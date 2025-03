Fernando Gomes: "O próximo Governo terá de assumir a responsabilidade pelo apoio que o anterior anunciou"

Como agente desportivo que foi e como agente desportivo que quer continuar a ser, como é que olha para o momento atual do país [eleições] e de que forma é que podem influenciar o trabalho que quer desenvolver a partir daqui?

Todos os fatores de instabilidade e que criam dúvida relativamente a um percurso ou uma instabilidade no relacionamento com as áreas da economia, da indústria e do desporto, naturalmente, são sempre fatores negativos para o que pretendemos, em termos de evolução continuada do desporto e na sua afirmação.

Portanto, obviamente, vemos com preocupação este momento de instabilidade, mais a mais que num quadro de apoio alargado que tinha sido anunciado nos finais do ano passado, pelo atual Governo, que até à data não se concretizou, que são 65 milhões: 50 milhões para o Comité Olímpico e 15 milhões para o Comité Paralímpico. Dada esta incerteza política, também vemos como uma grande preocupação quais serão as consequências para o desporto. A instabilidade política nunca é boa, vemos com muita preocupação que o apoio não seja concretizado.

E no seguimento dessa preocupação, que comportamento junto da tutela é que o senhor pode ter caso seja eleito presidente do COP?

Se formos eleitos, teremos uma atitude construtiva na defesa intransigente dos direitos da organização.

Construtiva pode ser também pressionante?

Obviamente. A partir do momento em que nós defendemos, e temos de defender, os interesses do COP, se a atitude tiver de ser pressionante nesse sentido – musculada, se assim quiser chamar – relativamente a uma promessa que foi feita pelo Governo... O Governo que vier a ser eleito terá de assumir a responsabilidade que um anterior Governo anunciou com pompa e circunstância e que será uma das áreas de atuação do presidente do COP, independentemente da cor política escolhida no próximo ato eleitoral.

Entrando diretamente neste ato eleitoral do COP, liderou a FPF durante mais de uma década. O que é que, aos 73 anos, o mobiliza para avançar para um organismo como o COP?

Há pouco, o Rui referenciou o meu passado enquanto desportista. Com 13 anos de idade, iniciei a prática desportiva do basquetebol como federado. Sempre tive uma envolvência muito grande com o desporto em geral. Entre 1996 e 2000, fui diretor-geral do FC Porto para todas as modalidades que não o futebol. Andebol, bilhar, natação, hóquei... Quando iniciei a minha carreira desportiva no basquetebol, em 1992, inclusivamente liderei a Liga de Clubes de basquetebol, a pedido dos próprios clubes, durante cerca de ano e meio. Depois de ter passado dez anos como dirigente do Conselho de Administração da SAD do FC Porto, saí e assumi a liderança da Liga de Clubes e, depois, da Federação Portuguesa de Futebol.

Dentro disto, nunca fui, nem pouco mais ou menos, indiferente à prática desportiva das mais diversas modalidades. E mesmo na entrada no futebol, em 2011, tivemos o cuidado de, de imediato, englobar o movimento desportivo geral, nacional, na medida em que, antes de eu entrar, tinha havido um alheamento do futebol relativamente ao movimento desportivo.

Das primeiras medidas que tomámos em 2011 foi pedir a nossa readmissão como sócios da Confederação de Desporto de Portugal, na altura liderada pelo Carlos Paulo Cardoso. E também integrar um grupo que tinha sido formado para discutir o desporto em Portugal, na altura com diversas pessoas, diversos presidentes, pessoas ligadas às modalidades. Também estabelecemos, desde a primeira hora, uma relação muito próxima com o professor José Manuel Constantino, aquando da sua primeira eleição.