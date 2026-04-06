Jordan Holsgrove: “Quando erro, tenho a voz do meu pai na cabeça a dizer 'continua, o que podes fazer?'”

Depois de cumprir um sonho enfiado na camisola do Celta de Vigo, Jordan Holsgrove veio para o Paços de Ferreira, onde aprendeu coisas e abriu fissuras que lhe vão valer para toda a carreira de futebolista profissional.

O escocês, de 26 anos, está na terceira época no Estoril Praia e é um dos bons centrocampistas do nosso campeonato. O que tem vindo a fazer permite-lhe sonhar com a seleção nacional e a presença no Mundial. “Uma pessoa pode sonhar..."

Numa conversa com a Renascença, o canhoto que não gosta de rodeios, natural de Edimburgo, fala sobre o futebol português, revela as referências (Iniesta, Xavi e Gerrard) e o que não gosta por cá e até como é a sua relação com o erro. E reflete sobre o medo, um combate que é a bandeira do compatriota e treinador Ian Cathro, confessando que o ajuda ter na cabeça a voz do pai, um antigo futebolista.

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Um treinador escocês e um número 10 escocês no Estoril, uma das equipas que melhor joga à bola no nosso país. Esta é uma história improvável, ou não?



Sim, acho que sim. Não conheço muitos escoceses que são número 10 no estrangeiro, é uma história ‘cool' e única, certamente.

Há pouco tempo perguntei a Ian Cathro, num programa lá na rádio, se não gostaria de levar este bom futebol para a Escócia e mostrar que também é possível jogar assim. Ele disse que não. O Jordan não gostava de mostrar a sua canhota àquelas pessoas?

Sim, eu tenho aspirações de chegar à seleção nacional e, oxalá, espero ajudá-los. Espero que um dia os escoceses possam ver a minha qualidade.

Tem esperanças de ir ao Mundial?

É o sonho de todos os futebolistas ir a um Campeonato do Mundo, então... Uma pessoa pode sonhar. Jogo aqui o meu futebol, ajudo o Estoril o melhor que consigo e se isso significar que posso ir ao Mundial, então, sentir-me-ei agradecido.

A Escócia não vai ao Mundial desde 1998, o Jordan nasceu em 1999. O que lhe contam desse torneio? Ainda por cima jogaram contra o Brasil de Ronaldo e aquela gente toda...

Sim! Foi há muito tempo que eles foram pela última vez. É uma grande história, é muito importante para a Escócia ir ao Mundial.

Voltemos ao Estoril. Começaram outra vez mal e depois levantaram voo. Se na primeira época se percebe, com as novas ideias do treinador, na segunda é mais difícil entender. Tem alguma explicação?

Não diria que há uma explicação clara. Penso que estávamos confortáveis como equipa, já nos conhecíamos, tínhamos uma certa química que indicava que deveríamos ter começado melhor do que começámos. Mas é o futebol, certo? Às vezes não há uma explicação para não teres começado como querias, mas não tem nada a ver com alguém querer menos ou qualquer coisa desse jeito. Demos 100%, infelizmente não correu como queríamos, mas conseguimos dar a volta como fizemos na época passada.

Nem tudo foi fácil para o Jordan por cá, veio para o Paços de Ferreira e desceu de divisão. O que lhe ensinou essa experiência para ser hoje o futebolista que é?



Olhando para trás, foi uma experiência louca e algo que espero não voltar a viver outra vez, pelo tão difícil que foi. Sabes, é difícil ver os adeptos, os jogadores, depois de perderes um jogo e depois outro e outro... As emoções. Tínhamos reuniões todas as semanas para tentar sair daquela situação, é algo que levarei para toda a minha carreira de futebolista, estares nessa situação difícil e como tentas sair dela, e também o quão difícil que é. Foi um grande passo na minha carreira de uma forma estranha, porque foram lições grandes.