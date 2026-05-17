Benfica vence FC Porto no inédito clássico da Taça de Portugal e faz a dobradinha

O primeiro clássico da história do futebol feminino nacional sorriu ao Benfica, que derrotou o FC Porto na final, por 2-0, e arrecadou a sua terceira Taça de Portugal. Antes do jogo e da dobradinha do Benfica, vamos a tudo o que aconteceu até ao apito inicial, numa partida que bateu o recorde de assistências de finais da Taça: estiveram 22.258 espectadores no Jamor. O ambiente circundante ao Estádio Nacional do Jamor vibrava com a paixão do primeiro clássico da história do futebol feminino. Música, cânticos, vuvuzelas (e quem as mandava calar) e até alguns petardos coloriam o ar sobre o mar de camisolas encarnadas e azuis e brancas.

Alguns clássicos eram jogados dentro da própria família: a Renascença encontrou dois irmãos portistas com filhos divididos; um pai e dois filhos portistas, com uma mãe e um genro benfiquistas. Daí também surgiu uma crítica à Federação Portuguesa de Futebol, por não ter criado uma zona específica, nas bancadas, para que grupos com adeptos de ambos os clubes pudessem manter-se juntos.

Já no estádio, e com a contagem decrescente a terminar, destacou-se a cerimónia de abertura da final. A cantora Mimicat, que representou Portugal na Eurovisão em 2023, interpretou uma canção sua, e depois, cantou o hino nacional, num espetáculo que terminou com fumos azuis e vermelhos e fogo de artifício. Soou, então, o apito inicial e ainda muitos adeptos não se tinham sentado (ainda havia gente a entrar no estádio a cinco minutos do intervalo) quando, aos quatro minutos de jogo, o Benfica adiantou-se no marcador.

Lúcia Alves cruzou, a bola foi saltando de cabeça em cabeça e chegou à linha da pequena área, onde Pauleta e Caroline Moller tentaram o remate na cara de Cora Brendle. Quem conseguiu mesmo chegar à bola foi a dinamarquesa, que encostou para o golo. O lance foi anulado por fora de jogo, num primeiro momento, no entanto, após analise do VAR, foi validado. Apesar do golo madrugador do Benfica, o clássico estava equilibrado. As encarnadas tinham mais bola e criavam mais perigo, contudo, o FC Porto conseguia assustar nas transições. E mesmo quando a final parecia encaminhar-se para o intervalo ainda plenamente em aberto, o Benfica voltou a marcar. Aos 40 minutos, na sequência de um canto da direita, Diana Silva tocou desde a marca de penálti para a frente e Moller, novamente ela, apareceu a tocar a bola para o fundo das redes, para o bis. Ao intervalo, um momento insólito: Kika Nazareth, que estava nas bancadas com uma camisola do Benfica, foi "inundada" de jovens a pedir selfies e autógrafos. A jogadora do Barcelona não era a única ilustre nas bancadas: o Presidente da República, António José Seguro, o cardeal e bispo de Setúbal, Américo Aguiar, e a ministra da Juventude e do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, também marcaram presença.