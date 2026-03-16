Futebol

​$abe quanto custa a camisola do seu clube? Veja os preços em Portugal e nas big-5

16 mar, 2026 - 11:25 • André Maia

Bola Branca demonstra a evolução dos preços das camisolas de Benfica, FC Porto e Sporting desde o início do século, assim como os preços dos restantes clubes em Portugal, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália.

A+ / A-

A Liga Portuguesa é a quinta com camisolas mais baratas das 20 escrutinadas pela Renascença e, por outro lado, a quinta onde o preço pesa mais na carteira. Os adeptos contestam os valores e, com relação direta ou não, a contrafação aumenta. Afinal quanto custa uma camisola de futebol? Bola Branca fez as contas.

Leia aqui o trabalho do jornalista André Maia, no qual ouviu as marcas, a Liga Portugal e um vendedor de uma plataforma ilícita.

De seguida, a Renascença disponibiliza os valores das camisolas em Portugal (em euros, com a evolução dos preços nos três grandes desde o início do século), Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e França.

PORTUGAL

  • FC Porto: 90
  • Sporting: 95
  • Benfica: 100
  • Braga: 79,90
  • Vitória: 85
  • Arouca: 60
  • Rio Ave: 85
  • Estoril Praia: 69,99
  • Nacional: 60
  • Moreirense: 55
  • Casa Pia: 59,90
  • Gil Vicente: 60
  • Famalicão: 65
  • AVS: 75
  • Alverca: 65
  • Estrela: 59,90
  • Santa Clara: 60
  • Tondela: 55

MÉDIA: 71,09 euros

SPORTING

  • 2003: 57,50
  • 2004: 57,50
  • 2005: 65,00
  • 2006: 65,00
  • 2007: 65,00
  • 2008: 68,00
  • 2009: 68,00
  • 2010: 70,00
  • 2011: 72,00
  • 2013: 74,99
  • 2014: 74,99
  • 2015: 74,99
  • 2016: 79,99
  • 2017: 79,99
  • 2018: 79,99
  • 2019: 79,99
  • 2020: 79,99
  • 2021: 89,99
  • 2022: 89,99
  • 2023: 89,99
  • 2024: 95,00
  • 2025: 95,00

BENFICA

  • 2002: 58,40
  • 2003: 58,40
  • 2004: 60,00
  • 2005: 65,00
  • 2006: 65,99
  • 2007: 65,99
  • 2008: 66,00
  • 2009: 71,00
  • 2010: 71,00
  • 2011: 77,00
  • 2013: 80,00
  • 2014: 80,00
  • 2015: 85,00
  • 2016: 89,95
  • 2017: 89,95
  • 2018: 89,95
  • 2019: 89,95
  • 2020: 89,95
  • 2021: 90,00
  • 2022: 90,00
  • 2023: 100,00
  • 2024: 100,00
  • 2025: 100,00

FC Porto

  • 2002: 63,00
  • 2003: 58,40
  • 2004: 60,00
  • 2005: 65,00
  • 2006: 65,99
  • 2007: 65,99
  • 2008: 66,00
  • 2009: 71,00
  • 2010: 71,00
  • 2011: 77,00
  • 2013: 80,00
  • 2014: 80,00
  • 2015: 85,00
  • 2016: 89,95
  • 2017: 89,95
  • 2022: 85,00
  • 2023: 85,00
  • 2024: 90,00
  • 2025: 90,00

ESPANHA

  • Barcelona: 99,99
  • Real Madrid: 100
  • Villarreal: 74,90
  • Atlético Madrid: 99,95
  • Espanyol: 79,95
  • Betis: 84,95
  • Athletic Bilbao: 90
  • Celta: 79,95
  • Getafe: 70
  • Sevilla: 95
  • Elche: 85
  • Alavés: 79,95
  • Rayo: 75
  • Mallorca: 84,99
  • Real Sociedad: 80
  • Osasuna: 87
  • Girona: 80
  • Valência: 99,95
  • Real Oviedo: 89,95
  • Levante: 84

MÉDIA: 86,02 euros

FRANÇA

  • Lens: 99,90
  • PSG: 90
  • Marseille: 100
  • Lille: 90
  • Lyon: 100
  • Rennes: 100
  • Toulouse: 89
  • Strasbourg: 95
  • Monaco: 100
  • Angers: 85
  • Brest: 99
  • Lorient: 89
  • Nice: 85
  • Paris FC: 95
  • Le Havre: 90
  • Auxerre: 89
  • Nantes: 90
  • Metz: 84,99

MÉDIA: 92,77 euros

ALEMANHA

  • Bayern: 100
  • Dortmund: 100
  • Leipzig: 94,95
  • Bayer Leverkusen: 94,90
  • Hoffenheim: 79,95
  • Estugarda: 84,99
  • Frankfurt: 100
  • Union Berlim: 99,95
  • Freiburg: 84,95
  • Colónia: 89,95
  • Borussia Mönchengladbach: 89,95
  • Werder Bremen: 89,95
  • Wolfsburg: 90
  • Hamburgo: 99,95
  • Augsburg: 89,95
  • St Pauli: 89,95
  • Heidenheim: 84,95
  • Mainz: 84,95

MÉDIA: 91,61 euros

ITÁLIA

  • Inter: 99,99
  • AC Milan: 100
  • Napoli: 55
  • Roma: 100
  • Juventus: 100
  • Bologna: 99
  • Como: 110
  • Lazio: 100
  • Sassuolo: 80
  • Atalanta: 90
  • Udinese: 95
  • Cremonese: 85
  • Torino: 85
  • Cagliari: 95
  • Parma: 80,65
  • Lecce: 84,99
  • Genoa: 85
  • Hellas: 80
  • Pisa: 100
  • Fiorentina: 85

MÉDIA: 90,48 euros

INGLATERRA

  • Arsenal: 100
  • Manchester City: 85
  • Aston Villa: 98
  • Liverpool: 100
  • Chelsea: 98
  • Man Utd: 105
  • Brentford: 74
  • Sunderland: 69
  • Newcastle: 105
  • Brighton: 80,84
  • Fulham: 94,35
  • Everton: 90
  • Tottenham: 101
  • Crystal Palace: 78,65
  • Bournemouth: 75,08
  • Leeds Utd: 81
  • Forest: 105
  • West Ham: 86,25
  • Burnley: 67,80
  • Wolves: 68,40

MÉDIA: 88,11 euros

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda