Da Liga 3 ao Jamor, com escala em Torres Vedras. "Se o Fafe for à final e ganhar, tatuo a Taça no peito"

Filipe Sampaio acredita que, na próxima época, o objetivo será alcançado. Até porque as gentes da cidade sorriem mais quando a vida corre bem ao Fafe.

"A gente nota, quando o Fafe luta para subir, o pessoal anda sempre a saber quando é a próxima excursão e tudo. Agora, não. Nem se faz excursões nenhumas. O Fafe costuma ter sempre camionetas para levar adeptos e quando luta para descer já não organiza nada", salienta.

A confiança em Derlei, o presidente da SAD, é grande: "Está mais que habituado aos grandes palcos. E nota-se para quem acompanha os jogos que ele vibra mesmo com o Fafe."

João destaca que o antigo jogador de FC Porto e Sporting, que conquistou a Liga dos Campeões pelos dragões, "é uma boa pessoa" e que "fará justiça" pelo Fafe.

Tal como António: "Gosto do Derlei, gostei sempre dele. Como jogador e, agora, como presidente da SAD. É o ninja. Gosto dele."



Centenas em Torres Vedras, milhares em Fafe

Manuel Marinho, o presidente do clube, fala de uma "relação extraordinária" com a SAD.

"As pessoas da SAD, apesar de não serem portugueses nem de Fafe, já foram injetados com este ADN dos fafenses e estão a portar-se lindamente. Não se conseguiu atingir os objetivos inicialmente propostos, mas é preciso a bola entrar e as coisas não são fáceis. Tem sido uma relação extraordinária, de gente boa, e por essa razão também estamos a fazer este percurso", afirma.

Marinho não se vai recandidatar às eleições do dia 9 de maio, por acreditar que é preciso injetar sangue novo, com novas ideias, mas deixa trabalho feito nas camadas de formação das várias modalidades.

Nestes últimos meses de mandato, agradece à SAD pela partilha de lucros da campanha na Taça, que "tem muito impacto", e deseja sucesso para o futuro. Como adepto, vai continuar a apoiar: "Bem merecem ter um retorno para os ajudar nesta caminhada e para o próximo ano."