Laurentino Dias: "Estas eleições mereciam debates. Só não há porque o Fernando Gomes não aceitou"

Mas tem essa legitimidade...

Tem, toda. Permitam-me, independentemente da legitimidade que tem qualquer um, que duvide dos amores de última hora. Ao contrário do que fez Fernando Gomes, Pedro Proença foi eleito, tomou posse e, por curiosidade temporal, no dia seguinte foi a uma Assembleia Geral do Comité Olímpico. Felizmente, a FPF parece estar a mudar de atitude para com o Comité Olímpico e não a lembrar-se só por razões de ocasião, mas para cumprir o seu papel de maior federação desportiva nacional.

Também acusou Fernando Gomes de se recusar a debater...

Se a nossa candidatura tem um sinal para todas as pessoas, para o país todo, é um sinal de abertura e transparência. De discussão aberta. Fizemos vários debates públicos, estávamos convictos de fazer com os outros candidatos, sejam cinco, quatro, três ou dois. Só não há debates porque o Fernando Gomes não aceitou. Estas eleições mereciam um debate.

O que gostaria de debater com Fernando Gomes?

O seu pensamento para os próximos quatro anos para o movimento olímpico e o seu papel. Quais as propostas e as soluções. Conheço as que teve para o futebol; para o universo geral do desporto, não conheço. E gostava de conversar com ele sobre isso.

E sobre o futebol, que avaliação faz?

Inegável que fez um bom trabalho, mas quem faz um bom trabalho no futebol não faz necessariamente um bom trabalho nas outras todas modalidades. Por uma razão simples: o mundo do futebol é muito diferente, não tem nada a ver com o voleibol, o atletismo, as lutas amadores. É um mundo diferente, com condições excecionais.

Acha que o futebol se colocou à parte do momento olímpico?

Tem estado à parte. Não tem dado ao olimpismo o valor e empenhamento que os portugueses gostariam que tivesse. Somos um país de primeira linha no futebol mundial. Tudo indicaria, por isso, que poderíamos ser de primeira linha no futebol olímpico. Porque não? A Espanha, aqui ao lado, foi campeã olímpica. Deram atenção à seleção olímpica.

Consigo, a Federação Portuguesa de Futebol tem de apresentar algo diferente? Tem de valorizar?

Nunca mandarei na FPF. Tem um presidente, chamado Pedro Proença. O que vou pedir é que dedique uma parte da sua atenção à seleção olímpica. Os portugueses gostariam muito de estar nos próximos Jogos Olímpicos. É valorizar a presença, é ter uma intenção de se qualificar. A última vez que estivemos foi dois Jogos atrás, uma seleção tristemente recordada pela angústia do selecionador em encontrar jogadores que representassem dignamente Portugal.

Acha que, sendo eleito, pode desenvolver esse trabalho?

Caso seja eleito, vou pedir à FPF para ter esta atenção.

Li que espera que esta FPF tenha uma nova atitude para com o comité. Ainda acalenta esperança que a FPF possa votar em si?

A minha esperança é ter a maioria dos votos. Mentiria se dissesse que não espero. Espero e gostava de ter do futebol, do atletismo e das outras.