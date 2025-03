Basquetebol português já fez história e reclama melhores infraestruturas. "O pavilhão Atlântico é uma desilusão"

Apesar disso, falta-nos uma nova Ticha Penicheiro, que recentemente foi nomeada para o "All of Fame" da FIBA, já depois de o mesmo ter acontecido na NBA.

Temos duas grandes referências: a Ticha Penicheiro que é conhecidíssima e é a grande embaixatriz do basquetebol português, mas temos uma outra figura, que é a Mary Andrade, que jogou também na WNBA e que atualmente é adjunta de uma equipa da NBA masculina, que são os Raptors.

Relativamente ao futuro, nós temos, quer no masculino, quer no feminino, jovens com muito talento. Uma delas é a Clara Silva, que tem agora 18 anos e que tem 1.98m, que para mulher é a jogadora mais alta de todos os tempos em Portugal e que está no melhor "college" feminino, em Kentucky, e que nós temos esperanças que ela possa vir, pelo menos, a estar na WNBA.

E também um outro jovem jogador, que ainda tarda em impôr-se em St. John, no "college" dos Estados Unidos onde está a jogar, que é o Ruben Prey. Também é jovem, ainda não tem 20 anos, e que, portanto, apontam-se como esperanças.

Mas isto depende de um conjunto de circunstâncias, que eles tenham essa possibilidade, mas tem que ter um processo, tem que ter a cabeça bem assente, tem que ter essa grande motivação, porque só chegam lá - o funil é muito apertado - de facto, os melhores.

Também no basquetebol masculino há provavelmente um dilema que já chegou a outras modalidades: o número de estrangeiros vs a evolução do jovem jogador português. Como é que se consegue este equilíbrio?

Vou dar-lhe um exemplo concreto. Eu também pensava que era importante para o basquetebol português ter muitos jogadores portugueses a jogar e, portanto, o número de estrangeiros não podia ser alargado. Contudo, a prática veio demonstrar-me que isso não era uma verdade. A nossa melhor seleção - aquela que fez, em 2007, com o Valentin Melnichuk o nono lugar no Campeonato Europeu - toda essa equipa se confrontou com sete estrangeiros e os jogadores para jogarem tinham que ter qualidade, tinham que se esforçar.

Por vezes, há esta ideia que temos que proteger os jogadores portugueses, mas isso é uma condição que pode levar os jogadores a pensar que como têm sempre o lugar, não têm que se esforçar. Não, eles têm de conquistar e só assim, quando são jogadores de alto nível, têm de conquistar o lugar pelo seu próprio valor.

E o facto de termos jogadores estrangeiros aumenta a qualidade, a intensidade com que se joga, e isso reforça as qualidades dos próprios jogadores que vão ter a oportunidade de jogar. E repare que aqueles que são bons acabam por jogar nas nossas equipas, quer no Benfica, quer no Sporting, quer no Porto, onde estão normalmente os jogadores com as seleções nacionais. É evidente que implica que os jogadores têm que estar determinados a querer jogar basquetebol até o mais alto nível. E portanto, com os estrangeiros, isso é favorecido.

Voltando à seleção, esta é a quarta qualificação, mas Portugal não conseguia a presença no Europeu desde 2011...

Sim, foi há 14 anos. Foi o terminar de uma geração, aquela geração que ainda trazia os jogadores que estiveram em 2007. Essa geração envelheceu e nós tivemos que fazer a renovação.

Neste momento, o jogador mais velho é um jogador com 33 anos, mas temos muitos jogadores com 23, 24 anos, aqueles que saíram do campeonato de Sub20 de 2019, onde surgiu o Neemias [Queta], o [Vladyslav] Voytso, o [Francisco] Amarante, o Rafa Lisboa e mais recentemente o André Cruz, que é o jovem mais novo a competir. A seleção tem de ter um misto de maturidade e, neste momento, a nossa equipa em termos globais tem maturidade porque tem muitos jogos já realizados no âmbito internacional e ganharam essa experiência.

A fase final vai decorrer entre agosto e setembro. Vamos contar com Ruben Prey e Neemias Queta?

Com o Prey temos alguns problemas, estamos a lutar para que o "college" onde ele está e que paga bastante bem, o autorize a vir jogar. Disseram que setembro é muito difícil, mas nós estamos a fazer tudo para ver se conseguimos. Para já, há uma garantia: que ele jogue o Campeonato da Europa de Sub-20.

O Neemias mostrou aquilo que já tinha demonstrado antes, um grande orgulho em representar Portugal, assim ele esteja bem. O nosso diretor técnico [Nuno Manaia] já esteve nos Estados Unidos, a falar com o Neemias, falou com o treinador do Prey - e com o Prey - e foi também falar com a nossa jogadora, a Clara Silva.

Temos ainda essa possibilidade de conseguir que o Prey venha às duas ou uma [das competições] e que o Neemias, tudo aponta - e ele demonstrou uma grande vontade - de estar presente no EuroBasket.

Resumidamente, à partida, o Neemias estará, mas ainda há dúvidas em relação ao Prey, é isso?

Exatamente.

A FIBA já chamou “ano extraordinário” a este 2025 de Portugal… Também a seleção sub-19 feminina está qualificada para uma fase final. Isso quer dizer que o país está atento à formação?

Exatamente, nós estamos a fazer um grande investimento, a começar logo na deteção dos talentos. Nós temos uma competição que chamamos “Festa Nacional do Basquetebol Juvenil”, que inclui todas as seleções distritais do país, de sub-14 e sub-16, mas também, antes, temos uma competição que chamamos “Festa Nacional do Minibasquete”, onde temos também todas as seleções de sub-12, portanto, jogadores com 11 ou 10 anos, onde já fazemos deteção e observação dos talentos, a que se seguem alguns estágios de aperfeiçoamento. E, depois temos os estágios das seleções de sub-14, sub-15, sub-16, sub-18 e sub-20, todos os anos.

E ainda temos os Centros Nacionais de Treino, um feminino no CAR do Jamor e outro masculino em Ponte Sor. Portanto, fazemos um grande investimento e, claro, contamos com aquilo que é imprescindível também, que é o trabalho dos nossos clubes, que têm vindo a melhorar e que permitem que as nossas seleções, também jovens, obtenham melhores resultados.

Há um projeto consolidado do departamento técnico em cooperação com as nossas associações e com os nossos clubes e para que os resultados apareçam ainda com maior veemência.

Como estamos ao nível do número de atletas federados?

Nos dois anos do Covid-19 baixámos, mas depois, no ano seguinte, já tínhamos mais que antes do Covid-19. Na época 2023/2024, batemos o recorde do número de jogadores e jogadoras inscritos, batemos o recorde do número de equipas, batemos o recorde do número de clubes, batemos o recorde do número de treinadores, batemos o recorde do enquadramento humano, dirigentes e atletas, todo o enquadramento humano. Aumentamos o número de árbitros, realizámos muito mais jogos, pulverizamos a demografia federada toda e cada vez temos mais gente a acompanhar, em particular os escalões etários mais jovens, o que é público para o futuro.