Entrevista a Pedro Martins: "O que mudou o futebol foi a Itália ganhar ao Brasil em 1982"

“Foi o responsável por aquilo que vivemos atualmente na formação de treinadores”, reflete. “É um treinador que mudou tudo no futebol português. Muitos de nós bebemos aquilo que é a formação dada nos cursos, o que ele transmitia, o que fez. Ainda hoje se trabalha assim. Eu, pessoalmente, bebi muito da metodologia do Carlos Queiroz.”

Questionado se o legado daquele treinador é respeitado por cá, Pedro Martins concede que a figura teve alguns desaguisados mas não tem dúvidas: “Ele não tem a imprensa que outros têm e se calhar com muito menos resultados, isso é claro. Não só como treinador, mas como formador que ele também foi. Ele revolucionou o futebol do treino em Portugal. Depois, Mourinho, mais tarde, veio dar uma imagem e transportar isto para outra dimensão. Mas aquilo que o Carlos Queiroz fez na década de 80 e inícios de 90 é brutal. A seleção mudou completamente.”

O treinador, que jura “jamais castrar uma equipa” e apostar em autocarros, estranha quando ouve na televisão que a liga saudita nem nas 20 primeiras está. “Não sabem o que estão a dizer, não podem saber”, atira, lembrando o investimento, os jogadores que por lá andam e que estão a disputar o Campeonato do Mundo. “Dizer isso é profundo desconhecimento da realidade”, garante, reconhecendo que o Qatar tem um campeonato mais equilibrado do que o saudita, que conta com o peso do fundo soberano em alguns emblemas.