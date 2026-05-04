Pequeno Jamor consagra Ermesinde. "Estão reunidos os ingredientes para o futebol distrital ter mais visibilidade"

A final da Taça é de alto nível. A AF Porto atribuiu para cima de 70 acreditações a diferentes órgãos de comunicação social (no campeonato das rádios nacionais, a Renascença é a única presente), mas há outros indicadores interessantes. O jogo do título tem uma equipa de arbitragem com insígnias internacionais e VAR.

José Manuel Neves, presidente da AF Porto, está confortável com o nível da organização.

“Hoje é um dia muito importante para a Associação, é um dia muito importante para os dois clubes que vão disputar a final e também para a equipa de arbitragem que está aqui, com o árbitro internacional João Gonçalves, com a árbitra também internacional Ana Afonso, e com o videoárbitro Rui Costa. Temos aqui todos os ingredientes para ser uma grande final e queremos dignificar a prova, dando-lhe a visibilidade que têm as ligas profissionais. Não há nenhuma diferença entre a Taça de Portugal e esta Taça da Associação de Futebol do Porto, disputada num relvado que é ímpar, com relva híbrida, e placards LED a todo o campo. Temos uma excelente ‘fanzone’, cerca de 5 mil pessoas esperadas, com o estádio cheio; a chuva não está a ajudar muito, mas isto faz parte”, refere o dirigente.

Esta final é mais um golo, para consolidar o trabalho da atual direção da AF Porto. O caminho a trilhar está bem definido, no que respeita ao desenvolvimento do futebol nos escalões distritais.

“Aquilo que temos de caminhar é futebol de formação cada vez melhor, futebol amador com mais visibilidade e chamar os grandes patrocinadores também a este futebol distrital. Com provas desta natureza, que já ombreiam com as provas nacionais, estão aqui reunidos todos os ingredientes para que o futebol distrital cada vez tenha mais visibilidade”, enfatiza.