Taça AF Porto
Pequeno Jamor consagra Ermesinde. "Estão reunidos os ingredientes para o futebol distrital ter mais visibilidade"
04 mai, 2026 - 17:40 • Luís Aresta
Final da Taça da AF Porto teve quatro golos, muita animação e mais espectadores nas bancadas do que muitos jogos da I Liga. No escalão distrital, respira-se futebol.
É domingo e nem a chuva impede os adeptos do Ermesinde de levar por diante o piquenique preparado para o Parque do Sameiro, em Penafiel. Faltam poucas horas para a final da Taça da Associação de Futebol (AF) do Porto, em que o favorito Ermesinde defronta o FC Vilarinho. O Sameiro de Penafiel está transformado num pequeno Jamor, onde o porco no espeto é sócio de outros comes e bebes, e do ribombar do bombo executado pelo jovem Alexandre.
“Tenho 16 anos, estou aqui desde os meus três anos, nesta vida...O bombo, bandeira, tocha na mão, é tudo”, esclarece enquanto bate no bombo.
Mais abaixo, na Avenida do Estádio, está a família Ribeiro, vinda de Vilarinho, freguesia do concelho de Santo Tirso. O mais normal seria que pai, mãe e filho se juntassem à mesa, em casa ou no restaurante, para assinalar o primeiro domingo de maio, mas o almoço do Dia da Mãe está na bagageira do carro.
“Venho apoiar o clube de futebol do Vilarinho”, diz à Renascença a mãe, com o marido a seu lado, a complementar que “a família está toda junta”.
Domingos Ribeiro é dirigente do FC Vilarinho há 40 anos.
“O meu pai era sócio número 1, fundador do clube”, sublinha com orgulho, antes de mostrar confiança numa surpresa na final: “Conto com a vitória a 100%. Sei que o Ermesinde tem melhor equipa do que nós, mas a vitória, acho que hoje vai ser nossa. Com humildade e com muita força vamos ganhar.”
O otimismo é partilhado pelo filho: “O que eu quero que o Vilarinho ganhe. A gente vem para os copos, para o Dia da Mãe e para o Vilarinho ganhar, é claro!”
A final da Taça é de alto nível. A AF Porto atribuiu para cima de 70 acreditações a diferentes órgãos de comunicação social (no campeonato das rádios nacionais, a Renascença é a única presente), mas há outros indicadores interessantes. O jogo do título tem uma equipa de arbitragem com insígnias internacionais e VAR.
José Manuel Neves, presidente da AF Porto, está confortável com o nível da organização.
“Hoje é um dia muito importante para a Associação, é um dia muito importante para os dois clubes que vão disputar a final e também para a equipa de arbitragem que está aqui, com o árbitro internacional João Gonçalves, com a árbitra também internacional Ana Afonso, e com o videoárbitro Rui Costa. Temos aqui todos os ingredientes para ser uma grande final e queremos dignificar a prova, dando-lhe a visibilidade que têm as ligas profissionais. Não há nenhuma diferença entre a Taça de Portugal e esta Taça da Associação de Futebol do Porto, disputada num relvado que é ímpar, com relva híbrida, e placards LED a todo o campo. Temos uma excelente ‘fanzone’, cerca de 5 mil pessoas esperadas, com o estádio cheio; a chuva não está a ajudar muito, mas isto faz parte”, refere o dirigente.
Esta final é mais um golo, para consolidar o trabalho da atual direção da AF Porto. O caminho a trilhar está bem definido, no que respeita ao desenvolvimento do futebol nos escalões distritais.
“Aquilo que temos de caminhar é futebol de formação cada vez melhor, futebol amador com mais visibilidade e chamar os grandes patrocinadores também a este futebol distrital. Com provas desta natureza, que já ombreiam com as provas nacionais, estão aqui reunidos todos os ingredientes para que o futebol distrital cada vez tenha mais visibilidade”, enfatiza.
José Manuel Neves já está no estádio, enquanto no exterior a polícia de intervenção acompanha a claque do Ermesinde. Três horas antes do cortejo rumo ao estádio, já Bruno Martins, o “chefe” de operações, e mais uns quantos da claque do Ermesinde espalhavam cartolinas nas bancadas, para a coreografia, num dia que pode ser importante na história do clube.
“Para mim e para todos os ermesindenses”, dispara o eletricista de profissão, curvado sobre as cadeiras que os adeptos do clube vão ocupar.
“Este trabalho é tão importante como a Taça. É pela taça, é pelo clube que nós estamos a fazer isto. Principalmente pelo clube, claro”, sublinha Bruno Martins. A coreografia só não será completa porque a chuva destruiu uma tarja, mas a essência está lá, na frase e nos cânticos que hão de empurrar a equipa para o título.
A contagem decrescente não para. Batem forte os corações dos quase 5 mil espectadores nas bancadas do 25 de Abril e, claro está, dos jogadores que entram finalmente em campo acompanhados das mães. O dia é delas, explica o "speaker" nos altifalantes do estádio.
O verdadeiro artista da primeira parte é Simãosinho (que calcanhar). O luso-angolano Leandro Tigre faz jus ao nome e bisa, e o Ermesinde chega ao intervalo com a Taça nas mãos. O desequilíbrio (3-0) também encontra justificação no minuto 20, quando as botas de Falcão voam demasiado, atingem as canelas do adversário e o árbitro dispara do bolso um vermelho direto.
Na segunda parte, Gonçalo é mais um espectador. O guarda-redes do Ermesinde brilhou nos penáltis da meia-final. Hoje, assiste ao brilharete de José Sampaio na baliza do Vilarinho, que só não defende o pontapé de penálti convertido por Pepe, para o 4-0 final, minutos antes de erguer o desejado troféu.
Treinador do Ermesinde é um dos obreiros do título
Nascido em Penafiel, Ricardo Barros jogou, mas não deu jogador. Já como treinador, a história pode ser diferente. Quem o conhece diz que é um obstinado pelo rigor. O treinador do Ermesinde conquista, aos 36 anos de idade, o seu primeiro título.
“Estamos muito felizes, era um objetivo que nós queríamos. Foi um percurso difícil, uma época difícil, mas era este o nosso principal objetivo e conseguimos: dar a taça a estes adeptos que tanto merecem”, refere a Bola Branca.
A carreira de treinador de Ricardo Barros começou há dez anos, no Lamoso (Paços de Ferreira). Depois, andou por pequenos clubes das associações do Porto e de Viseu. Em 2022/23, soube o que é treinar três clubes numa só época – Piães (AF Viseu) e Citânia de Sanfins e Rio Tinto, ambos da AF Porto.
Em 2023/24, mostrou-se no Leça. Na época seguinte, somou 21 vitórias em 35 jogos como técnico do Pedras Rubras. Na presente temporada, conduz o Ermesinde ao título mais saboroso dos quatro conquistados pelo emblema do concelho de Valongo – a Taça da AF Porto, que, quem sabe, lhe pode abrir outros horizontes.
“Ainda não sei. Só no final da época é que penso nisso”, declara, antes de admitir que não há limites para a ambição de um jovem treinador.
“Queremos sempre mais, sempre mais, sempre mais”, sublinha.
Para já, o tempo é de festejar e depois chegar ao fim da época com o Ermesinde entre os primeiros cinco classificados da Liga Pro 2025/26 da AF Porto.
Honra aos vencidos
A cara de quem perde não é igual à de quem ganha, mas aqui não há espaço para azedumes. Os jogadores do Vilarinho abrem alas para a consagração dos campeões. Hoje eles, amanhã nós, diriam.
"Não era o resultado que queríamos. Fizemos um bom trabalho para cá chegar. Parabéns ao Ermesinde, que é um justo vencedor,” declara aos jornalistas o presidente do Vilarinho, René Costa, com ideias bem claras para o futuro.
“Vamos manter o rumo. Vamos criar mais bases e apostar na formação; esse é que é o caminho. É para esse propósito que eu estou no Vilarinho”, remata.
Enquanto o presidente do Vilarinho fala aos jornalistas, do outro lado campo, adeptos e jogadores do Ermesinde fazem a festa.