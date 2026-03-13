Reportagem Bola Branca
As camisolas de futebol são assim tão caras? Em tempo de combate à contrafação, fazemos as contas
13 mar, 2026 - 07:30 • André Maia
A Liga Portuguesa é a quinta com camisolas mais baratas na Europa, mas também a quinta onde o preço pesa mais na carteira. Os adeptos contestam os valores e, com relação direta ou não, a contrafação aumenta. Afinal quanto custa uma camisola de futebol? Bola Branca fez as contas.
Os termómetros marcavam apenas oito graus quando o sol se escondeu em Lisboa. Aquela sexta-feira, 29 de novembro de 1980, era de “dérbi eterno”, mas a temperatura e os "menos seis" que a tabela da Liga marcava, afastavam os adeptos do Sporting do velhinho Estádio José Alvalade.
Escrevia o "Diário de Lisboa" na altura que “na melhor das perspetivas, apenas um terço do estádio" encheria, também por causa de outro culpado, presente na parangona. “A televisão é quem esgota Alvalade”, lia-se no diário, que sublinhava que “o frio e o aconchego do lar fazem optar pela via-TV", numa altura em que a caixa mágica começava a agarrar os grandes jogos.
No final, Sporting e Benfica empataram a um golo, num estádio a meio-gás e numa partida que, sem grande estória, ficou para a história. É que mesmo longe de ter a adesão que se previa, e escondida pelo dérbi, foi naquela sexta-feira que abriu a primeira loja oficial de um clube na história do futebol português.
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A Loja Verde não poupou no arranque: fatos-treino, cartazes, autocolantes, cachecóis, meias, calções, até “leões” e medalhões e... camisolas. Foi a partir desse dia que um adepto português podia, finalmente, vestir como os seus ídolos e comprar a camisola do seu clube.
Hoje, quase 50 anos depois, as lojas de clubes multiplicaram-se por todo o país e encontrar um equipamento do clube do coração é mais fácil. Mas também mais caro. Longe dos 54 euros no início do milénio, já há camisolas oficiais a serem vendidas acima dos 100 euros em Portugal, com o preço a ser proibitivo para muitas carteiras.
Dessa proibição cresceu um fenómeno: estão nas redes sociais, nos grupos de amigos, nas feiras e em vendas ambulantes. A contrafação de camisolas de futebol explodiu nos últimos anos. Os motivos são variados, mas há um que está sempre na ponta da língua dos adeptos: o preço. Mas, afinal, por que é que as camisolas de futebol custam tanto em Portugal? E esse “tanto” é assim tanto? A Renascença fez um raio-x aos preços das camisolas de futebol, por cá e na Europa, e mostra-lhe como os adeptos se viram para outras opções que não as lojas tradicionais, sejam legais ou fora da lei.
As camisolas estão mais caras? Sim, mas na linha da inflação
O preço da primeira camisola do Sporting vendida na velhinha Loja Verde de 1980 perdeu-se no tempo e não há registo do seu valor à época. Mas fazendo uma pequena viagem no tempo através da plataforma Arquivo.pt, conseguimos encontrar o preço mais antigo de que há registo, já em euros: 54,50, era quanto custava a camisola principal dos leões no primeiro ano da nova moeda, em 2002. Três anos depois, em 2005 – há 20 anos –, já custava 65€. Há 10 anos, em 2015, saltou para os 74,99€. Hoje, uma camisola do Sporting, vendida na Loja Verde sem descontos e sem extras de personalização, custa 95€. São mais 40,50€ do que no primeiro ano do euro, mais 30€ do que em 2005 e mais 20€ do que há 10 anos.
Nos rivais, a evolução é semelhante: há 20 anos, em 2005, os “três grandes” partilhavam o preço das camisolas, mesmo sendo vestidos por marcas diferentes (Reebok, Adidas e Nike), no valor de 65€. Dez anos depois, em 2015, o Benfica descolava, com a camisola principal a custar 85€, mais dez do que o FC Porto, que se ficava pelos 74,99€. Hoje, a camisola principal dos encarnados custa 100€ sem descontos e personalizações, a mais cara vendida em Portugal. Os dragões vendem por 90€, a mais barata entre os grandes.
Fora do trio, as subidas são, em alguns casos, ainda mais acentuadas: o SC Braga foi quem aumentou mais o preço dos equipamentos nos últimos 10 anos, com a camisola principal a passar de 49,90 em 2015 para 79,90 em 2025. São 30 euros no espaço de uma década. Os rivais do Minho, o Vitória, vêm logo atrás, subindo dos 68€ para os 85 euros, num aumento de 17 euros no mesmo período.
Resumindo: nos últimos 20 anos, as camisolas dos três grandes do futebol português aumentaram o seu preço, em média, em 46% – em linha com a inflação acumulada em Portugal no mesmo período, que se fixa entre os 47 e os 49%. Já na última década, desde 2015, o aumento fica nos 22%, também em linha com a inflação registada no país, de 22-23%. Como termo de comparação, gigantes europeus como Borussia de Dortmund (34%), Real Madrid (33%), Barcelona (33%), Arsenal (33%) ou Juventus (25%) tiveram aumentos dos preços da camisola principal superiores às três equipas lusas na última década.
Mas juntemos precisamente à equação os clubes estrangeiros: como é que os preços das camisolas de futebol em Portugal se comparam com os outros campeonatos?
Portugal no clube dos mais baratos... mas só os grandes é outro campeonato
322 equipas. 322 camisolas. 322 preços. A Renascença pegou na calculadora e fez contas aos preços das camisolas (apenas equipamento principal, a preço sem desconto e sem personalização) vendidas nas lojas oficiais de todos os clubes das ligas do Top 20 do Ranking da UEFA.
Um desafio que à partida já seria difícil, mas que se dificultou mais nas primeiras curvas da corrida: o ano pode ser 2026, no auge da era digital, mas ainda nem todos os clubes do top 20 da UEFA têm loja online. E há aqueles que a têm, mas com catálogos há muito desatualizados ou inexistentes, como é o caso de... Portugal. No país da Web Summit, a Liga Portuguesa foi uma de apenas oito ligas com equipas que ainda não permitem comprar uma camisola através da loja online do clube. A informação em falta foi completada com recurso a contacto direto com os clubes, mas nem sempre com sucesso (ver rodapé do gráfico seguinte).
Com os números, eis o que nos disse a calculadora:
Feitas as contas, as camisolas da Liga Portuguesa têm o quinto preço médio mais baixo das ligas do Top 20 da UEFA. Se um adepto quiser comprar uma camisola de um clube português, irá gastar, em média, 71,09€, longe do topo de 110,84€ da Suíça e abaixo do valor médio dos 20 campeonatos, de 80,10€.
Os motivos são tão variados quanto os preços registados. Podem ir desde a grandeza dos clubes e das ligas – no top 5 há quatro campeonatos dos chamados Big Five -, ao poder de compra (ou falta dele) em cada país - olá, Suíça e Espanha - até às marcas responsáveis pela manufatura dos equipamentos – Portugal tem 9 clubes vestidos pelas três maiores marcas do mercado (Adidas, Nike e Puma), contra os 12 e 11 de Inglaterra ou Alemanha.
Este último fator tem notória preponderância em Portugal: a camisola principal mais cara da Liga Portuguesa é a do Benfica, manufaturada pela Adidas e vendida por 100€. Na ponta contrária está o Moreirense, equipada pela menos mediática e portuguesa CDT, com um preço de 55€. Um é quase metade do outro, a 45€ de distância. Só Suécia, Noruega e Turquia têm disparidades maiores nos preços das camisolas mais caras e mais baratas dos respetivos campeonatos.
Essa disparidade em Portugal não é sentida apenas nas lojas dos clubes. Sempre na ponta da língua como um dos problemas crónicos do futebol português, o desequilíbrio entre os chamados “Três Grandes” e os restantes é também fortemente sentida no preço das camisolas. Os equipamentos principais de Sporting, FC Porto e Benfica são vendidos, nesta época, a um preço médio de 95€. O preço médio dos restantes clubes fica-se pelos 66,31€, praticamente a 30 euros de distância.
O desequilíbrio ajuda, obviamente, a que Portugal entre no clube das “ligas mais baratas” do Top 20. Mas num país onde quase 95% dos portugueses são adeptos de apenas três clubes – sondagem Intercampus de 2019 –, e logo os mais caros, o retrato pode ficar enviesado. Pegamos novamente na calculadora: Bola Branca analisou então apenas os preços das camisolas dos maiores clubes de cada país (em dimensão, mediatismo e afluência). Portugal dispara.
Analisando apenas os maiores clubes de cada país, Portugal entra no top 10 e passa a ser o 9.º campeonato com camisolas mais caras na Europa. Face à lista anterior, a Liga Portuguesa – a par da escocesa – regista mesmo a maior subida, com uma escalada de oito posições.
Ficando Portugal representado apenas por Sporting, FC Porto e Benfica, o preço médio de uma camisola sobe dos 71,09€ para os 95€, valores muito semelhantes aos praticados nas maiores ligas do mundo. Um adepto de um dos grandes portugueses pagará, em média, apenas menos três euros do que um adepto de um dos Big Six da Liga Inglesa ou menos quatro euros do que um adepto de Real ou Barcelona, na Liga Espanhola.
Preços semelhantes... salários diferentes. O preço na etiqueta das camisolas pode não mudar muito, mas o dinheiro que cada adepto tem na carteira é bastante diferente. O que muda se juntarmos os dois mundos?
Relacionando os preços médios das camisolas de futebol com o salário médio de cada país analisado – dados do Eurostat –, Portugal salta para o top 5, através dos cálculos feitos pela Renascença.
Comprar uma camisola de futebol da Liga Betclic pesa 4% do salário médio de um adepto português, mais do dobro do peso que uma camisola tem no salário de um adepto neerlandês, por exemplo.
Mas as contas ficam ainda mais caras: fechando a relação entre o salário médio de cada país e apenas os preços das camisolas de clubes grandes, Portugal sobe mais um degrau.
Portugal é o quarto país do Top 20 da UEFA onde uma camisola de um clube grande pesa mais no salário médio. Os adeptos de Sporting, Benfica e FC Porto – a maioria da população portuguesa –, gasta, em média, 5,36% do seu salário quando compra uma camisola de futebol de um destes três clubes.
Em termo de comparação: quando um adepto alemão do Bayern de Munique ou do Borussia de Dortmund compra uma camisola de um destes clubes, gasta, em média, 2,60% do seu rendimento mensal. Um adepto espanhol de Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid gasta 4,15%.
Os números podem dizer mais sobre os salários praticados em Portugal do que propriamente sobre o preço das camisolas. Mas os adeptos perguntam: porquê estes preços? As marcas respondem.
Uma camisola de futebol: mais do que um pedaço de tecido
As grandes marcas de vestuário desportivo chegaram a Portugal pela mão do FC Porto, em 1975. O casamento foi entre os dragões e a Adidas, que viria a assinar também com o Benfica três anos depois, em 1978, já depois de os encarnados terem vestido Lacoste em 1971. O Sporting só fechou com um gigante mais tarde, em 1981, com a Puma, depois de um ano a ser vestida pela mais modesta Cosmos.
Não se sabe por que valores foram fechadas as parcerias entre clubes e marcas nesses longínquos anos, mas mais de 50 anos depois os números estão aí: de acordo com a consultora Football Benchmark, a Adidas pagou ao Benfica cerca de 11 milhões de euros para vestir os encarnados em 2023/2024. Na mesma época, a New Balance quase chegava aos sete milhões para equipar o FC Porto, enquanto o Sporting recebia 4,6 milhões por parte da Nike.
No total, a fazer fé nos números da Football Benchmark, as marcas pagaram mais de 20 milhões de euros aos três maiores clubes portugueses em 2024 para os poderem equipar. Um valor e uma responsabilidade que pesam também no preço final de uma camisola.
“O preço de uma camisola de futebol é mais do que o preço do seu custo de produção. No preço final estão incluídos não só os custos dos materiais de alta qualidade que compõe a camisola e todos os custos da cadeia de produção, controlo de qualidade e distribuição da mesma, mas também uma série de outros fatores”.
Quem o diz à Renascença é a União de Marcas, a associação que reúne informalmente desde 2001 mais de duas dezenas de grandes marcas de vestuário com presença em Portugal. Entre elas, por exemplo, estão Nike, Adidas, Puma, Sporting ou FC Porto. É a associação que nos explica que fatores extra, para além dos mencionados, pesam nos preços dos equipamentos.
"Em primeiro lugar, há todo o custo de investigação e desenvolvimento tecnológico em que a marca fabricante investiu para produzir um produto com uma tecnologia inovadora (antitranspirante, ultraleve, entre outras); depois, há os custos dos registos do desenho/modelo exclusivo e registos da patente da nova tecnologia associados a essa camisola; há também os custos relativos ao patrocínio da equipa de futebol ou da seleção nacional em causa; os custos de promoção e publicidade; os custos que correspondem à própria margem do lojista revendedor; e por fim os custos legais de defesa dos direitos de propriedade industrial, entre muitos outros”, explica a União de Marcas a Bola Branca.
Todos estes domínios – todos eles bastante caros – pesam no momento de decidir um preço final. Cingindo-nos à peça de roupa em si, a Renascença questionou as marcas sobre quanto é que custa em concreto produzir uma camisola de futebol. Não foi dada uma resposta com números diretos, mas uma reportagem da BBC de novembro de 2025 deixou uma pista.
À televisão britânica, Rob Warner, ex-designer de equipamentos de Puma e Umbro, explicava que “o custo de produzir uma camisola oficial (réplica) é aproximadamente de 10 libras”, o equivalente a cerca de 11,50€, ficando a marca com perto de 70% da margem de lucro.
Mas o mesmo Rob Warner alinhava o motivo do preço final com a União de Marcas portuguesa: “O custo de fabricar uma camisola é maior do que o custo das peças que a compõem", adicionando uma metáfora quase perfeita na entrevista à BBC. “Uma pessoa não entra num restaurante, pede um bife e diz: ‘Não vou pagar 20 libras por isso, quando posso comprar um bife por 4 libras no supermercado'. A pessoa não está a pagar só o bife, está a pagar pelo bife, pelo ambiente, está a pagar pelo chef que o cozinhou".
Passando a alegoria alimentar para têxtil, o bife de quatro libras que o cliente sugere como alternativa é uma espécie de equivalente a uma camisola contrafeita no mundo da moda desportiva. Mas preferem os adeptos comer um bom e verdadeiro bife de chefe ou basta-lhes um de menor qualidade?
A camisola é falsa? Os jovens não estão preocupados... ao contrário da Liga
Scroll acima, scroll abaixo, de swipe à esquerda ou à direita, escondidas atrás da próxima story ou numa publicidade no reel ou TikTok seguinte. É quase impossível não se tropeçar numa “loja” de camisolas de futebol falsificadas nas redes sociais em Portugal. O fenómeno viu a sua explosão nos últimos anos e a oferta é para todos os gostos. Há páginas que apostam na imagem, em produções cada vez mais apuradas em vídeo; outras proclamam promoções enérgicas, ao estilo “leve três, pague duas”; muitas delas viram-se para influencers, de maior ou menor dimensão, para colaborações de promoção à página.
Bola Branca cruzou-se com dezenas e dezenas destas páginas, espalhadas pela rede social Instagram. De dezenas de milhares de seguidores e posts regulares, a negócios com apenas umas centenas de fiéis e poucas atualizações, foram enviados convites a várias destas páginas. Apenas uma respondeu de volta.
Diogo, nome fictício, tem uma “loja” no Instagram desde 2018. A base de seguidores, ainda que não seja das maiores, já está na roda dos milhares, mas nem isso evita as dificuldades no negócio: está parado neste momento, sendo mais um hobby do que outra coisa. E foi precisamente assim que começou.
“O futebol sempre foi a minha grande paixão e materializou-se nas camisolas de futebol. Era uma forma de guardar para mim pedaços da história. A partir de uma certa idade, comecei a aumentar a minha coleção e muitos amigos e colegas que me viam com as camisolas perguntavam-me onde é que eu as comprava. Comecei a arranjar principalmente para eles, familiares e amigos. Como vi que tinha bastante procura e tinha muitos pedidos, decidi criar uma página numa rede social”, conta Diogo à Renascença.
Mas porque não alimentar essa paixão com camisolas originais, compradas em loja? “Acho que é uma realidade no nosso país: os preços das camisolas são altíssimos. E isso obrigou-me a procurar formas de as comprar a um preço mais aceitável, fossem camisolas usadas, ou de outras épocas”.
Foi nessa pesquisa, ainda antes de abrir a página, que Diogo encontrou os primeiros fornecedores. A princípio, só comprava para a coleção pessoal. Mais tarde comprava também para os outros. E o motivo desses “outros” era o mesmo: “O aumento da procura está relacionado com o preço alto das camisolas oficiais, sim. A resposta é sim. Mas não só, até diria que esse não é motivo principal. Para mim, o que levou a este boom é principalmente a quantidade de oferta que existe e a qualidade que essa oferta demonstou ter”, explica.
Os motivos não comovem os responsáveis do futebol e as marcas. Num mês em que a Liga Portugal avançou de uma das formas mais musculadas até agora no combate contra a contrafação, com a apresentação de uma participação criminal contra mais de 70 páginas de redes sociais de venda de camisolas contrafeitas, o diretor executivo da Liga não fica sensibilizado pelos argumentos.
“Não há nenhum motivo que justifique a prática de um crime, muito menos um crime deste tipo de contrafação. Não há justificação nenhuma que se possa arranjar para justificar a prática de crimes de contrafação. E nessa medida, o preço das camisolas é irrelevante. Estão a ser praticados crimes que não podem ser praticados”, afirma à Renascença Paulo Rozeira.
Os crimes de que fala o diretor executivo da Liga Portugal são, essencialmente, os crimes de contrafação e de venda de produtos contrafeitos – artigos 320.º e 321.º, respetivamente, do Código da Propriedade Industrial. Crimes esses que, garante a União de Marcas a Bola Branca, estão a esventrar a indústria.
“É difícil calcular com exatidão qual o valor perdido pelas marcas com o fenómeno da contrafação. [...] Certo é que os danos causados são elevadíssimos. Uns patrimoniais, na medida em que as marcas deixam de comercializar os seus produtos originais, mas também elevados danos não patrimoniais derivados da afetação do bom nome e do prestígio das marcas”, escreve o organismo em resposta à Renascença.
Diogo pode não ser o melhor exemplo para demonstrar a conversão de clientes do lado lícito para o ilícito, mas deixa alguns números. No pico do negócio, aposta que recebia, por mês, “cerca de 50 contactos” de clientes interessados em comprar camisolas. Garante que nem metade deles efetivava a compra. “No meu melhor mês devo ter feito negócio com 10-15 pessoas”. E valores? Variam consoante o número de camisolas pedido na encomenda, o tipo de camisola (atual, retro, personalizada), e o fornecedor em si. Diogo não quis especificar valores de compra e venda, mas garante que as margens são “aceitáveis”.
Mas por mais variantes que o negócio paralelo tenha, há algo que parece comum a todos: o local. E está bem apontado no mapa. “Eu fui fazendo experiências até me ter fixado com o mesmo fornecedor por volta de 2023. Para lá chegar fui fazendo contactos, fosse por WhatsApp, Telegram ou e-mail. Normalmente eram representantes das fábricas e que têm essas produções em países como a Tailândia, China, Bangladesh ou Taiwan”, descreve Diogo.
E quão fácil é chegar a estes fornecedores? “Muitos deles são links que estão, por exemplo, em grupos de Telegram e às vezes têm de ser disponibilizados por algumas pessoas. Quando comecei não era fácil ter acesso a isso. Atualmente está um pouco mais fácil, mas não é assim ‘direto-direto’. Com alguma pesquisa consegue-se encontrar”, diz Diogo.
A União de Marcas reconhece, com frustração, essa facilidade. “Não deveria ser tão fácil, de facto. [...] Quando comparado com Portugal, há outros países, nomeadamente na Europa, onde é muito mais difícil comercializar produtos contrafeitos. Continua a ser difícil, mesmo judicialmente, fechar-se desde Portugal o acesso a sites já perfeitamente identificados e que comprovadamente estão a vender produtos contrafeitos, seja pela burocracia associada ao expediente, seja pela morosidade da própria justiça”, admite à Renascença a associação que reúne marcas como a Adidas, Nike ou Puma.
Diogo corrobora a facilidade, até mesmo quando as coisas não correm como planeado junto das autoridades. “Já me aconteceu algumas vezes, mais do que duas ou três, ter ficado com material retido na alfândega. E quando isso acontece, tu não consegues ir levantá-lo, ou seja, perdeste o valor que gastaste”, explica.
Com o negócio paralelo em explosão e com as referidas facilidades, tanto União de Marcas como a Liga Portugal pedem um aperto do cerco. Para o diretor executivo Paulo Rozeira, o tempo da sensibilização já passou. “Neste momento já não vamos lá com conversa, temos mesmo que praticar atos de perseguição deste tipo de práticas que, como disse, são criminosas e têm que ter uma reação do Estado”. E essa reação, garante a ASAE à Renascença, está a acontecer. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica explica que, entre 2015 e 2025, instaurou 784 processos-crime relacionados com contrafação e uso ilegal de marcas no setor do vestuário – sejam desportivo ou não –, tendo apreendido aproximadamente 1,4 milhões de artigos, num valor global aproximado de 10 milhões de euros.
Resta saber se a filosofia terá também o apoio dos compradores, os adeptos. Um estudo de 2023 do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) pode deixar a pista para a resposta. 50% dos jovens europeus entre os 14 e os 25 anos considera aceitável comprar produtos contrafeitos quando o preço do produto original é “demasiado caro”. Excluindo faixas etárias, 31% dos europeus pensa da mesma forma. Diogo sabe que sim. “Já tive clientes dos 16 aos 60 anos”.