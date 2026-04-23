Manuel vai fazer 100 anos e viu o Torreense na final da Taça em 1956: "Saía do emprego e ia ver os treinos"

Na conferência de imprensa de antevisão da meia-final entre Torreense e Fafe, Luís Tralhão foi surpreendido com uma pergunta inesperada por parte de um jornalista: "O nome Oscar Tellechea diz-lhe alguma coisa?". O treinador do Torreense levantou o sobrolho, mas foi sincero. Não conhecia o antecessor argentino, responsável por - entre outros sucessos - ter levado a equipa de Torres Vedras à final da Taça de Portugal em 1956.

É normal, afinal já lá vão 70 anos, uma vida. Ou, no caso de Manuel Rosado, um pequeno ato de um filme que já vai a caminho do centenário. Porque se a tal pergunta tivesse sido feita ao sócio número um do Torreense, a resposta estaria na ponta da língua. "Lembro-me, claro! Então, era meu vizinho". Sabia o nome do técnico argentino - com bela pronuncia castelhana - e tinha bem presente datas, jogos e protagonistas. A lucidez prometida à Renascença aquando do convite para entrevista tinha sido subestimada.

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"Eu tenho 99 anos, faltam 10 meses para fazer 100 anos. Se lá chegar, não é?", sublinha Manuel, que recebeu Bola Branca em sua casa. E, por enquanto, não está a pensar na grande festa. "Não quero festas, não gosto. Fui sempre criado com muita frugalidade. Fui criado num seminário, sabe? Aquilo tinha muita disciplina, não havia festas".

Mas esta semana pode haver, e de arromba. Torres Vedras pode deitar os foguetes brevemente com um fantástico apuramento para a final da Taça de Portugal do clube da terra e Manuel é dos poucos que se recorda como foi da última - e única - vez que aconteceu. Uma viagem às memórias com o sócio número um do Torreense.



