Descolado do rótulo de treinador defensivo, Petit quer "dar o passo seguinte na carreira"

Vai continuar no Santa Clara. Já definiu objetivos para a próxima época? É possível sonhar com a Europa depois desta época?

Andam sempre os três grandes à volta do título, o Braga poderá também intrometer-se ali pela briga, mas andam ali nos quatro primeiros e depois numa época faz um Famalicão o quinto, ou um Estoril, um Santa Clara…

Queremos é fazer uma época tranquila, onde possamos valorizar ativos, melhorá-los e vendê-los. É a isso que nos propusemos e a ideia também do clube e dos seus donos. Está a haver uma grande transformação com um centro de treinos que já está com dois alvados, um sintético, ainda falta montar mais algumas coisas, e isso faz parte da nossa ideia: época tranquila, valorizar ativos, jogar um bom futebol e tentar vender jogadores para que o clube continue a crescer.

E reforços seguramente também precisa, ou não?

Sim, aquilo que temos falado com a administração é que há um ciclo de quatro anos de muitos jogadores que desceram, depois subiram outra vez e ficaram aqui no Santa Clara durante três ou quatro anos.

Hoje em dia não é fácil ter um plantel com 70% dos jogadores a ficarem durante estes anos. Estamos a tentar mudar um pouco, trazendo sangue novo para a equipa, jogadores jovens e portugueses que possam também chegar à ilha. Vamos fazer um plantel jovem, com alguma experiência noutros jogadores, para um campeonato tranquilo.

Olhando para a sua carreira, sente-se um treinador valorizado?

Todos os trabalhos em que me meti, e foram desafios difíceis, consegui sempre o objetivo final, que era a manutenção. Salvar equipas. Para salvar equipas também tem que haver qualidade e muita gente fala que sou um treinador defensivo, mas quando estás em último lugar, só há um caminho que é ganhar, senão não sais daquela posição.

Há um rótulo que nos meteram e que às vezes tentamos mudar. Acho que já mudei esse rótulo. Continuo a fazer o meu trabalho, continuo a ter objetivos e desafios difíceis, mas chego ao final da época e consigo concretizá-los, consigo valorizar ativos e isso é que me satisfaz, essa valorização, ter sempre trabalho.

Se estiver três ou quatro meses quieto, já me estão a chatear para ir trabalhar. Neste momento sou um dos treinadores com mais jogos de I Liga, já tenho alguma experiência, continuo a fazer o meu trabalho, e conforme fui como jogador que cheguei a estar a um grande, neste caso no Boavista com 24 anos, e depois mais tarde a venda para o Benfica, quero ser assim como treinador, ganhar a minha experiência para quando tiver um clube com outras ambições, possa agarrar e ficar.

Essa ambição sua existe, de treinar um clube de outro patamar?

Todas as treinadoras têm essa ambição de lutar por objetivos diferentes. Nos últimos dez anos tenho objetivos de manutenção, mas quero partir para outro desafio. Agora sinto-me bem nos Açores, sou bem acarinhado pelos açorianos, estou a gostar do projeto, hoje em dia é difícil estar dois ou três anos anos no mesmo clube. Os últimos foram o Sérgio Conceição no Porto e o Ruben Amorim no Sporting. Os treinadores fazem um ou dois anos e depois saem.

Queremos fazer um bom campeonato no Santa Clara, que o clube comece a crescer, que tenha boas infraestruturas para valorizar não só a equipa principal, mas também o susb-19, sub-23 e equipa B. São muitos jogadores e nós estamos atentos a eles. Quero fazer um bom trabalho e depois dar um passo seguinte na minha carreira.