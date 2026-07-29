Os áudios de Pedro Proença sobre os casos judiciais do Benfica e os árbitros: entenda o caso

A poucos dias da Supertaça entre FC Porto e Torreense e do arranque do campeonato, o futebol nacional testemunha mais uma vez um abraço entre a suspeição e as perguntas que não são respondidas.

Nota: esta história nada tem a ver com o caso que levou o Ministério Público a abrir um inquérito a alegadas interferências na nomeação dos árbitros, consequência da denúncia e da demissão de Duarte Gomes, o agora ex-diretor técnico nacional de arbitragem.

Estão a circular, desde a tarde de terça-feira e principalmente depois da publicação no jornal “Record”, três pequenos áudios supostamente de Pedro Proença, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Nesses documentos, alegadamente gravados aquando da sua campanha para a presidência da FPF numa reunião com elementos do Benfica e ainda enquanto presidente da Liga Portugal, pode ouvir-se o dirigente e ex-árbitro a comentar o nível da arbitragem em Portugal e a descrever negativamente José Fontelas Gomes, antigo presidente do Conselho de Arbitragem.

Num dos áudios é possível escutar um discurso mais exaltado com alguém chamado “Seara”, que permite a conclusão de que se trataria de Fernando Seara, o então presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica.

Os áudios não têm qualquer contexto e não é possível garantir a veracidade dos mesmos, pelo menos enquanto os protagonistas não se pronunciarem. Dito isto, avancemos para o conteúdo dos mesmos (disponível em cima, no play na imagem de capa deste artigo).

“Os árbitros são fracos, são todos muito fracos. E tu consegues ter três, quatro gajos minimamente competentes... (...) o Artur [Soares Dias], o [João] Pinheiro, metes o tipo do Algarve [Nuno Almeida], e depois metes ali o [Luís] Godinho ou uma coisa qualquer assim... O resto é tudo muito fraco”, pode ouvir-se Proença, numa conversa que terá ocorrido há cerca de dois anos, segundo o “Record”, situando-a na lógica do encontro entre o candidato à liderança da FPF e os clubes, um momento em que apresentava projeto e programa eleitoral.

No segundo áudio, o antigo responsável pela arbitragem durante a presidência da FPF de Fernando Gomes foi olhado com desdém por Pedro Proença, que ainda não reagiu ao caso, muito menos negou a existência desta conversa.

“O Zé [Fontelas Gomes] é o que é. Não estejas à espera do Zé [Fontelas Gomes]... um gajo competentíssimo como eu, porque o Zé [Fontelas Gomes] tem o 12º ano, pá, é um gajo que nasceu no bairro da lata, pensa só no futebol.”