
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Um grupo de cerca de 40 "casuals" croatas, adeptos do Hajduk Split e com boas relações com a claque do Benfica No Name Boys, teria estado na origem dos confrontos com a polícia. Diz a reportagem espanhola que a tentativa de identificação de um desses adeptos foi a pólvora para a confusão. Uma versão que, a Bola Branca, a PSP não confirma: os croatas podem não ter sido a origem do problema. Porém... eles estavam lá e não iam pela beleza do futebol.
"Os No Name Boys têm uma estreita colaboração e ligação, já de há uns anos a esta parte, com a Torcida Split, grupo afeto ao Hajduk Split. E, efetivamente, tínhamos em Madrid a presença de cerca de 40 adeptos croatas desta equipa", confirma à Renascença o Comissário Vítor Patrica, Comandante da Unidade Metropolitana de Informações Desportivas da Polícia de Segurança Pública.
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Mas o que leva 40 croatas a fazer mais de 1500 quilómetros para apoiar um clube que não é o seu? A Bola Branca, a PSP garante que a presença organizada de ultras estrangeiros em jogos de clubes portugueses não é inédita e está mesmo a aumentar. Ainda que não haja números concretos sobre o fenómeno, a Polícia de Segurança Pública conta à Renascença que, nos últimos anos, em dérbis, clássicos e jogos de competições europeias – quer em Portugal, quer no estrangeiro – há sempre a presença de cerca de meia centena de adeptos de clubes internacionais, com os quais existe amizade. E o motivo das presenças não é propriamente o apoio ao clube em si.
"Temos adeptos croatas a irem aos jogos, ao estádio, para efetivamente também apoiarem o Benfica. Aliás, muitos deles são sócios do Sport Lisboa e Benfica. Mas podemos confirmar que, efetivamente, o objetivo principal deles não é irem ver um jogo de futebol. É terem uma presença numerosa fora do estádio e terem capacidade para atacar ou reagir a ataques de equipas adversárias. [...] Esta vinda de adeptos croatas quer a Portugal, quer a outros países europeus, juntamente com adeptos dos No Name Boys, deve-se quase única e exclusivamente a uma demonstração de força, para que estes adeptos tenham uma maior capacidade de causar impacto, de agendar algum tipo de confronto com os adeptos da cidade onde vão jogar, ter uma capacidade de resposta diferente", explica o Comissário Vítor Patrica.
Resposta essa que é direcionada não só para adeptos rivais, mas também para as autoridades, que têm nos estrangeiros um desafio maior. Sem respeito e sem vícios, a PSP descreve à Renascença o perfil de um ultra que é feito para a violência: "Estamos a falar de adeptos de países de Leste que têm, por defeito, uma postura de confrontação com as autoridades, de completa hostilidade. Estamos a falar de indivíduos que não consomem estupefacientes, não bebem bebidas alcoólicas, que no seu dia a dia treinam as mais diversas artes marciais. O objetivo deles é estarem o mais aptos possível para entrarem em confrontos com outros adeptos e eventualmente até com as forças de segurança", conta Vítor Patrica.
E aí, a diferença para os adeptos portugueses é grande e... quase cultural. "Os adeptos portugueses, por maior que seja o risco que representem, dificilmente, após a polícia os abordar e parar, vão reagir. Pode acontecer numa ou noutra situação, mas em regra não o fazem. Estes adeptos, nomeadamente croatas, já é diferente. Quando há uma abordagem policial, vão reagir à polícia, vão procurar agredir polícias", descreve.
Mas nada como um bom professor. Qual formação gratuita, a convivência e o exemplo dado pelos "ultras" estrangeiros está também a contagiar as claques portuguesas a tornarem-se mais violentas. E a PSP já nota a diferença. "Com esta cada vez maior ligação e intercâmbio de adeptos de um lado para o outro, começam a estreitar formas de ser e de estar de um grupo e de outro. Começamos a ver uma maior hostilidade dos adeptos casuals do Benfica, por exemplo. Uma maior capacidade de premeditação daquilo que pretendem fazer, nomeadamente para atacar adeptos rivais, mas também uma maior capacidade de suportarem um controlo policial logo à partida", diz a Bola Branca Vítor Patrica.
E a cor aqui pouco importa: o fenómeno da importação de ultras estrangeiros, diz fonte da PSP, é transversal aos maiores clubes portugueses. No caso do Benfica, os No Name Boys têm aliança com a Torcida Split, claque do Hajduk Split, da Croácia, nascida depois de um acidente que vitimou três adeptos da claque portuguesa na véspera de um jogo entre os dois clubes; ainda nos encarnados, os Diabos Vermelhos têm pacto com os Ultras Granata, maior claque do Torino, de Itália.
Ainda em Lisboa, as relações entre a Juventude Leonina, do Sporting, e a claque Viola Club Settebello, da Fiorentina, de Itália, têm perdido terreno para a boa ligação com as claques dos Go Ahead Eagles, dos Países Baixos. Mais a Norte, os grupos do FC Porto têm amizade com as claques do Bétis de Sevilha, a Lazio de Roma – ambas pela mão dos Super Dragões –, com o Coletivo Ultras 95 a virar-se para a Sampdoria, de Itália. Do Sporting de Braga há referências a relações com os grupos do Rayo Vallecano (Espanha) e Feyenoord (Países Baixos).
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Redes que elevam a geografia para patamares mais complexos e que aumentam a probabilidade de haver cruzamentos entre as várias alianças. De repente, um jogo aparentemente inofensivo, numa cidade aleatória, pode implicar um risco de segurança maior. E foi precisamente isso que aconteceu em Guimarães. Em agosto de 2022, em jogo a contar para as pré-eliminatórias da Liga Conferência da UEFA, os croatas do Hajduk Split deslocaram-se à Cidade de Berço para defrontar o Vitória. Do futebol pouco ficou na memória. Da noite de pânico que levou a mais de 150 adeptos croatas detidos os vimaraneses não esquecerão.
Entre eles, noticiava-se na altura, estavam elementos da claque do Benfica No Name Boys, que tinham inclusivamente intenção de transportar a violência num confronto com adeptos do FC Porto na cidade Invicta. Tal não chegou a acontecer, numa espécie de rivalidade por transferência, e que pode nascer – e manter-se – das formas mais inesperadas possíveis.
O Comissário Vítor Patrica dá um exemplo: "Em Madrid, para além do jogo Real Madrid-Benfica, tivemos, no dia anterior, um jogo entre o Atlético de Madrid e o Club Brugge, da Bélgica. Sabíamos que os adeptos do Benfica, no passado, já tinham tido confrontos com os adeptos do Brugge e também com os do Atlético de Madrid, e isso trazia aqui um risco acrescido a esta deslocação. E eles não se esquecem. Uma situação que ocorre num determinado momento fica quase para a vida. Essa animosidade fica e vão esperando pela melhor oportunidade para alcançar os seus intentos, chegar a confrontos com esses adeptos. Em 99% das vezes não conseguem, mas vão tentando", conta a Bola Branca.
E se a taxa de sucesso a evitar problemas é tão alta, muito pode o adepto comum agradecer à polícia. "O nosso trabalho é conhecer esses adeptos estrangeiros, monitorizá-los, perceber a forma como operam, a forma como se movimentam, como se vestem, aquilo que pretendem fazer, quais são as suas rivalidades, quais são os seus intentos", explica o Comissário Vítor Patrica, num trabalho feito em ligação entre Unidade Metropolitana de Informações Desportivas (UMID) do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, os Spotters e ainda autoridades estrangeiras, em intercâmbio de informações.
Uma rede com fluxo de informação constante, mas que tenta ser invisível ao adepto comum. Mas para esse também há sugestões: "O que a PSP aconselha aos adeptos que constituem a maioria, que não causam problemas e só querem desfrutar de um bom espetáculo, é que cumpram sempre todas as indicações dadas pela PSP e pelos clubes. Que, em determinados locais, não se façam trajar tanto com camisolas ou cachecóis do seu clube, para não estarem demasiado expostos a possíveis furtos, roubos ou agressões de outros adeptos", aconselha Vítor Patrica.
E conclui com aquilo que todos deveríamos querer. "Aquilo que se pretende é que os espetáculos desportivos sejam isso mesmo: espetáculos desportivos em que todas as pessoas, todas as faixas etárias, possam deslocar-se a um estádio ou a um pavilhão e assistir ao jogo tranquilamente e em segurança".