Taça de Portugal
Manuel vai fazer 100 anos e viu o Torreense na final da Taça em 1956: "Saía do emprego e ia ver os treinos"
23 abr, 2026 - 13:10 • André Maia
Manuel Rosado é o sócio número 1 do Torreense. À Renascença, lembra os tempos em que não perdia um jogo, o coração dividido a ver Eusébio e quando passou a desligar a TV. E tudo começou com uma quota de dois escudos.
Na conferência de imprensa de antevisão da meia-final entre Torreense e Fafe, Luís Tralhão foi surpreendido com uma pergunta inesperada por parte de um jornalista: "O nome Oscar Tellechea diz-lhe alguma coisa?". O treinador do Torreense levantou o sobrolho, mas foi sincero. Não conhecia o antecessor argentino, responsável por - entre outros sucessos - ter levado a equipa de Torres Vedras à final da Taça de Portugal em 1956.
É normal, afinal já lá vão 70 anos, uma vida. Ou, no caso de Manuel Rosado, um pequeno ato de um filme que já vai a caminho do centenário. Porque se a tal pergunta tivesse sido feita ao sócio número um do Torreense, a resposta estaria na ponta da língua. "Lembro-me, claro! Então, era meu vizinho". Sabia o nome do técnico argentino - com bela pronuncia castelhana - e tinha bem presente datas, jogos e protagonistas. A lucidez prometida à Renascença aquando do convite para entrevista tinha sido subestimada.
Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui
"Eu tenho 99 anos, faltam 10 meses para fazer 100 anos. Se lá chegar, não é?", sublinha Manuel, que recebeu Bola Branca em sua casa. E, por enquanto, não está a pensar na grande festa. "Não quero festas, não gosto. Fui sempre criado com muita frugalidade. Fui criado num seminário, sabe? Aquilo tinha muita disciplina, não havia festas".
Mas esta semana pode haver, e de arromba. Torres Vedras pode deitar os foguetes brevemente com um fantástico apuramento para a final da Taça de Portugal do clube da terra e Manuel é dos poucos que se recorda como foi da última - e única - vez que aconteceu. Uma viagem às memórias com o sócio número um do Torreense.
"Eu acabava o emprego e ia ver o treino. Havia treinos à porta aberta todos os dias"
A paixão de Manuel começou cedo. Diz que a primeira vez que foi ver um jogo de futebol no Estádio Manuel Marques tinha cinco anos. A memória pode não ser a melhor desse jogo em concreto, mas não tem dúvidas de quando assinou a ficha de sócio pela primeira vez. "Então... eu nasci em 1927... 27 para 45 [1945]... fazendo as contas, tinha 18 anos", calculou Manuel, de cabeça. em poucos segundos. Afinal de contas, parte da vida foi passada precisamente a contar.
"Eu fui funcionário público durante quatro anos na Direção-Geral da Fazenda Pública, aqui na Tesouraria das Finanças de Torres. Depois entrei no Banco Nacional Ultramarino, onde estive quarenta e tantos anos, até o banco fechar. Entretanto, aquilo foi absorvido pela Caixa Geral de Depósitos e depois reformei-me. E acabou". Mas se a história laboral de Manuel pode ser contada numa frase, a história desportiva precisa de mais caracteres.
Até porque Manuel não é o primeiro sócio apenas do Torreense. "Sou sócio número 1 do Torreense. Sócio número 1 da Física, que é o clube de elite de Torres Vedras. Sou ainda irmão número 1 da Misericórdia e só não sou sócio número 1 dos bombeiros, porque eles têm associados que são sociedades, que vão persistindo além das pessoas". E como é que se sente quanto a isso? "Velho. Sinto-me que se calhar estou velho", respondeu entre risos à Renascença.
Até pode estar "velho" no número, mas na memória Manuel Rosado está longe disso. E ainda se lembra das primeiras memórias do amor de menino: o Torreense. "Nessa altura [anos 40 e 50], o Torreense ocupava o espírito das pessoas. Ou éramos sócios e íamos assistir aos treinos e aos jogos ou então estávamos isolados aqui na vila. Por isso havia uma grande força, uma grande associação e simpatia pelo Torreense. E eu, como irmão de três outros que eram sócios, também me inscrevi".
O preço era de fazer inveja às quotas atuais e Manuel ainda se lembra do preço: "Nessa altura a quota era irrisória, dois escudos e meio por mês". O equivalente a pouco mais de um cêntimo na moeda atual. E melhor ainda era assistir aos treinos, de borla. "Era a ocupação dos tempos livres, acabava o emprego e ia ver o treino. Havia treinos à porta aberta todos os dias, depois do emprego íamos para o estádio. Era isto quase todos os dias, pelo menos nos dias de treino efetivo".
E jogos? A quantos ia Manuel Rosado nos bons velhos tempos? "Só uma palavra que pode definir isso: todos. Não falhava um jogo". Mas entretanto as coisas começaram a mudar. Na década de 50, surgiu uma nova paixão.
"Na minha idade, já não há ressurreições. Está tudo a caminhar para o fim"
Essa paixão não é o Benfica, mas também podia ser. Manuel admite que ao longo da vida partilhou o coração futebolístico com a equipa encarnada. E teve mesmo de passar pelo difícil dilema que tantos adeptos já enfrentaram: quando os dois clubes se encontram, torce-se por qual? "É uma pergunta de difícil resposta. Torcia pelos os dois, mas optava mais pelo Torreense. Eram jogos de uma euforia fantástica", lembrando a Bola Branca que também viu Eusébio jogar em Torres Vedras, na única época que o Torreense esteve na Primeira na década de 60.
A grande paixão que fez Manuel acalmar a veia futebolística foi outra. Chama-se "família". "Nessa altura [meados dos anos 50 e 60], já tinha filhos pequenos e optei pela família, com o abandono da assistência aos jogos. Não dava para tudo, era muita confusão. Tratei de ocupar-me dos meus descendentes. Nunca abdiquei de ser sócio do Torreense, mas deixei de ser um sócio efetivo. Efetivo na presença, porque sócio fui sempre".
E essa escolha fê-lo "perder" alguns momentos históricos para ganhar outros ainda melhores. Um deles foi a grande efeméride: há 70 anos, quando a formação de Torres Vedras chegou à final da Taça de Portugal, Manuel não foi ao Jamor. Preferiu a melhor conquista de todas, os filhos.
"Lembro-me de ver o jogo da meia-final e da final, mas na televisão. Não fui ao estádio porque os meios financeiros nunca abundaram. Não podia estar a tirar à mesa dos filhos o que havia de dar para a bilheteira, isso não. Fui sempre muito amigo do desporto, mas muito mais amigo da família", conta Manuel Rosado à Renascença.
Esse desligar foi sendo progressivo até ao dias de hoje. Atualmente, Manuel já não acompanha a equipa. Já não conhece o plantel, Não se lembra do último jogo que viu do Torreense, seja no estádio ou na televisão. Mas será que vai dar uma oportunidade ao jogo histórico desta semana? "Não, até porque na minha idade já não há ressurreições. Está tudo a caminhar para o fim. Não devo ver o jogo. Se houver outro programa que eu ache melhor na televisão, não vejo. Escolho, carrego no botão e mudo".
Mas que não se confunda o desinteresse com a ausência de amor. O sócio número 1 do Torreense pode já não acompanhar a equipa como noutros tempos, mas continua a apoiar. Seja na década de 50 ou na de 2020. "Fui um pouco apaixonado, a ponto de não conseguir ver os jogos até ao fim. Tinha de me retirar para sossegar o espírito e me tranquilizar. Hoje é uma memória."
E para as 20h45 deixa as palavras de ordem, ao microfone da Renascença. "Força! Para a frente, coragem! Viva o Torreense!"