Nuno Marques, o mais rápido dos portugueses a chegar ao top-100: "Gosto muito do jogo e de ensinar"

Nem sempre o caminho se faz sem tropeços e o antigo jogador conta à Renascença que o mais difícil é sempre “o quase”. O quase estar perto de uma meia-final e não a atingir, a quase vitória num jogo que acaba por fugir, os pontos que podiam ter dado acesso a uma elevação da posição no ranking. O atual treinador recorda estes como os momentos mais difíceis de gerir, mas não dispensa as boas memórias.



Ainda que diga não ser uma pessoa que gosta de pensar no passado, Nuno Marques recorda com carinho os jogos no Estoril Open “onde ganhei a um top-10", os momentos na Taça Davis, os quadros principais dos Grand Slams e as vitórias nos torneios Challengers.

Os tempos mudam e o antigo tenista diz encontrar diferenças no ténis nacional. Afirma que no seu tempo se começou a dar mais palco ao “ranking mundial” e que os meios de comunicação começaram a dar espaço ao ténis nacional.

“Havia essa novidade no meu tempo. É engraçado. Era capaz de ser a primeira página do Correio da Manhã até quando atingi o top-300, por exemplo”, adiciona. Atualmente, é da opinião que as diferenças no espaço mediático assentam na existência de outras modalidades que competem com o ténis nesse sentido.

Além das capas de jornal, afirma que agora há jogadores que têm “mais competências, há melhores treinadores”. Segundo Marques, a federação também tem desempenhado um importante papel e um “trabalho incrível, não é por coincidência que também estamos a falar do Jaime, do Henrique Rocha, que fazem parte do mesmo projeto competitivo”.