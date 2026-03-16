Futebol
$abe quanto custa a camisola do seu clube? Veja os preços em Portugal e nas big-5
16 mar, 2026 - 11:25 • André Maia
Bola Branca demonstra a evolução dos preços das camisolas de Benfica, FC Porto e Sporting desde o início do século, assim como os preços dos restantes clubes em Portugal, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália.
A Liga Portuguesa é a quinta com camisolas mais baratas das 20 escrutinadas pela Renascença e, por outro lado, a quinta onde o preço pesa mais na carteira. Os adeptos contestam os valores e, com relação direta ou não, a contrafação aumenta. Afinal quanto custa uma camisola de futebol? Bola Branca fez as contas.
Leia aqui o trabalho do jornalista André Maia, no qual ouviu as marcas, a Liga Portugal e um vendedor de uma plataforma ilícita.
De seguida, a Renascença disponibiliza os valores das camisolas em Portugal (em euros, com a evolução dos preços nos três grandes desde o início do século), Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e França.
PORTUGAL
- FC Porto: 90
- Sporting: 95
- Benfica: 100
- Braga: 79,90
- Vitória: 85
- Arouca: 60
- Rio Ave: 85
- Estoril Praia: 69,99
- Nacional: 60
- Moreirense: 55
- Casa Pia: 59,90
- Gil Vicente: 60
- Famalicão: 65
- AVS: 75
- Alverca: 65
- Estrela: 59,90
- Santa Clara: 60
- Tondela: 55
MÉDIA: 71,09 euros
SPORTING
- 2003: 57,50
- 2004: 57,50
- 2005: 65,00
- 2006: 65,00
- 2007: 65,00
- 2008: 68,00
- 2009: 68,00
- 2010: 70,00
- 2011: 72,00
- 2013: 74,99
- 2014: 74,99
- 2015: 74,99
- 2016: 79,99
- 2017: 79,99
- 2018: 79,99
- 2019: 79,99
- 2020: 79,99
- 2021: 89,99
- 2022: 89,99
- 2023: 89,99
- 2024: 95,00
- 2025: 95,00
BENFICA
- 2002: 58,40
- 2003: 58,40
- 2004: 60,00
- 2005: 65,00
- 2006: 65,99
- 2007: 65,99
- 2008: 66,00
- 2009: 71,00
- 2010: 71,00
- 2011: 77,00
- 2013: 80,00
- 2014: 80,00
- 2015: 85,00
- 2016: 89,95
- 2017: 89,95
- 2018: 89,95
- 2019: 89,95
- 2020: 89,95
- 2021: 90,00
- 2022: 90,00
- 2023: 100,00
- 2024: 100,00
- 2025: 100,00
FC Porto
- 2002: 63,00
- 2003: 58,40
- 2004: 60,00
- 2005: 65,00
- 2006: 65,99
- 2007: 65,99
- 2008: 66,00
- 2009: 71,00
- 2010: 71,00
- 2011: 77,00
- 2013: 80,00
- 2014: 80,00
- 2015: 85,00
- 2016: 89,95
- 2017: 89,95
- 2022: 85,00
- 2023: 85,00
- 2024: 90,00
- 2025: 90,00
ESPANHA
- Barcelona: 99,99
- Real Madrid: 100
- Villarreal: 74,90
- Atlético Madrid: 99,95
- Espanyol: 79,95
- Betis: 84,95
- Athletic Bilbao: 90
- Celta: 79,95
- Getafe: 70
- Sevilla: 95
- Elche: 85
- Alavés: 79,95
- Rayo: 75
- Mallorca: 84,99
- Real Sociedad: 80
- Osasuna: 87
- Girona: 80
- Valência: 99,95
- Real Oviedo: 89,95
- Levante: 84
MÉDIA: 86,02 euros
FRANÇA
- Lens: 99,90
- PSG: 90
- Marseille: 100
- Lille: 90
- Lyon: 100
- Rennes: 100
- Toulouse: 89
- Strasbourg: 95
- Monaco: 100
- Angers: 85
- Brest: 99
- Lorient: 89
- Nice: 85
- Paris FC: 95
- Le Havre: 90
- Auxerre: 89
- Nantes: 90
- Metz: 84,99
MÉDIA: 92,77 euros
ALEMANHA
- Bayern: 100
- Dortmund: 100
- Leipzig: 94,95
- Bayer Leverkusen: 94,90
- Hoffenheim: 79,95
- Estugarda: 84,99
- Frankfurt: 100
- Union Berlim: 99,95
- Freiburg: 84,95
- Colónia: 89,95
- Borussia Mönchengladbach: 89,95
- Werder Bremen: 89,95
- Wolfsburg: 90
- Hamburgo: 99,95
- Augsburg: 89,95
- St Pauli: 89,95
- Heidenheim: 84,95
- Mainz: 84,95
MÉDIA: 91,61 euros
ITÁLIA
- Inter: 99,99
- AC Milan: 100
- Napoli: 55
- Roma: 100
- Juventus: 100
- Bologna: 99
- Como: 110
- Lazio: 100
- Sassuolo: 80
- Atalanta: 90
- Udinese: 95
- Cremonese: 85
- Torino: 85
- Cagliari: 95
- Parma: 80,65
- Lecce: 84,99
- Genoa: 85
- Hellas: 80
- Pisa: 100
- Fiorentina: 85
MÉDIA: 90,48 euros
INGLATERRA
- Arsenal: 100
- Manchester City: 85
- Aston Villa: 98
- Liverpool: 100
- Chelsea: 98
- Man Utd: 105
- Brentford: 74
- Sunderland: 69
- Newcastle: 105
- Brighton: 80,84
- Fulham: 94,35
- Everton: 90
- Tottenham: 101
- Crystal Palace: 78,65
- Bournemouth: 75,08
- Leeds Utd: 81
- Forest: 105
- West Ham: 86,25
- Burnley: 67,80
- Wolves: 68,40
MÉDIA: 88,11 euros
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