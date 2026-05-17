O sobe e desce, as confissões de Mourinho e as despedidas: a crónica do dia das decisões

A noite tornou-se mais noite, como é suposto, e os jogos acabaram sem grandes surpresas: Sporting 3-0 Gil Vicente e Estoril 1-3 Benfica. Ou seja, os bicampeões que deixaram de ser campeões e que não conseguiram o tricampeonato agarraram a vaga na Liga dos Campeões – o segundo lugar –, que ainda pode ter o brinde de ter entrada direta, pois o Aston Villa está a fazer o favor de ser uma equipa admirável na Premier League.

Falhado o objetivo Champions e perante os rumores muitíssimo ruidosos da mudança para a capital espanhola, José Mourinho confessou que há coisas a acontecer. "Nenhum de nós é parvo, há conversas entre o meu agente e o Real Madrid", finalmente confirmou, ainda que garanta que a única proposta que tem seja do Benfica, e que por isso há "99%" de probabilidades de ficar na Luz.

Outra novidade foi a confissão de que é benfiquista. Sabia que o Benfica é a primeira equipa da Europa a terminar a liga em terceiro lugar sem derrotas? O Diogo Camilo conta-lhe tudo.

Pizzi disse adeus aos adeptos do Estoril mas sobretudo aos do Benfica. Acabou a carreira, o jogador que partilhou o balneário do Grupo Desportivo de Bragança com Rui Borges, o treinador dos leões que lhe deixou umas palavras muito simpáticas na sexta-feira. O transmontano recebeu como presente um vídeo no relvado, num ecrã gigante, perante o olhar solidário e terno dos pares. Os colegas, depois, levantaram-no nos céus da Amoreira.

Também Hidemasa Morita se despediu de Alvalade (e já agora Quenda, futuro Chelsea) e do futebol português. O japonês, um jogador fino fino com inteligência para dar e vender, saiu em lágrimas. A seguir ao apito final, depois dos abraços e dessas coisas que dão forma ao carinho, jogou à bola com os dois filhotes naquele tapete perfeito. Foram seis anos por cá, quatro de leão ao peito e dois nos Açores, dentro da farda do Santa Clara. Era um homem-cola, juntava todos, comprava a ideia, tornava a bola mais redonda e sempre sempre naquele jeito discreto, silencioso. Vai fazer falta, mas convém lembrar que ainda vai disputar um troféu: a final da Taça de Portugal, no próximo domingo, dia 24.