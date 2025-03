José Manuel Lourenço e os dois casos de doping nos Jogos Paralímpicos. "Não antecipo que estejam em Los Angeles 2028"

Porque os organismos de desporto não fogem à sua responsabilidade pública, gostaria de começar a perguntar-lhe o seguinte: a situação que o país atravessa neste momento pode afetar o vosso trabalho?

Eu quero acreditar que não, quero acreditar que este processo democrático, ou seja, cada eleição, significa que há democracia a funcionar. Não nos vão afetar de forma muito significativa porque o Orçamento do Estado está aprovado e, portanto, os valores que estão direcionados para o desporto estão previstos para este ano. Não prevejo, por aí, grande perturbação.

Estamos a falar de uma verba de 54 milhões de euros...

Sim, para todo o desporto. Quem operacionaliza estas verbas no desporto é o Instituto Português da Juventude e do Desporto [IPDJ], no nosso caso, em parceria com o Instituto Nacional para a Reabilitação [INR], portanto, penso que as questões estão previstas em termos orçamentais. Poderá haver alguma perturbação nos casos em que, eventualmente, a questão possa não ter sido orçamentada. Nós temos aqui algumas questões pendentes, mas acredito que, por um lado, o Governo vai-se manter em funções até haver um novo Governo; por outro lado, também ao nível do IPDJ, penso que haverá condições para dar resposta.

A que é que se refere quando fala em questões pendentes?

Refiro-me ao contrato de atividades regulares, que é fundamental para o funcionamento do próprio Comité. Refiro-me ao contrato de preparação surdo-olímpica e ao contrato de missão para a missão surdo-olímpica, cujos jogos se vão realizar este ano em Tóquio. E refiro-me aos Jogos Europeus da Juventude, que vamos ter em julho e também ainda não temos contrato-programa de apoio a esse evento desportivo.

São tudo eventos importantes para a nossa atividade desportiva, mas quero acreditar que tudo se vai resolver. Poderá haver aqui alguma perturbação, mas acho que devemos pôr-nos do lado das soluções e é esse o nosso propósito.

Ainda assim, o contrato-programa para os Jogos Paralímpicos de Los Angeles, em 2028, deveria começar em breve a ser trabalhado para entrar em vigor em janeiro do próximo ano civil. Essa não é uma preocupação também?

É, mas eu penso que estaremos a tempo. O que está previsto é que os trabalhos começam em abril de 2025 e, portanto, estamos preparados para iniciar esse trabalho, em conjunto com o IPDJ. É um trabalho inicial feito ao nível técnico, com as equipas técnicas, quer do Comité, quer do IPDJ. Penso que haverá tempo para que não se crie aqui nenhum problema, seja qual for a solução governativa que venha.

Preside ao Comité desde março de 2017, foi reeleito em 2022, avança agora para um terceiro mandato. O que é que ainda há para fazer?

Ui, muita coisa. Desde logo, mais importante: trazer mais pessoas com deficiência à prática desportiva. Isso passa por maior sensibilização; ter uma maior colaboração com as federações desportivas, que, por si, terão de trabalhar junto aos clubes; trabalhar junto das instituições de reabilitação, junto de hospitais, junto das escolas. É um trabalho que, diria, nunca estará concluído, mas, neste momento, é urgente que se faça, porque não estamos a ver concretizada a renovação de atletas, que é natural que aconteça, não é?

Os atletas chegam ao alto rendimento, evoluem na idade e o processo natural é que eles vão sendo substituídos. Neste caso, diria que esse é mesmo o maior desafio.

Mas é um desafio que tem evoluído ou é uma situação que continua igual a anos atrás?

Eu acho que está igual. Existe muita pouca adesão de jovens com deficiência à prática desportiva.

E como é que isso se explica, quando hoje há tantos e bons exemplos?

Existem melhores condições, nomeadamente de apoio financeiro aos atletas quando chegam ao alto rendimento. Eu não sei exatamente qual é a explicação, poderá até ter ser uma explicação mais sociológica do que outra coisa. Mas, ao nível das instalações desportivas, há necessidade de criar condições de acessibilidade à prática desportiva. Na formação de treinadores, que se inclua a especificidade da abordagem às pessoas com deficiência. Também na academia, é importante que seja desenvolvido trabalho no sentido de criar mais conhecimento e, através dele, mais informação, para que mais pessoas com deficiência possam sentir-se informadas e perceber a importância da prática desportiva. E também, ainda na academia, é importante que os novos técnicos saiam habilitados para a abordagem a uma pessoa cega, a uma pessoa surda, a uma pessoa amputada. Estes são desafios.

Portugal saiu de Paris, no ano passado, com seis medalhas nos Jogos Paralímpicos, que poderiam ter sido sete. Luís Costa perdeu o bronze no ciclismo, no contrarrelógio de estrada da classe H5, e Simone Fragoso foi suspensa "a posteriori" por três anos, na sequência de um controlo positivo de doping, ainda antes das provas. Isto não manchou a participação portuguesa, que tanto nos tem orgulhado?

É uma situação que nós não podemos ignorar, é uma situação desagradável, mas eu penso que não devemos dizer que manchou. Devemos dar relevo é ao mérito, à excelência da participação desportiva dos restantes atletas. É um facto que isto foi muito desagradável, é algo que nós não queremos ver no desporto. Temos de trabalhar com os atletas no sentido de uma maior sensibilização, no sentido de incorporarem o risco de eventualmente consumirem produtos que não estão certificados ou que podem conter substâncias proibidas, como parece - pelo menos, de acordo com a posição do Luís Costa.

No caso da missão de Paris, atrevo-me a dizer que não foi por falta de informação. Agora, quando um atleta ou outro entende que não deve ser cuidadoso nos produtos que consome, o nosso papel é condenar todas essas práticas.

Em relação a estes dois atletas em concreto, o Comité continua a manter contato com eles? Qual vai ser o futuro destes atletas? Ou este é um processo encerrado?

Os atletas estão, neste momento, de acordo com a informação de que dispomos, a cumprir as suspensões a que foram obrigados. Portanto, eles não podem ter qualquer atividade desportiva. Eu diria que o que se aplica a estes atletas é o que se aplica a qualquer pessoa que infringe uma norma e que tem uma determinada penalidade. Após cumprir a sua norma, se as pessoas entenderem, voltam a ser atletas.

Mas, sendo o presidente conhecedor dos mesmos, acredita que eles poderão estar em Los Angeles? Simone Fragoso vai terminar esta suspensão em 2027...

Muito francamente, não quero estar aqui a antecipar e a fazer futurologia, mas, tendo em conta o tempo pelo qual estão suspensos e a idade deles, não estou a antecipar que estejam [em Los Angeles 2028]. Mas se estiverem, é porque terão um mérito desportivo próprio para estarem. Portanto, nós não temos de ter aqui qualquer tipo de conduta. Mas isto é verdade na dimensão paralímpica, como é em qualquer outra.

Queria perguntar-lhe sobre um outro atleta, Diogo Carmona, com quem nos cruzámos nos Jogos Olímpicos de Paris. Ele estava em França apenas a convite e para fazer uma exibição. O que é que nos pode dizer acerca do Diogo Carmona?

O skate ainda não é modalidade paralímpica. A modalidade que se vai estrear em Los Angeles é a escalada, e vai estar como modalidade de demonstração. Não temos mais nenhuma notícia e penso que a questão está fechada. Portanto, enquanto skater não pode estar presente. Mas, curiosamente, há uma possível novidade, que é a participação do Diogo Carmona nos Jogos Paralímpicos de Inverno.

Através do snowboard, que ele pratica também...

Exatamente, ele tem francas possibilidades de se qualificar para os Jogos Paralímpicos de Inverno. Se isso vier a acontecer, diria que será um marco importante para o desporto paralímpico, uma vez que será a primeira vez que teremos um atleta português a competir nos Jogos Paralímpicos de Inverno. Diria que, face ao que era o prognóstico do Diogo Carmona, a questão pode ser antecipada em dois anos.

Para terminar, e porque estamos também a pouco tempo das eleições no Comitê Olímpico de Portugal (COP) - que acontecerão um dia depois das eleições no Comité Paralímpico -, como é que pode acontecer, se é o caso, a articulação com o COP, que vai ter como presidente Laurentino Dias ou Fernando Gomes?

No nosso caso, temos excelentes relações com os dois. Lidámos com o Dr. Laurentino Dias enquanto secretário de Estado e sempre tivemos relações boas com ele, e o mesmo acontece com o Dr. Fernando Gomes, enquanto presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Acredito que qualquer uma destas personalidades podem ser bons agentes para que possa haver mais convergência, quer seja em termos de trabalhos conjuntos, quer seja em termos de posições conjuntas, de assuntos que interessam às duas entidades. Qualquer um deles vai garantir exatamente que isso possa acontecer.