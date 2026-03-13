As camisolas de futebol são assim tão caras? Em tempo de combate à contrafação, fazemos as contas

Os termómetros marcavam apenas oito graus quando o sol se escondeu em Lisboa. Aquela sexta-feira, 29 de novembro de 1980, era de “dérbi eterno”, mas a temperatura e os "menos seis" que a tabela da Liga marcava, afastavam os adeptos do Sporting do velhinho Estádio José Alvalade.



Escrevia o "Diário de Lisboa" na altura que “na melhor das perspetivas, apenas um terço do estádio" encheria, também por causa de outro culpado, presente na parangona. “A televisão é quem esgota Alvalade”, lia-se no diário, que sublinhava que “o frio e o aconchego do lar fazem optar pela via-TV", numa altura em que a caixa mágica começava a agarrar os grandes jogos.

No final, Sporting e Benfica empataram a um golo, num estádio a meio-gás e numa partida que, sem grande estória, ficou para a história. É que mesmo longe de ter a adesão que se previa, e escondida pelo dérbi, foi naquela sexta-feira que abriu a primeira loja oficial de um clube na história do futebol português.

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A Loja Verde não poupou no arranque: fatos-treino, cartazes, autocolantes, cachecóis, meias, calções, até “leões” e medalhões e... camisolas. Foi a partir desse dia que um adepto português podia, finalmente, vestir como os seus ídolos e comprar a camisola do seu clube.



Hoje, quase 50 anos depois, as lojas de clubes multiplicaram-se por todo o país e encontrar um equipamento do clube do coração é mais fácil. Mas também mais caro. Longe dos 54 euros no início do milénio, já há camisolas oficiais a serem vendidas acima dos 100 euros em Portugal, com o preço a ser proibitivo para muitas carteiras.