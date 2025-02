Afonso Eulálio está preparado para ser um gregário na 'Algarvia': "Não trocava o que faço por nada"

Certo.

Mas o nível em Portugal, para ganhar, é extremamente alto. Também é muito difícil. Não é só chegar e ganhar. Muitos ciclistas do World Tour provavelmente não iriam conseguir ganhar em Portugal.

Sentes que há mais jovens em Portugal com um nível eventualmente para fazer o caminho que tu fizeste agora nestes últimos meses e dar o salto do pelotão nacional para o World Tour?

Oh pá [risos]...

Agora apanhei-te!

Sim, é verdade, mas é uma boa pergunta. Acaba sempre por ser também a oportunidade e também a maneira como se corre lá fora. As corridas que fazemos em Portugal são a Figueira e o Algarve, e são corridas impossíveis para os ciclistas portugueses conseguirem bons resultados. Não porque não têm o seu andamento, porque eu próprio as fiz e é impossível andar na frente, pelas questões da colocação.

É impossível conseguir um bom resultado pela colocação. Existem muitas equipas do World Tour e não nos conseguimos colocar, é impossível. Não dá para andarmos na frente.

Hmm, hmm.

Onde é que eu acabei por ter as oportunidades? Na seleção, eram corredores da minha idade e do nível, e nas corridas onde estavam presentes equipas do World Tour, mas não tantas equipas do World Tour como na Figueira e no Algarve. Por exemplo, as corridas que eu fiz em Getxo, nas Astúrias, em Ordizia, estão presentes equipas do World Tour mas não mais de 10. Estão presentes cinco equipas. Faz muita diferença. Com cinco equipas do World Tour já nos conseguimos colocar melhor, porque não há tantos comboios a fechar a estrada de equipas do World Tour.

Porque a colocação é mesmo muito importante no ciclismo. Quando comecei nem tinha essa noção, mas claro que agora sei que colocação é meia corrida.

Ficando para trás no início da subida já não se vai chegar lá à frente, não é?

Impensável. Ou és um Pogacar ou é impensável [risos].

Olhando para a tua única, para já, e primeira corrida da temporada na Austrália no Tour Down Under, quando entraste para a prova esperavas destacar-te tanto? Ou seja, ficar ali no top-15, estavas à espera disso?

Não não, nem de perto. Foi a primeira vez que comecei o ano a andar assim bem. Não sabia como é que ia correr. Nunca tinha começado assim, mesmo o treinador e o diretor, no dia antes, tinham falado comigo e tínhamos tido a reunião sobre a corrida e eu disse que era impossível seguir os ciclistas da frente, que ainda estavam muito longe do meu melhor, que escusavam de acreditar em mim.