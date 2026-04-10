Pepa: “Perguntam-me como é que um gajo vive desta instabilidade. O ar que respiro é este"

Eles farejam a divisão, não é?

Ui, à distância, pior que aqueles da PJ. Não há hipótese, sentem isso, sentem logo, sentem logo se há empatia entre a equipa técnica, sentem logo se há empatia entre o corpo técnico, sentem logo se há empatia entre os vários departamentos. E por isso é que é importante o treinador estar no centro.

Acho que não vou ser nunca, não sei, não sei o amanhã, diretor esportivo ou dono, mas o conhecimento às vezes dá-te capacidade para... E eu vejo no treinador a pessoa fundamental num clube, porque tem que estar no meio daquela estrutura toda, grande e competente, vai andar tudo a girar à volta do sucesso do clube, da equipa, tudo bem, mas eles têm de ir ao encontro da ideia do treinador para aquilo fluir, para aquilo ser harmonioso, tem que haver comunicação, tem que haver cobrança, tem que haver harmonia entre tudo e todos.

Certo.

Porque se não for assim as coisas não andam. Não há hipótese nenhuma. Basta uma engrenagemzinha, olha encaixou ali um bocadinho de areia na corrente e começa a fazer ruído, ruído, ruído até partir.

O PSG é um caso espetacular dessa influência do treinador.

Sem dúvida. E há vários, há vários casos. Goste-se ou não se goste, vamos aqui para o nosso país. Por exemplo, o Ruben [Amorim] quando estava no Sporting não era a peça fundamental para aquilo tudo? O Sérgio [Conceição] no Porto?

Eu não estou a dizer entregar as chaves do clube, não é isso, mas criar condições. Se é no treinador que acreditam, foi contratado, então vamos dar todas as condições para ele, porque o próprio treinador vai desenvolver, vai cobrar, vai exigir dos outros departamentos. E o exigir não é na gritaria, não é no chicote, não, não, é o confronto, faz parte, mas um confronto saudável. Porque no final do dia querem todos ganhar, querem todos o mesmo.

...

E se nós podermos trabalhar no meio, na elite, onde há tanta exigência, tanta pressão, se podemos trabalhar a respirar ar puro, estar saudáveis uns com os outros, eu entrar aqui e vou ali ao departamento de scout e “então meu, tudo bem?”, mas depois sento-me e falo com ele sobre o que interessa. Vou ao departamento médico, depois dos jogadores saírem, e estou ali na boa com o médico, com o fisioterapeuta.

Tem que se respirar assim, eu vejo as coisas desta forma, porque já não basta o resultado ter que aparecer, isto ou aquilo, já há tanta coisa de pressão, que eu vejo isso como uma pressão boa ou natural vá, mas não deixa de ser pressão, porque é que no meu dia a dia, no meu local de trabalho, naquilo que me vai dar pontos, porque não são só os 90 minutos, é ali no dia a dia, porque é que eu vou ter um ambiente pesado?

Pois.

Eu faço tudo para que isso não aconteça, não pode, e não tenho tido isso, porque eu próprio promovo muito isso, dou-me às pessoas, exijo, quero que andem ao meu ritmo, tem que ser, tem que ser, mas com naturalidade, não é de chicote, não é "tem que ser assim, tem que ser assim", não, é com o exemplo, é liderar pelo exemplo.

Se um gajo chega cedo e dá o gás, e dá à perna, e preocupa-se, e é empático, as pessoas também começam a ir atrás, também começam a ter empatia por ti, "devia ter saído às quatro, fonix, o gajo marcou uma reunião para às cinco, mas já ficam na boa, porque já é a tal empatia porque "ele quer o nosso bem”, no final do dia ganhamos todos, e eu vejo isso dessa forma.

Sim, no início fiz aquela pergunta sobre o excesso de peso dos treinadores, mas o Ruben é o melhor exemplo de promover até a mudança de mentalidade de um clube gigante.

Sim, sim, mas tem que ter peso, claro que tem que ter peso. Na minha opinião, um clube forte, bem estruturado, não pode depender e não pode entregar as chaves ao treinador senão... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: o Roger Smith queria jogadores assim, depois o Jorge Jesus queria jogadores assado, o Bruno Lage queria jogadores... Então quer dizer, o Benfica muda de jogadores, 30 jogadores, 545 milhões de euros, mas estamos a brincar ao futebol, ou quê? Vamos ver quanto é que o Sporting gastou, os milhões que o Sporting gastou, ou que o Porto gastou, e vamos ver títulos. Está ela por ela, ou se calhar tem o Sporting mais agora nos últimos cinco anos.

Isto é tudo o quê? Tem tudo a ver com estrutura, clube, capacidade, uma linha, não é o treinador chegar ali e OK, não, mas tem que haver aqui uma simbiose, uma forma de trabalhar, porque os treinadores passam mas o clube é que fica e continua e é centenário e está a andar. Agora, é muito importante o treinador ser o centro no clube, sem dúvida, mas, se seu fosse dono de um clube, não se pode entregar as chaves a um treinador. Agora, que o treinador é preponderante, é o motor de tudo, é, isso é.

Certo, entramos na reta final, Pepa, obrigado pelo seu tempo. Não resisto, falou no Benfica e na sua carreira jovem, e eu tenho uma pergunta não sobre o que já falou muitas vezes, desses erros, enfim, até do que significou aquele golo, não é? E assim que Anísio Cabral marcou o golo, eu pensei "pobre Pepa, lá vão ter com ele e fazer mais 50 perguntas outra vez”. Está farto de contar a sua história, ou não?

Não, não, não, porque tenho muito orgulho nessa história, portanto nunca me cansa.

É útil partilhar?

É. Os jovens já nem sabem [quem fui], têm os sudokus e os Roblox, ou sei lá o nome daquilo, eles sabem lá. Eu antes era cadernetas de futebol e futebol, futebol, futebol, agora não é assim, mas eles não têm culpa, sabem lá quem é o Pepa, quem não é o Pepa, não sabem. Mas quando me perguntam e falo nisso, falo com muito orgulho, e às vezes encontro algumas pessoas que dizem "eu estive lá no estádio", "eu vi ao vivo", "eu vi na televisão" porque foi em canal aberto, ainda por cima, esse jogo. Claro que é um motivo de orgulho.

Com as redes sociais e com este mundo novo, se calhar o peso que o Pepa um dia sentiu, hoje em dia, um Anísio ou um miúdo, se calhar a carga ainda é maior.

Mas são outros tempos, são outros tempos. Os miúdos estão muito mais, atenção, nesse aspecto, muito mais protegidos de fora. Não quer dizer que tenham uma mentalidade melhor que a malta dos anos 80. São coisas diferentes, vejo a malta dos anos 70, dos anos 80, são muito mais resilientes em muita coisa, muito mais.

Nós não tínhamos telemóveis, nós jogávamos na rua. Eu vejo esta sociedade agora, hoje em dia, muito... mas é normal, é o que é. E nós, treinadores, é que nos temos de adaptar a ela. Se nós vivermos do passado, não temos hipótese. Agora é assim, ponto. Agora, eu vejo o miúdo [Anísio Cabral] com uma estrutura completamente diferente do que no meu tempo.

No meu tempo, quem subia a sénior, olha, fui eu, o Hugo Leal, o Maniche, Jorge Ribeiro, Mawete, Bruno Aguiar, essa malta, e a gente subia porque, pronto, éramos bons e siga. Mas não havia uma estrutura. Olha, ainda agora estive num fórum dos treinadores com o professor Arnaldo Cunha, com o professor Rui Oliveira, professores que foram fantásticos, muitos nos ajudaram a nós, jovens, na altura do Benfica, mas o clube na não tinha aquela estrutura forte, não tem nada a ver com os tempos de agora. Nem o Porto, nem o Benfica, nem o Sporting.

As academias mudaram muito.

Mudaram muito e ainda bem, para aproveitarmos os talentos que temos. E até é uma pena não aparecerem mais, porque qualidade não falta por aí, não é?

Se calhar não se aposta neles.

Pois, é isso. É um pouco de tudo. É um pouco de política desportiva, um pouco de política do clube, um pouco de coragem, um pouco de tudo. Felizmente, agora vamos vendo alguns. O Sporting, realmente, lança muitos. O Porto também conseguiu nos tempos do próprio Vitinha, o Mora, Diogo [Costa]...

Dos Diogos. Leite, Dalot.

Exato, vários, têm aparecido vários. O Benfica também teve um tempo sem lançar ninguém, agora aos poucos sim. Mas, seja qual for o clube, eu fico contente quando vejo jovens, seja no Braga, no Vitória, fico contente quando aparecem jovens jogadores. Fico mesmo. Quando eu estive no Vitória, tive a felicidade de lançar vários, muitos mesmo.

E eu não faço isso para o recorde pessoal, ou para aparecer no jornal, ou para aparecer na estatística. É um gosto mesmo pessoal, se calhar é muito meu. Se calhar por eu ter sido lançado, de uma forma diferente mas por ter vindo da formação e ter chegado aos seniores do clube onde estava, ainda tenho uma apetência maior, gosto mesmo de lançar os miúdos, tendo qualidade, e ajudá-los a ir para a selva, que é mesmo assim.

Pepa, para acabar...

Já!? Está tão bom.

Então, pronto, meto aqui uma música bónus como havia nos CDs antigamente. Com quem é que tem as melhores conversas, seja de futebol ou da vida?

Eu gosto muito de ouvir os mais velhos. O nosso querido falecido Vítor Oliveira, quando joguei contra ele, mais que uma vez, várias vezes, aqueles momentos antes do jogo, depois do jogo, houve mais do que uma vez em que ele foi-nos visitar ao hotel, ele tinha uma relação muito boa com o Paços de Ferreira. Foram sempre momentos muito bons e esse tipo de treinadores mais antigos, pessoas mais velhas, eu gosto muito de ouvir os mais velhos.

Hmm, hmm.

Infelizmente, a juventude hoje em dia tem alguma dificuldade em ouvir os pais, os professores, os treinadores, acham que já sabem tudo. A nossa sociedade está muito por aí. E a mim entristece-me um bocado, porque eu tenho outra maneira, temos duas orelhas e uma boca se calhar para ouvir mais, senão punham-nos duas bocas, não é?

A verdade é que isso dá-me muito conhecimento e dá-me, não digo paz de espírito, mas dá-me aquela coisa, aquela sensação de que realmente isto é duro, é difícil e ajuda a valorizar o dia a dia, as conquistas, o que se tem, dar mais valor ao que se tem e não estar obcecado em ter o que não se tem, acho que é muito por aí.

Nessa entrevista ao Guto Ferreira que eu já mencionei, falei-lhe no Vítor Oliveira, porque o rei das subidas cá era o Vítor Oliveira, e falei-lhe que eram 11, e ele ficou chocado, ficou de boca aberta com o legado.

É fantástico. O Vítor, nosso querido falecido Vítor, é fantástico. Mas há outras pessoas, no geral as mais velhas. Os presidentes por onde passei, olha, o Gilberto Coimbra, o Rodrigo Nunes no Feirense, o presidente Vítor Magalhães no Moreirense, o próprio Paulo Meneses, que não é assim tão velho, mas pessoas mais velhas que eu, pessoas de outra geração, basta ser mais velho e já são dos anos 70. E eu de 80 é uma coisa, anos 70 é outra, 60 é outra, 50 é outra. E eu gosto muito de ouvir essas pessoas, essas histórias, essas vivências. Para mim, ajuda muito.



O Vítor Oliveira tinha uma teoria boa, que era preferia estar a jogar para ganhar, mesmo que fosse para a 2ª divisão, se calhar tinha contratos melhores porque para lutar para ganhar e subir, do que andar a sofrer. Isso é uma forma de estar na vida, não é? O dinheiro conta, mas se calhar andava mais contente.

Foi uma decisão dele, tanto é que depois começaram a surgir as subidas todas, as primeiras não, mas depois ele optou mesmo por esse caminho. Depois, em Portimão, tanto o convenceram que ele acabou por ficar na 1ª liga no Portimonense, porque tinha ali uma ligação muito forte ao clube.

Mas ele optou por isso não só pela questão financeira, com prémios muito bons de subida, mas acima de tudo, porque ele financeiramente já estava completamente resolvido e não era o dinheiro que o atraía, era mesmo isso. Ele era tão competitivo, tão competitivo, se perdia duas vezes, ficava doente. E então ele optou por "vou ganhar muito mais vezes, vou andar melhor, vou estar melhor com a minha família, vou estar melhor comigo mesmo, a comida sabe melhor, a bebida sabe melhor" e na cidade ele gostava desse astral e optou por isso.

Hmm, hmm.

E a verdade é que foi construindo um legado que muito dificilmente vão igualar, porque também eram outros tempos. Eram tempos de investimentos praticamente parecidos, depois havia meia dúzia de equipas que tinham um orçamento grande e, nessa meia dúzia de equipas de orçamento grande, todas as seis pensavam no Vítor. Mas antes de pensarem no Vítor, ele teve que construir esse mini-legado, que depois foi alargando, não é? E o conhecimento do jogador português, dos jogadores que faziam a diferença para subir divisão, ele tinha-o. Portanto, hoje em dia, isso acho quase impossível alguém atingir o que ele atingiu.

Ele tinha uma fórmula mágica, não é?

Tinha, conhecia, conhecia. A fórmula dele era muito essa, ele dizia: era que o clube pagasse certo, que pagasse bem, que não falhasse nos pagamentos; os jogadores, os bons, os melhores para subir na Segunda Liga, ele conhecia-os, para ele era meio caminho andado. Depois, o resto, competência e a experiência dele.

Pepa, duas perguntas numa para acabar mesmo. Quando é que vamos ter Pepa de volta aos bancos? Esta presumo que seja mais complicada responder...

É já, queres já? Vai já. Para já, volto quando surgir, quando houver casamento, pronto. Porque uma coisa é namorar e dar ali uns beijinhos aqui e acolá, e outra coisa é casar.

A minha pergunta era se alinharia em algo em abril ou se já assumiu que é no verão. Ou lá fora? E a segunda parte da pergunta era essa: que campeonatos é que gostaria de experimentar ou regressar?

Eu, sinceramente, estou aberto a tudo. Não posso fechar. E depois há aqui várias coisas, há várias ansiedades. Há a ansiedade financeira, que leva a que muitos treinadores acabem por aceitar certos clubes ou certos convites na pressão financeira, no aperto financeiro, por necessidade financeira, que faz parte, é muito tempo sem trabalhar, sem entrar dinheiro em casa. Felizmente não tenho essa necessidade, nem aperto, felizmente essa parte não existe, essa ansiedade.

E isso é liberdade, não é?

É liberdade, sim, sem dúvida. É liberdade mesmo. Nunca tive esse aperto, porque eu sei viver com muito como com pouco. Portanto, para mim isso não é assunto. A outra é a ansiedade de estar no treino, o cheiro da relva, a adrenalina, aquele sentimento 10 minutos antes do jogo, corrigi-los, ajudá-los ao intervalo, o treino, ver os jogadores a desenvolver-se, ver os jogadores a melhorar, ver a dinâmica da equipa a crescer com o treino, com o trabalho. Tenho-a mas também não me está a consumir. Mas tenho muita vontade de voltar ao campo, mas não me está a consumir.

O que eu admito que mexe um pouco comigo é uma terceira coisa que me está a começar aqui a mexer um bocadinho, que é a ansiedade de ver o mercado, o principal, a aproximar-se, que é o mercado agora de maio, junho, e perceber que ainda estou aberto a muita coisa. Isso é bom por um lado, mas é mau por outro porque não dá para especificar e estudar certos países ou campeonatos de forma mais meticulosa.

Ou seja, eu hoje aqui, neste dia 1 de abril, que é o dia da treta e o dia da mentira, mas eu não disse aqui mentira nenhuma, só disse verdades, garanto que não tenho nada próximo. Mas também não tenho nada afastado, nem nada arriscado no meu horizonte.

OK.

Posso ir para uma MLS, posso ir para o Brasil, posso ir para o México, posso voltar para Portugal, posso ir para Espanha, França, Itália, Inglaterra, Escócia, Polónia, Holanda, Bélgica, Coreia, Japão, China... E isto mexe um pouco comigo. Porquê? Por causa da minha família, se podem ir, se não podem ir, se vou outra vez sozinho.

Muita incerteza.

É esta incerteza mas a minha vida é assim. Desde os meus 12 anos saí de casa e estou habituado a isto. Ando há 33, 34, nisto e parece que não mas cria um certo desgaste.

Parece que sim, imagino que sim.

É um bocado, é um bocado. Porque às vezes as pessoas, quem não é do futebol, perguntam: como é que um gajo vive, como é que tu vives, desta instabilidade? Nunca sabes para onde é que vais, nunca sabes para onde é que vais viver, nunca sabes para que cidade vais, para que país vais, se a família vai, se não vai, se vais trabalhar um ano, se vais trabalhar um mês. Mas o ar que eu respiro é este. Portanto, olha, não posso inventar [risos].

Ó pá, eu tenho tempo para descansar, se chegar lá depois tenho tempo para descansar, agora é mesmo assim. Agora, quando quiser descanso, vivi agora um bocado de descanso, mas é um descanso diferente, eu estou proativo. Eu vejo jogos, vejo campeonatos, vejo é muita coisa. Vejo muita coisa...

Não dá para afunilar o conhecimento.

Claro, também curto muito a minha bicicleta, curto muito a minha família, estou a curtir a montes. Coisas que eu não tive tempo para fazer nos últimos três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 10 anos. Olha, estou a aproveitar ao máximo.

Eu ia dizer que no futuro tem tempo para descansar e aproveitar os netos, mas depois pensei "espera aí que o Pepa já é avô”.

Pois, sei lá, mas aí está, também não sei se vou treinar até os 60, até os 50, até os 70, não faço a mínima ideia. É viver o presente e não estar muito preocupado, com o futuro imediato sim, mas não tão longínquo não, nem vale a pena.