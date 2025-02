João Pereira: "Nós temos aqui unicórnios no triatlo, mas é muito difícil chegar a esse nível em Portugal"

Quais são os próximos passos? Vamos ter treinador?

Caminha muito por aí. Ou seja, eu estou nesta fase inicial muito na parte da gestão, que é a minha parte específica de formação, apesar de ser treinador de triatlo nível 1 e nível 2 e ter muita experiência de campo. O Miguel Arraiolos já há muitos anos que está na área de treinador.

Quando entrámos, em 2006, no Centro de Alto Rendimento do Jamor, começámos a ver o desporto 24 sobre 24 horas diárias, passámos por muitos treinadores, muitas experiências diferentes, e o que nós acreditamos é que conseguimos ter uma abordagem com o melhor de cada um, e dar uma proposta de valor inovadora, diferente onde, mais do que o stress de ter de treinar, é conseguir incluir a atividade física na rotina diária de qualquer pessoa.

O triatlo conseguiu bons resultados para Portugal, desde a Vanessa Fernandes, o Bruno Pais, consigo e o João Silva. Foi uma boa geração que abriu portas da modalidade.

Sim, efetivamente, nós tivemos muita sorte de ter tido uma Vanessa muito forte e um Bruno Pais também muito forte, que foi a primeira geração que apareceu muito forte no triatlo. E o que eles nos possibilitaram foi que subiram de tal maneira a fasquia que, se nós queríamos sobressair – eu, o João Silva, o Miguel Arraiolos – tínhamos de ser excecionais e o que nós fizemos foi continuar esse legado.

Ou seja, presentemente, para quem queira sobressair em termos nacionais em Portugal no triatlo, tem de ser excecional. E temos novamente a prova disso com o Vasco [Vilaça], com o Ricardo Batista, com a Melanie [Santos], com a Maria [Tomé], com a Mariana Vargem, com a Madalena Almeida, que são atletas efetivamente excecionais, que para conseguirem sobressair tiveram de ficar muito bons. E eu acho que isso para nós, mais velhos, é um orgulho.

Como disse, agora há uma nova fornada de atletas: a Melanie Santos, numa idade intermédia, e depois o Vasco Vilaça, o Ricardo Batista, a Maria Tomé, que já estiveram nos Jogos Olímpicos de Paris. Há aqui boa matéria-prima para evoluir e manter os bons resultados?

Eu comecei a minha carreira tinha 17 anos, na nossa altura começava-se mais tarde. Estas são pessoas que fazem triatlo desde os seis, sete anos, ou seja, são pessoas que têm uma visão sobre o triatlo e sobre o desporto ainda mais profunda.

Pode ser um erro meu, mas, visto de fora, parece um bom grupo de alto nível, mas poucas opções. O que lhe parece?

Nós temos umas novas fornadas, de forma geral, com atletas muito bons. O atletismo está com muito bons atletas, o skate tem muito bons atletas. Nós temos aqui unicórnios, que são atletas fora de série, mas é muito difícil conseguir chegar a esse nível em Portugal. As condições para conseguir fazer essa transição não são as mais fáceis. As compatibilizações com o ensino superior acabam por ser muito complicadas, há uma grande taxa de desistência.

Hmm, hmm.

Passando à realidade que é o triatlo, também com certos critérios que foram sendo criados, a nossa profundidade foi muito reduzida, ou seja, temos atletas muito bons, mas estamos a passar por uma fase muito complicada em termos de atletas de futuro, quem é que possa ser, porque o desenvolvimento desses atletas não está a correr tão bem como devia ser e como correu em gerações anteriores. Ou se muda um bocado o caminho ou daqui a 10 anos estamos com problemas porque os atletas que temos já não vão conseguir ser tão bons ou melhores do que os atletas que há agora. E isso vai ser o ciclo inverso do que temos estado há gerações a tentar fazer.