Futebol nacional

"Ofereci-lhe 40 mil contos por época": quando o Sp. Braga tentou contratar Mourinho, o adjunto do Barça

19 mar, 2026 - 11:20 • João Fonseca , Hugo Tavares da Silva

Em conversa com a Renascença, João Gomes Oliveira, o então presidente do SC Braga, revela os detalhes da proposta a Mourinho: “Nunca mais me esqueço, ele apresentou o organograma e um plano de trabalho, desde os iniciados aos profissionais".

A+ / A-

Antes de ser José Mourinho, José Mourinho foi Zé Mário. O garoto que ia entrando na adolescência acompanhava o pai para todo o lado, exigia ir ver todos os jogos do seu ídolo, guarda-redes de Belenenses e Vitória FC. Era acompanhado pela avó materna. Quando passou num exame na escola, teve direito a escolher um presente, então lá decidiu ir conhecer todos os estádios que não conhecia da I Divisão.

Estas e muitas outras revelações foram contadas por José Mourinho no programa “Jogo de Palavra” da Renascença, onde Rui Miguel Tovar descobre pérolas sem fim. A entrevista assenta na relação de Mourinho com o pai, Félix Mourinho, no âmbito do dia do pai. A certa altura na conversa, o atual treinador do Benfica, de 63 anos, relatou que recebeu um primeiro convite para ser treinador principal quando era adjunto do Barcelona.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

O treino era tudo menos uma novidade para este jovem setubalense. Ajudou o pai a lutar por uma subida de divisão no União da Madeira, com um relatório muitíssimo detalhado sobre o rival, e treinou jovens no Comércio Indústria e no Vitória de Setúbal. Depois, veio o futebol mais a sério, no Estrela da Amadora, Ovarense, Sporting e FC Porto.

Quando o telefone com sotaque catalão tocou, Bobby Robson levou José Mourinho com ele para o Barcelona. Ali acabaria por privar com futebolistas como Ronaldo ‘fenómeno’, Pep Guardiola, Luis Enrique, Luís Figo, Laurent Blanc, Popescu… chega? Okay, Rivaldo, Giovanni, Nadal, Stoichkov. E Baía e Couto, claro.

Mourinho. "Estava no Barcelona e sou convidado para treinar o Braga. Tenho aquele impulso e o meu pai diz-me 'tem juízo'"

Jogo de Palavra

Mourinho. "Estava no Barcelona e sou convidado para treinar o Braga. Tenho aquele impulso e o meu pai diz-me 'tem juízo'"

O dia do pai é quando um homem quiser? Seja feita (...)

Já na segunda metade dessa década de 1990, Mourinho recebeu um convite improvável. “Eu estava no Barcelona e sou convidado pelo Braga. É o primeiro clube que me faz um convite para ser treinador principal”, revelou o treinador, que reconhece “aquele impulso” para ir, e depois relata um diálogo com o pai.

– Tem juízo
– Pai, o Braga é uma boa oportunidade.
– Tem juízo. Hoje o Braga, amanhã o Guimarães, Belenenses, Marítimo, algum vai ser o primeiro. Mas Barça!? Adjunto? Barça, jogadores de alto nível, crescer, trabalhar com essa gente. Tem juízo. A tua hora vai chegar.

João Gomes Oliveira era o presidente do SC Braga na altura. “Foi através de um empresário que era amigo dele, deu-nos a entender que o Mourinho poderia estar disponível para aceitar uma proposta do Sporting de Braga. E eu disse: nem é tarde nem é cedo…”, conta o antigo dirigente a Bola Branca.

Foi o então presidente do clube minhoto que endereçou o convite formal ao adjunto de Robson no Barcelona. “Ele estava numa indecisão de assumir um clube como técnico principal”, lembra. O convite e as condições do treinador deram um aperto de mão fictício. “Nunca mais me esqueço, ele apresentou o organograma e um plano de trabalho, desde os iniciados aos profissionais”, conta Gomes Oliveira.

Ficou tudo fechado. “O salário eram 40 mil contos por época [200 mil euros], tudo direitinho”, confessa, mencionando um contrato de um ano e outro de opção.

Agora que conhece a declaração de Mourinho sobre o pai, que o demoveu do tal “impulso”, o antigo presidente admite que terá havido essa interferência, ainda que na altura não tenha desconfiado de nada. “Acredito piamente que ele falasse com a família, com o pai, eu não sei, mas acredito que possa ter sido isso do pai.”

E o convite foi recusado.

Gomes Oliveira reconhece que aquela proposta para o treinador que ainda não era treinador principal estava acima do orçamento do SC Braga e que seria necessário envolver patrocinadores para cobrir aquele movimento.

Os 77 dias de Mourinho no Benfica: veja a Tertúlia Bola Branca

Tertúlia Bola Branca

Os 77 dias de Mourinho no Benfica: veja a Tertúlia Bola Branca

Agora que José Mourinho regressa ao Benfica, recor(...)

“Era uma aventura, digamos assim, para o Sporting de Braga, não para ele”, desabafa o antigo presidente. “Eu sabia bem que para nós era dinheiro em caixa, como dizia o outro… Fiquei com imensa pena. Mais tarde falámos e eu disse-lhe que haveria de treinar o Braga. Ainda nos rimos um bocadinho.”

A carreira de Mourinho, sabemos agora, não passaria pelo Sporting Clube de Braga. Em setembro de 2000, o Benfica de Vale e Azevedo deu-lhe a oportunidade de ser o líder de uma equipa técnica. Seriam apenas 77 dias no Estádio da Luz na primeira experiência como técnico principal.

Seguiram-se União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahçe e, desde setembro, o regresso ao Benfica, onde tudo começara há 25 anos e onde cumprira apenas 11 jogos, o último o tal 3-0 ao Sporting, em que terminou de joelhos a celebrar e a encostar Manuel Vilarinho à parede, com um ultimato. O treinador acabou por sair e ser gigante noutro lado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda