O início do salto de Mirra Andreeva, que aos 17 anos já assusta as melhores do mundo

Em 2023, ainda com 15 anos, Andreeva, no 194.º lugar no ranking WTA, recebeu um "wild card" para o quadro principal de um WTA 1000, o Open de Madrid.

Na estreia num torneio desta importância, a tenista russa venceu a sua primeira partida do WTA Tour, ao surpreender Leylah Fernandez. Com esta vitória, tornou-se a terceira jogadora mais jovem a vencer um jogo de um torneio WTA 1000, apenas atrás de Coco Gauff e CiCi Bellis.

Ao longo desse ano, Mirra atingiu o top-50 e, no final da temporada, foi nomeada "jogadora revelação do ano" pela WTA. Concretizou ainda o desejo de jogar com um dos seus ídolos, Andrey Rublev, no World Tennis League – torneio de curta duração com equipas mistas –, em que a sua equipa, "Eagles", conquistou o título.