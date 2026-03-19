"Ofereci-lhe 40 mil contos por época": quando o Sp. Braga tentou contratar Mourinho, o adjunto do Barça

Antes de ser José Mourinho, José Mourinho foi Zé Mário. O garoto que ia entrando na adolescência acompanhava o pai para todo o lado, exigia ir ver todos os jogos do seu ídolo, guarda-redes de Belenenses e Vitória FC. Era acompanhado pela avó materna. Quando passou num exame na escola, teve direito a escolher um presente, então lá decidiu ir conhecer todos os estádios que não conhecia da I Divisão.

Estas e muitas outras revelações foram contadas por José Mourinho no programa “Jogo de Palavra” da Renascença, onde Rui Miguel Tovar descobre pérolas sem fim. A entrevista assenta na relação de Mourinho com o pai, Félix Mourinho, no âmbito do dia do pai. A certa altura na conversa, o atual treinador do Benfica, de 63 anos, relatou que recebeu um primeiro convite para ser treinador principal quando era adjunto do Barcelona.

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O treino era tudo menos uma novidade para este jovem setubalense. Ajudou o pai a lutar por uma subida de divisão no União da Madeira, com um relatório muitíssimo detalhado sobre o rival, e treinou jovens no Comércio Indústria e no Vitória de Setúbal. Depois, veio o futebol mais a sério, no Estrela da Amadora, Ovarense, Sporting e FC Porto.

Quando o telefone com sotaque catalão tocou, Bobby Robson levou José Mourinho com ele para o Barcelona. Ali acabaria por privar com futebolistas como Ronaldo ‘fenómeno’, Pep Guardiola, Luis Enrique, Luís Figo, Laurent Blanc, Popescu… chega? Okay, Rivaldo, Giovanni, Nadal, Stoichkov. E Baía e Couto, claro.