Liberato torce pelos "grandes amigos" do Torreense. "Espero que acreditem na Supertaça como acreditámos no Jamor"

É fim de semana de Supertaça, os seus antigos companheiros do Torreense com o FC Porto. Acredita que podem voltar a surpreender?

Acredito que sim. Estou torcendo muito para que isso aconteça, porque eu fiz grandes amigos lá. E como a gente surpreendeu no ano passado, este ano espero que aconteça igual. Porque eles também estão bem preparados e têm grandes jogadores.

Têm essa capacidade?

Sim, têm essa capacidade. Pode ser que surpreendam. Espero que sim.

Como é que o Luís Tralhão montou a equipa para surpreender o Sporting, na final da Taça de Portugal?

A gente estava com o intuito de fazer um grande jogo. Só que a gente não esperava que fosse ser como foi. Então, as coisas aconteceram naturalmente. A equipa que jogou era a equipa que jogou a maior parte da época. A gente foi mesmo para desfrutar. E aconteceu que a gente viu no meio do jogo que dava para ser campeão, que as coisas não estavam tão longe. Então, a gente acabou sobressaindo nesse ponto. Mas também a força da equipa sobressaiu.

Ainda tem o dia bem gravado na memória?

Ah, tenho, tenho. Tenho foto, tenho a camisa, tenho tudo aqui em casa. Medalha. Tenho até os bilhetes do jogo, que a minha esposa foi. Eu falei para ela guardar os bilhetes, que eu ia fazer tudo num quadro. A rede do jogo também, tenho tudo.

Qual foi para si o momento mais marcante da final?



Foi ver a minha família feliz na arquibancada, para mim não teve preço. Porque há um ano, eles estavam comigo, sofrendo pela minha lesão. E um ano depois, a gente está ali comemorando. Eles entraram dentro de campo. Acho que foi esse o momento mais marcante, que eu vou levar para a minha vida toda.

Já tinham o "feeling" de que venceriam?



Sinceramente, a gente não esperava. Ninguém esperava, a gente também não colocava tanto peso assim. A gente foi tranquilo, como eu falei. E acabou que no meio do jogo a gente viu que dava e foi uma surpresa.

Qual foi esse momento em que perceberam que dava mesmo?



Foi quando a gente fez um gol no primeiro tempo e terminou o primeiro tempo 1-0. E a gente estava sofrendo alguns remates na baliza, mas mesmo assim não era um perigo eminente. Então, acabou que a gente desceu para o segundo tempo e falou: "A gente tem mais 45 minutos, se a gente segurar igual a gente está aqui, a gente pode ser campeão." E foi o que aconteceu. Tomámos um gol, mas mesmo assim conseguimos mostrar a força da nossa equipa.

Quão loucos foram os festejos a seguir?

O pior é que os festejos foram curtos, porque tinha uma final na quinta também [segunda mão do play-off de acesso à I Liga]. Depois do jogo fomos à Câmara Municipal. A gente ficou um pouco lá, mas como estava todo o mundo cansado, porque a gente pegou uns jogos muito decisivos na reta final, e queria descansar. Às 1h30 da manhã, já estava todo mundo em casa, praticamente. Também porque no dia seguinte teria treino.

Foi uma comemoração rápida, mas vai ficar para a eternidade.

Ainda há um sentimento de que aconteceu algo surreal?



A gente não tinha dimensão do que foi quando a gente ganha. Depois, vai passando os dias e vai o pessoal falando, "nossa, que feito que vocês fizeram". Aí você vai vendo a dimensão do que é. Mas acabando o jogo ali, a gente não fazia ideia do que era o jogo. O nosso time também tinha muitos estrangeiros. Praticamente a maioria não sabia o que era uma final no Jamor.

Eu praticamente não sabia o que era uma final no Jamor, que as pessoas vão para lá 7h00 da manhã, 2h00 da manhã, e é uma loucura. Quando você entra no campo e vê aquela multidão de gente, você muda a chave e fala, "caraca", eu estou vivendo isso aqui, mas é uma coisa que poucos jogadores podem ter esse privilégio.

Ficou a saber, então, o que é uma final no Jamor...

Uma final no Jamor é uma coisa inesquecível. Todos os jogadores precisavam de sentir essa sensação de estar ali.

O que espera desta Supertaça? Os seus antigos companheiros contra o campeão nacional...

Como eu disse, vou torcer por eles. Espero que eles também acreditem, como a gente acreditou na final da Taça. Porque como é um jogo só, as coisas podem correr mal para o Porto e eles ganharem, ou também o Porto demonstrar a força que tem e ganhar. Mas, do meu lado, eu sempre vou torcer pelos meus amigos.

Também fiz muitos amigos na comissão, diretores. Então, vou sempre estar torcendo por eles.