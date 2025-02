Com que então os Yankees agora aceitam barba: fomos saber o que tinham contra barbudos

Na altura, contudo, não havia equipa com o poder financeiro dos Yankees, que de 1977 a 2009 foram campeões sete vezes. Desde então que não conquistam a World Series e, agora, vêem os rivais Los Angeles Dodgers e New York Mets ultrapassá-los no recheio da folha salarial. O Bronx já não é o bairro rei do beisebol.

E quando assim é, jogadores que teriam acatado a exigência para poderem representar a mais importante equipa da MLB poderão agora colocar entraves. Fã da própria barba e detentor do vago objetivo de deixá-la crescer "tanto quanto puder", Devin Williams foi transferido dos Milwaukee Brewers para os New York Yankees. Em dezembro, causou algum alarido ao surgir na nova foto de equipa com a dita barba por fazer, em vez de ter o rosto limpinho.

Um rebelde entre outros notáveis que já tiveram de fazer a barba para vestir as listas dos Yankees: Gerrit Cole ficou irreconhecível quando cortou o cabelo encaracolado e a barba espessa; Johnny Damon teve de dizer adeus ao cabelo à Cavani; Jason Giambi foi obrigado a abdicar da pera e do pucho; já ninguém diria que Brian McCann é ruivo, depois de caído o pelo facial de cor de cenoura.

"Não faço a barba há uns dez anos, mas sabem que mais? Que seja. É assim que as coisas são. Se és um Yankee, fazes a barba. É assim", declarou Gerrit Cole em 2019/20, quando assinou um contrato de 324 milhões de dólares, com duração de nove anos, pela equipa de Nova Iorque. Feitas as contas, uma ida ao barbeiro dificilmente custaria mais de 300 milhões de dólares.