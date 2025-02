Jéssica Rodrigues: "O gelo exige muito mais fisicamente, é muito mais preciso e técnico"

Jéssica Rodrigues conseguiu um feito inédito é campeã do mundo júnior de corrida no gelo. O feito é ainda mais surpreendente sabendo que em Portugal não há as mínimas condições de treino para os atletas. Ou vão estagiar no estrangeiro ou fazem treino com rodas, o que obriga a constante readaptação antes das provas.

E a situação parece que não vai melhorar muito no futuro próximo: o pavilhão para desportos de inverno que vai ser construído não permite realizar a prova que deu o ouro ao país.

Em declarações à Renascença, a jovem madeirense, de 18 anos, ainda sonha com um lugar nos Jogos Olímpicos de Inverno daqui a um ano, mas reconhece que vai ser difícil. No entanto, espera que o seu mais recente feito chame mais atletas para a modalidade e, quem sabe, mais apoios.

Vamos começar pelo princípio. De onde vem este gosto pela patinagem no gelo?

Nós entrámos na patinagem no gelo, eu e os meus colegas de equipa, porque o meu treinador [Alípio Silva] tinha um sonho, que era entrar nessa disciplina da patinagem no gelo. A federação, a Câmara Municipal da Calheta e o nosso clube, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, deu-nos uma oportunidade e, desde 2021, estou a fazer gelo desde setembro até março.

Ainda experimentou outras modalidades ou foi direto à patinagem no gelo? Não é uma escolha óbvia.

Sim, é um desporto mesmo muito diferente e que não era assim tão falado quando eu era pequena, mas foi a opção dos meus pais. Os meus pais colocaram-me na patinagem de rodas e continuo a fazê-la até hoje. É a minha base de tudo.

Onde é que treina? Em Portugal há condições para praticar as corridas no gelo?

Não, nós temos que fazer estágios fora de Portugal, temos que ir para a Alemanha ou então para a Holanda. Cá na Madeira fazemos rodas, também fazemos trabalho de ginásio, bicicleta, corrida, natação. Gelo não dá para fazer porque não temos mesmo condições nenhumas para fazer gelo cá na Madeira ou em Portugal.

Portugal é um país habituado a ver patins com rodas. Já patins com laminas não é muito comum. Imagino que seja muito diferente…

Exato, é diferente. No gelo, é um desporto que exige muito mais da nossa condição física e é muito mais preciso, é muito mais técnico do que as rodas. Temos que ter uma boa técnica e uma boa força.

Sendo diferente as rodas ou a lâmina, imagino que isso obrigue a uma constante readaptação antes das competições.

Pois, nós precisamos, pelo menos, de uma semana ou mais. Vou dar um exemplo: nós fomos para uma Taça do Mundo dia 28, que começava dia 1. Não tivemos tanto tempo de adaptação. A nossa sorte foi que, uns dias antes, tínhamos feito um estágio no gelo, na Holanda, e já vínhamos mais mentalizados para o que íamos fazer, senão não íamos ter muito tempo de gelo.

Esses estágios constantes na Alemanha e na Holanda, quem é que paga? É a federação, os próprios atletas, os clubes?

Neste momento, eu e o Afonso Silva [atleta da seleção masculina] temos bolsas, somos os dois do mesmo clube e fomos os dois sozinhos para a Holanda estagiar, sem treinador, sem nada. Tínhamos lá um treinador à nossa espera, holandês, mas é completamente diferente ter um treinador que saiba falar a língua e esteja sempre presente connosco.

A bolsa é da Federação de Desportos de Inverno?

Nós temos uma bolsa olímpica.